性侵犯判死！劫財不成「強暴2女遊客」害死男伴　殘忍行徑曝光

記者吳美依／綜合報導

印度南部卡納塔卡邦（Karnataka）發生駭人案件，3名嫌犯劫財不成，竟當場性侵2名外國女遊客，甚至狠心謀殺她們的其中一名同行友人，16日都被判處死刑。

河畔露營竟遇劫 3男嫌犯案

英國《獨立報》報導，2025年3月6日晚間，這起案件發生在聯合國教科文組織（UNESCO）指定世界遺產亨比鎮（Hampi）桑納普爾湖（Sanapur Lake）附近。

5名受害者當時正在湖畔附近的通加巴德拉河（Tungabhadra）河畔露營及觀星，3名嫌犯卻騎著機車過來要錢，被拒絕後開始言語恐嚇，隨即展開暴力攻擊。

他們將其中3名男性遊客推入運河中，接著性侵留在岸上的27歲以色列女性及29歲印度寄宿家庭女主人，隨後揚長而去。

2女遭性侵1男溺斃 警方1周逮人

受害者報警後，卡納塔卡邦警方成立6個專案小組，案發48小時內逮捕2人，一週內緝獲全數嫌犯。不過，被推入水中的3名男性遊客之中，僅有2人生還。來自印度奧迪薩邦（Odisha）的男遊客被發現死亡，23歲美國遊客與另一人則倖存。

警方表示，歹徒當晚行徑「毫無人性」。

3嫌全判死刑 印度安全隱憂

嫌犯分別為22歲的漢迪（Handi Malla）、21歲的查伊坦亞（Chaitanya Sai）與27歲的沙拉納巴薩瓦拉傑（Sharanabasavaraj），3人均有前科。

他們在2月6日被判輪姦、謀殺未遂、搶劫等多項罪名成立，16日全被判處死刑。不過，死刑判決仍須經高等法院批准，且最高仍有權向最高法院提出上訴。

科帕爾（Koppal）地方法院宣布死刑判決時，將此案形容為「極其罕見的殘忍」案件。判決書中指出，受害者原本只是在知名景點享受寧靜夜晚，竟然慘遭毒手。此類針對國內外遊客的暴行，應施以最嚴厲刑罰制裁，才能維護法治與公共安全。

此案也再度凸顯印度女性與外籍遊客的安全隱憂。根據印度國家犯罪記錄局（NCRB）統計，2022年該國通報性侵案高達3萬1516件，較前一年暴增20%，但實際數字恐怕遠遠更高，因為普遍的社會汙名化，可能導致受害者不敢發聲。

