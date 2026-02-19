　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

性侵犯判死！劫財不成「強暴2女遊客」害死男伴　殘忍行徑曝光

▲▼印度3惡狼判死！「性侵2女遊客」劫財不成還害命　殘忍行徑曝光。（圖／翻攝X）

▲3名男性遊客被推入運河，其中一人不幸溺斃。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

印度南部卡納塔卡邦（Karnataka）發生駭人案件，3名嫌犯劫財不成，竟當場性侵2名外國女遊客，甚至狠心謀殺她們的其中一名同行友人，16日都被判處死刑。

河畔露營竟遇劫　3男嫌犯案

英國《獨立報》報導，2025年3月6日晚間，這起案件發生在聯合國教科文組織（UNESCO）指定世界遺產亨比鎮（Hampi）桑納普爾湖（Sanapur Lake）附近。

5名受害者當時正在湖畔附近的通加巴德拉河（Tungabhadra）河畔露營及觀星，3名嫌犯卻騎著機車過來要錢，被拒絕後開始言語恐嚇，隨即展開暴力攻擊。

他們將其中3名男性遊客推入運河中，接著性侵留在岸上的27歲以色列女性及29歲印度寄宿家庭女主人，隨後揚長而去。

2女遭性侵1男溺斃　警方1周逮人

受害者報警後，卡納塔卡邦警方成立6個專案小組，案發48小時內逮捕2人，一週內緝獲全數嫌犯。不過，被推入水中的3名男性遊客之中，僅有2人生還。來自印度奧迪薩邦（Odisha）的男遊客被發現死亡，23歲美國遊客與另一人則倖存。

警方表示，歹徒當晚行徑「毫無人性」。

3嫌全判死刑　印度安全隱憂

嫌犯分別為22歲的漢迪（Handi Malla）、21歲的查伊坦亞（Chaitanya Sai）與27歲的沙拉納巴薩瓦拉傑（Sharanabasavaraj），3人均有前科。

他們在2月6日被判輪姦、謀殺未遂、搶劫等多項罪名成立，16日全被判處死刑。不過，死刑判決仍須經高等法院批准，且最高仍有權向最高法院提出上訴。

科帕爾（Koppal）地方法院宣布死刑判決時，將此案形容為「極其罕見的殘忍」案件。判決書中指出，受害者原本只是在知名景點享受寧靜夜晚，竟然慘遭毒手。此類針對國內外遊客的暴行，應施以最嚴厲刑罰制裁，才能維護法治與公共安全。

此案也再度凸顯印度女性與外籍遊客的安全隱憂。根據印度國家犯罪記錄局（NCRB）統計，2022年該國通報性侵案高達3萬1516件，較前一年暴增20%，但實際數字恐怕遠遠更高，因為普遍的社會汙名化，可能導致受害者不敢發聲。

ETtoday新聞網提醒您：
尊重身體自主權， 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
74 0 7511 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／陳光復最新傷況曝！
春節兩大病毒！　初二逾6千人掛急診
獨／汽車硬闖新樂街夜市！　困人海2hrs畫面曝
打完麻將「突現強烈直覺」直衝彩券行！　李懿超狂戰果全場看傻
黃仁勳撂話！　下月多款新品「世界前所未見」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

性侵犯判死！劫財不成「強暴2女遊客」害死男伴　殘忍行徑曝光

繼父性侵、親父逼賣身！櫻花妹「國中賣原味內褲」　17歲賣淫養家

13萬人研究曝：每天2杯咖啡「失智風險降18%」　紅茶也有效

出席世紀審判！尹錫悅搭乘專車「抵達法院」　兩派人馬圍堵爆衝突

首創全球最強兵器！金正恩親駕「核彈頭」多管火箭車：神也難保佑

NHK又出包！拍高市早苗「鏡頭詭異狂晃」　日網罵爆：攝影師喝醉？

印度人工智慧影響峰會登場　莫迪強調以人為本、全民共享的AI發展

美國加州雪崩40年最慘！滑雪者「8死1失蹤」　難逃生死劫

白宮旗下帳號曬出「Taiwan+國旗！」　與中國並列22大貿易夥伴

俄烏停戰談不攏！澤倫斯基不滿「美逼讓領土」 　控普丁拖延談判

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

主委親自回感染諾羅病毒

離譜畫面曝！除夕夜嫌4歲女太吵　狠父竟趕下車丟包4線大馬路

招財狗1

離譜畫面曝！除夕夜嫌4歲女太吵　狠父竟趕下車丟包4線大馬路

王淨誤答「飛龍在天→天龍八部？」 柯震東根本遊戲王「閃電五連鞭也懂」

性侵犯判死！劫財不成「強暴2女遊客」害死男伴　殘忍行徑曝光

繼父性侵、親父逼賣身！櫻花妹「國中賣原味內褲」　17歲賣淫養家

13萬人研究曝：每天2杯咖啡「失智風險降18%」　紅茶也有效

出席世紀審判！尹錫悅搭乘專車「抵達法院」　兩派人馬圍堵爆衝突

首創全球最強兵器！金正恩親駕「核彈頭」多管火箭車：神也難保佑

NHK又出包！拍高市早苗「鏡頭詭異狂晃」　日網罵爆：攝影師喝醉？

印度人工智慧影響峰會登場　莫迪強調以人為本、全民共享的AI發展

美國加州雪崩40年最慘！滑雪者「8死1失蹤」　難逃生死劫

白宮旗下帳號曬出「Taiwan+國旗！」　與中國並列22大貿易夥伴

俄烏停戰談不攏！澤倫斯基不滿「美逼讓領土」 　控普丁拖延談判

斷開王泉仁2年「麻衣回台過年」！吃餅乾驚見籤詩⋯感情運勢曝：真的嗎

《刺客教條》主機版傳畫質大提升　「60幀」吸老玩家重溫回憶

縱火燒死5人　死囚林旺仁曾說：我有神精病，我最大

白宮帳號秀「台灣+國旗」還與中國並列　綠委：視台灣為獨立國家夥伴

陳光復最新傷況曝！昏迷指數「從5往上升」　高劑量鎮定劑給藥中

桃竹苗分署推「幸滿福」年節禮盒　應景體面兼支持地方產業

性侵犯判死！劫財不成「強暴2女遊客」害死男伴　殘忍行徑曝光

買130年老屋收「前屋主神秘信件」　夫妻循線找到陰森密室古物

叼菸惡男4／挑釁女友被「燒成火球」慘死！姊心碎：皮膚還黏在牆上

過年也要顧安全　南消初三前進熱門景點推廣防火急救觀念

【就是在等最後一幕】小狗咬碗遮臉前進　神級閃柱仍敵不過命運

國際熱門新聞

X光驚見無名指戴鑽戒　她感動哭了

全身87%皮膚脫落！30歲女吃醫生開的藥竟失明

美女議員避答「協防台灣」　副總統范斯批丟臉

加州恐怖雪崩「滑雪團遭埋」9人失蹤

遭求處死刑！尹錫悅戒嚴今「世紀審判」

1支影片賺9年　神秘YTR收益破4千萬

金正恩駕「核彈頭」多管火箭車：神也難保佑

白宮旗下帳號曬出「Taiwan+國旗！」

阿蘇火山搜救隊「放棄吊掛救援」　台家屬反應曝

南加州鮮肉警「抱狗照太帥」爆紅　女粉也想當狗了

川普失言？美專家：替在野黨解圍

即／阿蘇火山「發現3人」！疑直升機罹難者

中國情侶芭達雅「海中激戰」！畫面曝

高市早苗預計3月訪美會晤川普

更多熱門

相關新聞

美容院除毛遭性侵！台中男崩潰：你還是吃掉我了…判決大逆轉

美容院除毛遭性侵！台中男崩潰：你還是吃掉我了…判決大逆轉

台中市一名在美容工作室擔任除毛師的男子阿強（化名），遭顧客阿偉（化名）指控在除毛過程中違反意願以手及口進行性行為，被依強制性交罪起訴。不過，法院審理後認為證據未達排除合理懷疑程度，判決被告無罪。

30歲人妻被丈夫賣掉　遭2男輪流性侵

30歲人妻被丈夫賣掉　遭2男輪流性侵

她「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

她「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

抽絲剝繭偵破連續性案件　黃福昇為台東警界爭光

抽絲剝繭偵破連續性案件　黃福昇為台東警界爭光

性侵兒虐高峰期！過年小心「這1類親戚」

性侵兒虐高峰期！過年小心「這1類親戚」

關鍵字：

印度性侵

讀者迴響

熱門新聞

37歲女下體遭踼裂爆血　疑人肉佔停車位起禍端

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽淚控差點死在漢神巨蛋

吊車大王擁4妻「初二怎回娘家」？解決方法超霸氣

今初三「赤狗日」過年最凶　6禁忌一次看

情侶出國玩「回飯店會做什麼？」　網吐實話

對另一半斤斤計較星座Top 3

只賣新台幣20萬！Nissan「全新7人座MPV」發表

4口春遊成死別！媽媽長春祠「犁田」搶救不治

雪碧首度爆「黃明志謝侑芯交往中」！

初二回娘家傳悲劇　家人驚見他陳屍浴室

鳥水裡放麵包　下秒手刀咬起大魚爽吃

八德女客中10萬竟沒發現　彩券行急發文尋人

澎湖村長自撞「與妻雙亡」！娘家宴完遇劫

帶客戶看房「發現明顯變化！」　房仲：影響轉手與保值

購物天后尪想「邊看A片邊做」5女星房事全招了

更多

最夯影音

更多
賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝
吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面