驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

記者李陳信得／台中報導

台中市和平區梨山發生一件借錢不成燒屋事件，昨(18)日傍晚5時25分左右在梨山松東巷一處工寮發生大火，所幸屋內工人發現有燒焦味道出門查看失火立即從後門逃出，沒有造成人員傷亡，但果農多年的生財器具及新進的包裝材料、機車等損失超過600萬元，真的讓他們損失採重、多年的辛勤付之一炬。和平警分局獲報後也積極介入調查，目前已將涉案嫌犯帶至所內查證中。

▲▼地主兒借錢不成放火燒工寮，果農心血全毀損失600萬元欲哭無淚。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

台中市消防局昨晚17時27分獲報，在和平區中興路四段松東巷發生火警，立即派遣梨山、谷關分隊及第二大隊，出動消防車4輛、救護車1輛、警備車1輛，消防人員12名，義消3名，現場由第二大隊組長徐為安擔任指揮官。17時40分到場時火勢兇猛，經灌救於18時42分控制火勢，19時19分撲滅，無人員傷亡。現場燃燒工寮紙箱雜物，燃燒面積100平方公尺，起火原因由火調人員調查。

郭姓果農表示，在梨山種植果樹多年，今年初已將租金拿給地主，這幾天地主兒子跟父親要錢不成轉而要向他借錢，但已繳付租金身上已無多餘金錢可借，怒嗆說要去燒工寮，晚間5時許工寮就發生大火，讓這幾年辛苦奮鬥的成果付之一炬，兩夫妻都含著眼淚看工寮被大火吞噬，新買的機車、二部越野車，新入的包裝材料、生財器具損失超過600萬元以上，真的是欲哭無淚。

目前和平警分局已將涉案嫌犯帶同到案積極釐清案情，刻正積極調查相關事證，依法偵辦，嫌犯表示昨傍晚有喝酒及吃藥不記得過程。警方也鄭重呼籲，對於任何不法行為，必定本於職責全力偵辦、依法究辦，絕不寬貸。