國5北上「雪隧回堵5公里」時速剩17　國道下午地雷路段曝

▲國道上午發生追撞事故造成回堵。（圖／高公局提供）

生活中心／綜合報導

今日（2/19）為春節連續假期初三，國道上午發生3起追撞事故，最長回堵4公里。另外，根據高公局即時路況顯示，目前國5北上宜蘭-頭城路段時速剩17公里，主線雪隧回堵5公里；國1北上台中-大雅、豐原-台中系統路段也是「紫爆」，時速低於20公里。高公局預估下午將有17個重點壅塞路段，其中國5將塞到隔天凌晨3點。

高公局說明，截至上午11時，國道全線交通量為41.7百萬車公里，預估今日交通量為135百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口-新竹、高架南向機場系統-楊梅端；國1北向鼎金系統-高科、仁德-台南系統、台中-泰安服務區、圓山-五堵、高架北向堤頂-汐止端；國3南向三鶯-大溪、烏日-霧峰、草屯-南投服務區；國3北向新化休息站-官田系統、安坑-南港系統；國3甲東向台北端-木柵；國5南向南港系統至石碇；國10東向仁武-燕巢系統。

另外，上午9時15分於國1北向218.5公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午9時30分排除，造成後方車流回堵4公里 ；10時16分於國3北向144.8公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午10時36分排除，造成後方車流回堵4公里；11時23分於國3南向61.2公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午11時27分排除，造成後方車流回堵4公里。

預判今日下午重點壅塞路段為：

1.南向：國1楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3土城-關西；國5南港系統-頭城

2.北向：國1西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5宜蘭-坪林

3.東/西向：國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端

高公局建議，國5南向用路人建議於17時後出發，西部國道及國5北向用路人可利用高乘載時段出發，節省寶貴時間；另建議用路人透過本局高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

▲國道初三疏運措施。（圖／高公局提供）