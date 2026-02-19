日月潭九蛙全都露！水位將跌破743m　日管處啟動二階段應變

▲日月潭水位持續下探，九蛙疊像全數露出水面。（圖／翻攝「九蛙伊達邵」Youtube頻道直播影像）

記者高堂堯／南投報導

受春節期間降雨量偏低影響，日月潭水庫水位下降更趨嚴峻，日月潭國家風景區管理處指出，台電公司大觀發電廠預計於2月20日高度將跌破743公尺，為維護各碼頭設施結構安全並維持遊客乘船遊憩活動，宣布啟動第二階段水位下降應變措施。

根據台電公司大觀發電廠監測紀錄，日月潭水庫水位於春節期間已常態性維持於約743公尺，著名的「九蛙疊像」也已全數露出水面、部分陷入淤泥中；日管處強調碼頭管理及應變已進入高度警戒狀態，目前將玄光、朝霧、伊達邵等三大碼頭之「1號浮排」拖離，並銜接轉移至水位較深之「4號浮排」處繼續運作，以確保維持營運碼頭基本接駁功能，同時保護硬體設施不因乾旱造成損壞；另將同步封閉玄光及伊達邵右側引橋，避免造成遊客危險。

▲▼日管處啟動二階段應變，調整碼頭浮排、確保設施安全。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

日管處長王智益說明，若乾旱情形持續未緩解，導致水位持續下降，該處將依標準作業程序進行下一階段應變作為，屆時將視實際水情狀況採取碼頭拖離及封閉碼頭等緊急措施，以確保遊客安全；而枯水期間碼頭區水位落差較大，引橋坡度明顯增加，他籲請登船遊客務必遵循現場保全人員指引，行走時緊握扶手、注意腳下安全，切勿在碼頭區域奔跑。

相關水位下降緊急應變與各碼頭最新開放資訊，民眾可隨時關注日月潭國家風景區管理處粉絲專頁；相關水位下降緊急應變資訊，請關注日月潭國家風景區管理處觀光旅遊網最新消息https://www.sunmoonlake.gov.tw/。