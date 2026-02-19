　
社會 社會焦點 保障人權

彰化毒駕「街頭亂衝」！毒蟲連2撞肇逃　撞上派出所階梯起火遭逮

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化縣員林市大年初二、18日下午4時許傳出一起離譜車禍案，警方調查，33歲洪男當時駕駛自小客車連續在溪湖、埔心路段發生事故後肇事逃逸，隨後竟一路衝撞至員林分局萬年派出所前階梯，導致車輛起火燃燒；現場警方見撞後立即上前救援，並將駕駛洪男拉出。洪男脫困後情緒相當不穩定，警方隨即實施保護管束，並送往醫院治療，初步篩檢，洪男體內驗出毒品反應，確認毒駕，全案目前正進一步偵辦中。

▲▼彰化毒駕，男肇事逃逸，衝撞派出所階梯起火。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲洪男毒駕、2度肇事逃逸，直到撞上萬年派出所前階梯，車輛起火才停下。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方調查，洪男18日駕駛自小客，先於下午4時21分在溪湖鎮彰水路二段發生車禍逃逸，隨後又於4時30分在埔心鄉中正路與正義路口發生二度追撞並持續逃竄，未料最終洪嫌竟於4時37分駕車衝撞萬年派出所前階梯，劇烈的撞擊導致車輛瞬間起火燃燒，現場警方見狀後立即出動破壞器材救援並滅火，並將受困車內的洪嫌拉出。

據了解，洪嫌被救出時精神狀況極度不穩定，不斷嘶吼且情緒失控，警方隨即依法實施保護管束，並由救護車送往彰化醫院就醫。後續經篩檢，確認洪嫌體內出現毒品反應，目前全案正進一步偵辦中。

▼洪男連續在溪湖、埔心路段肇事逃逸。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼彰化毒駕，男肇事逃逸，衝撞派出所階梯起火。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼彰化毒駕，男肇事逃逸，衝撞派出所階梯起火。（圖／記者唐詠絮翻攝）

02/17 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

彰化毒駕「街頭亂衝」！毒蟲連2撞肇逃　撞上派出所階梯起火遭逮

