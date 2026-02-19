　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

窮鬼日別出門！　陸媒分析：為何古人勸你「大年初三別出門」

▲「大年初三」。（AI協作圖／記者廖翊慈製作，經編輯審核）

▲「大年初三」這一天被稱為「赤狗日」。（AI協作圖／記者廖翊慈製作，經編輯審核）

記者廖翊慈／綜合報導

民間常說「初一早、初二早、初三睡到飽」，大年初三被視為春節期間相對清閒的一天，不少人會在這天放慢步調，好好休息。不過，雖然氣氛較為「佛系」，初三在傳統習俗中其實仍有不少禁忌與講究，其中最廣為流傳的，就是「不串門、不請客」的說法，背後也蘊含多種民間信仰與象徵意涵。

據《網易》報導，正月初三不宜串門，主要與「赤狗日」的傳說有關。民間認為赤狗為掌管口舌是非與凶煞之氣的神祇，若在這天外出拜訪親友，容易引發爭執，甚至為新的一年帶來不順。為了避免鄰里之間因小事起口角，影響過年的和氣，才逐漸形成「初三閉門不出」的習俗。有些地區還會在門楣貼上寫有「出入平安」、「大吉大利」等吉語的紅紙條，稱為「赤口」，象徵化解是非、祈求平安順遂。

▲。（AI協作圖／記者廖翊慈製作，經編輯審核）

▲這天被視為不宜走動的日子。（AI協作圖／記者廖翊慈製作，經編輯審核）

此外，初三不請客也與「不串門」相互呼應。既然這天被視為不宜走動的日子，自然也不適合設宴邀請賓客。有些地方還將初三稱為「窮鬼日」，認為這天宴客鋪張，寓意容易招來破財或運勢不佳。另有說法指出，初三是「穀子生日」，代表對糧食的敬重與珍惜，因此不宜大魚大肉、過度浪費，應節制飲食，以示對自然與農作的尊重。

▲。（AI協作圖／記者廖翊慈製作，經編輯審核）

▲正月初三還流傳著「老鼠娶親」的民俗。（AI協作圖／記者廖翊慈製作，經編輯審核）

除了上述「兩不」之外，正月初三還流傳著「老鼠娶親」的民俗。相傳這天夜裡是老鼠辦喜事的日子，家家戶戶會提早熄燈入睡，避免驚擾鼠輩，也有人會在屋角撒些米粒或糕點，作為「老鼠錢」，象徵與老鼠共享食物，希望來年減少鼠患。這樣的習俗聽來帶有神話色彩，但其實也反映古人對自然萬物共存的觀念。

從「赤狗日」到「窮鬼日」，再到「老鼠娶親」，正月初三的種種禁忌雖帶有民間傳說成分，但核心仍圍繞著「避口舌、守財氣、求平安」的願望。透過這些約定俗成的規矩，人們在新年伊始提醒自己謹言慎行、珍惜糧食、維持和氣，也讓春節文化在代代相傳中增添了更多儀式感與生活智慧。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
74 0 7511 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／陳光復最新傷況曝！
春節兩大病毒！　初二逾6千人掛急診
獨／汽車硬闖新樂街夜市！　困人海2hrs畫面曝
打完麻將「突現強烈直覺」直衝彩券行！　李懿超狂戰果全場看傻
黃仁勳撂話！　下月多款新品「世界前所未見」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

又不滿了！中駐聯合國代表喊話日本：干預台灣，必迎頭痛擊

窮鬼日別出門！　陸媒分析：為何古人勸你「大年初三別出門」

「年夜飯」一路加熱到初六　陸專家喊：5類高危剩菜寧倒掉也別吃

河南紅棗教父每年狂銷千億　黑科技去核即食、九蒸九製領跑市場

Seedance厲害在哪？　專家：傳統影視創作與AI影片界線變得模糊

世界天梯最快66秒「直穿山壁」　體驗「百龍天梯」順著峭壁登頂

過年險大破財！　老人將22萬現金藏水槽下竟泡水發霉…銀行急搶救

過年點外送是「添麻煩」？　外賣小哥現身說法：隨便點！

系統派單超載！陸外送員「60kg訂單」全扛上車…看不見後照鏡

寒假替母服裝店拍片打工！男大生撞臉明星爆紅　網喊：婆婆我來了

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

主委親自回感染諾羅病毒

離譜畫面曝！除夕夜嫌4歲女太吵　狠父竟趕下車丟包4線大馬路

招財狗1

離譜畫面曝！除夕夜嫌4歲女太吵　狠父竟趕下車丟包4線大馬路

王淨誤答「飛龍在天→天龍八部？」 柯震東根本遊戲王「閃電五連鞭也懂」

又不滿了！中駐聯合國代表喊話日本：干預台灣，必迎頭痛擊

窮鬼日別出門！　陸媒分析：為何古人勸你「大年初三別出門」

「年夜飯」一路加熱到初六　陸專家喊：5類高危剩菜寧倒掉也別吃

河南紅棗教父每年狂銷千億　黑科技去核即食、九蒸九製領跑市場

Seedance厲害在哪？　專家：傳統影視創作與AI影片界線變得模糊

世界天梯最快66秒「直穿山壁」　體驗「百龍天梯」順著峭壁登頂

過年險大破財！　老人將22萬現金藏水槽下竟泡水發霉…銀行急搶救

過年點外送是「添麻煩」？　外賣小哥現身說法：隨便點！

系統派單超載！陸外送員「60kg訂單」全扛上車…看不見後照鏡

寒假替母服裝店拍片打工！男大生撞臉明星爆紅　網喊：婆婆我來了

斷開王泉仁2年「麻衣回台過年」！吃餅乾驚見籤詩⋯感情運勢曝：真的嗎

《刺客教條》主機版傳畫質大提升　「60幀」吸老玩家重溫回憶

縱火燒死5人　死囚林旺仁曾說：我有神精病，我最大

白宮帳號秀「台灣+國旗」還與中國並列　綠委：視台灣為獨立國家夥伴

陳光復最新傷況曝！昏迷指數「從5往上升」　高劑量鎮定劑給藥中

桃竹苗分署推「幸滿福」年節禮盒　應景體面兼支持地方產業

性侵犯判死！劫財不成「強暴2女遊客」害死男伴　殘忍行徑曝光

買130年老屋收「前屋主神秘信件」　夫妻循線找到陰森密室古物

叼菸惡男4／挑釁女友被「燒成火球」慘死！姊心碎：皮膚還黏在牆上

過年也要顧安全　南消初三前進熱門景點推廣防火急救觀念

【總統遭波及】賴清德參拜慘遭吐一身　主委染諾羅摀嘴擋不住

大陸熱門新聞

湖北爆竹店爆炸！已導致12人死亡

除夕忘帶鑰匙　把貓丟進去「5分後門開了」

過年點外送是「添麻煩」？　外賣小哥現身說法：隨便點！

機器人取代軍人？解放軍：它們沒「家」沒「媽」

世界天梯最快66秒高速「直穿山壁」登頂

Seedance厲害在哪？　專家：傳統影視創作與AI影片界線變得模糊

「OST大戶」劉宇寧清唱考驗「發愣4秒」

老人將「22萬現金」藏水槽下竟泡水發霉

春節代客餵貓　陸男大賺68萬元！

窮鬼日？為什麼古人勸你「初三別出門」

河南紅棗教父每年狂銷千億

寒假替母服裝店拍片打工！男大生撞臉明星爆紅

奪銀被質疑「丟金」　谷愛凌：荒謬！

派單超載！外送員「60kg訂單」全扛上車

更多熱門

相關新聞

說好初三睏甲飽！一堆人清晨「自動醒」苦笑

說好初三睏甲飽！一堆人清晨「自動醒」苦笑

今（19）日是大年初三，民間傳說中是「赤狗日」，俗話說「初一早、初二早、初三睏甲飽」，其睡飽飽是因避開宴客朋友聚會，以免衝煞赤狗日。就有一票網友一早發文，昨天才信誓旦旦要「初三要睏到飽」，結果今天一早還是被生理時鐘準時叫醒，讓人哭笑不得，話題引發討論。

大年初三「赤狗日」　命理師給建議

大年初三「赤狗日」　命理師給建議

大年初三「赤狗日」忌行房！　年節最凶日6禁忌

大年初三「赤狗日」忌行房！　年節最凶日6禁忌

初三「赤狗送窮日」易吵架！　零成本2招化解

初三「赤狗送窮日」易吵架！　零成本2招化解

威力彩衝3.4億！　初三「2生肖」賭運旺快買

威力彩衝3.4億！　初三「2生肖」賭運旺快買

關鍵字：

赤狗日初三禁忌春節習俗老鼠娶親窮鬼日

讀者迴響

熱門新聞

37歲女下體遭踼裂爆血　疑人肉佔停車位起禍端

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽淚控差點死在漢神巨蛋

吊車大王擁4妻「初二怎回娘家」？解決方法超霸氣

今初三「赤狗日」過年最凶　6禁忌一次看

情侶出國玩「回飯店會做什麼？」　網吐實話

對另一半斤斤計較星座Top 3

只賣新台幣20萬！Nissan「全新7人座MPV」發表

4口春遊成死別！媽媽長春祠「犁田」搶救不治

雪碧首度爆「黃明志謝侑芯交往中」！

初二回娘家傳悲劇　家人驚見他陳屍浴室

鳥水裡放麵包　下秒手刀咬起大魚爽吃

八德女客中10萬竟沒發現　彩券行急發文尋人

澎湖村長自撞「與妻雙亡」！娘家宴完遇劫

帶客戶看房「發現明顯變化！」　房仲：影響轉手與保值

購物天后尪想「邊看A片邊做」5女星房事全招了

更多

最夯影音

更多
賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝
吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面