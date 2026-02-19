窮鬼日別出門！　陸媒分析：為何古人勸你「大年初三別出門」

▲「大年初三」這一天被稱為「赤狗日」。（AI協作圖／記者廖翊慈製作，經編輯審核）

記者廖翊慈／綜合報導

民間常說「初一早、初二早、初三睡到飽」，大年初三被視為春節期間相對清閒的一天，不少人會在這天放慢步調，好好休息。不過，雖然氣氛較為「佛系」，初三在傳統習俗中其實仍有不少禁忌與講究，其中最廣為流傳的，就是「不串門、不請客」的說法，背後也蘊含多種民間信仰與象徵意涵。

據《網易》報導，正月初三不宜串門，主要與「赤狗日」的傳說有關。民間認為赤狗為掌管口舌是非與凶煞之氣的神祇，若在這天外出拜訪親友，容易引發爭執，甚至為新的一年帶來不順。為了避免鄰里之間因小事起口角，影響過年的和氣，才逐漸形成「初三閉門不出」的習俗。有些地區還會在門楣貼上寫有「出入平安」、「大吉大利」等吉語的紅紙條，稱為「赤口」，象徵化解是非、祈求平安順遂。

▲這天被視為不宜走動的日子。（AI協作圖／記者廖翊慈製作，經編輯審核）

此外，初三不請客也與「不串門」相互呼應。既然這天被視為不宜走動的日子，自然也不適合設宴邀請賓客。有些地方還將初三稱為「窮鬼日」，認為這天宴客鋪張，寓意容易招來破財或運勢不佳。另有說法指出，初三是「穀子生日」，代表對糧食的敬重與珍惜，因此不宜大魚大肉、過度浪費，應節制飲食，以示對自然與農作的尊重。

▲正月初三還流傳著「老鼠娶親」的民俗。（AI協作圖／記者廖翊慈製作，經編輯審核）

除了上述「兩不」之外，正月初三還流傳著「老鼠娶親」的民俗。相傳這天夜裡是老鼠辦喜事的日子，家家戶戶會提早熄燈入睡，避免驚擾鼠輩，也有人會在屋角撒些米粒或糕點，作為「老鼠錢」，象徵與老鼠共享食物，希望來年減少鼠患。這樣的習俗聽來帶有神話色彩，但其實也反映古人對自然萬物共存的觀念。

從「赤狗日」到「窮鬼日」，再到「老鼠娶親」，正月初三的種種禁忌雖帶有民間傳說成分，但核心仍圍繞著「避口舌、守財氣、求平安」的願望。透過這些約定俗成的規矩，人們在新年伊始提醒自己謹言慎行、珍惜糧食、維持和氣，也讓春節文化在代代相傳中增添了更多儀式感與生活智慧。