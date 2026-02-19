「常陪伴但紅包錢少vs少見面卻給20萬」父母更喜歡誰？答案超意外

▲爸媽更喜歡哪種小孩？（示意圖／記者曾筠淇攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

許多父母在孩子成年後，期盼子女能有好的成就，但又想他們能常伴左右。近日有網友發文提問，列出兩種狀況讓大家選擇，一種是低薪但每天陪伴，另一種則是高薪卻鮮少見面，想知道爸媽會喜歡哪一種小孩？貼文曝光後，引起討論。

陪伴vs金錢，父母更喜歡哪個孩子？

這名網友在臉書社團「匿名公社」發文，詢問大家爸媽會比較喜歡哪一種小孩。第一種是月薪僅3萬元，受限於預算，過年紅包只能包2600元，不過，每天都會回家陪爸媽吃飯。

至於第二種，則是月薪達30萬元，過年能包20萬元大紅包，但一年見不到父母5次，平時幾乎不回老家，只在重要節日回來。原PO就想知道，以這兩種情況來說，父母更喜歡哪個孩子？

網友幾乎一面倒選第二種

貼文曝光後，底下一票網友都選2，「我未婚也不想婚，我選2」、「2，現在可以打視訊很方便」、「2，爸媽通常喜歡沒常陪身邊的那個，1會被嫌棄到爆」、「2，他過得好就好了，有空再理我」、「2，會很驕傲的說我兒子在XXX工作」、「每天在一起吃飯那就啃老族，我選2」、「2，但現在應該不會有這種小孩」、「一般都會是第2位，因為距離產生美，每天在一起吵架磨合比較多」。

也有網友回應，「都喜歡，一個給愛一個給錢，超幸福」、「可能要分爸媽的年紀，60歲以下的爸媽會選2，60歲以上是1」、「父母永遠都是最疼那個不回家的 ，跟紅包金額無關」。