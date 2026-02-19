　
    • 　
>
印度人工智慧影響峰會登場　莫迪強調以人為本、全民共享的AI發展

▲印度人工智慧影響峰會登場，莫迪強調以人為本、全民共享的AI發展。（圖／翻攝莫迪X、印度新聞局官網）

記者陳弘修／綜合報導

印度總理莫迪18日在新德里會展中心主持印度人工智慧影響峰會（AI Impact Summit），歡迎來自全球的國家領袖、企業領袖、創新者、研究人員及科技界人士與會。莫迪強調，印度在全球AI轉型中扮演領導角色，這股動能來自14億人民的力量、完善的數位公共基礎建設、活躍的新創生態系，印度在AI領域的發展不僅展現雄心也體現了責任，讓國家站在科技進步的最前線。

此次峰會主題為Welfare for All, Happiness for All（全民福祉、全民幸福），強調印度致力於推動以人為本的人工智慧發展，促進包容性成長。

莫迪在致詞時指出，人工智慧正為醫療、教育、農業、治理與企業等多個領域帶來深遠變革。峰會期間的討論將有助於豐富全球對AI創新、合作與負責任應用的對話，並為打造進步、創新且充滿機會的未來奠定基礎。

莫迪隨後也在社群平台X發文表示，印度主辦AI Impact Summit，匯聚全球各界代表，共同探討人工智慧未來發展。他重申這次峰會主題體現全球共同承諾，即運用人工智慧推動以人為本的進步。憑藉14億人民的支持，以及數位公共基礎建設、新創活力與尖端研究成果，印度已站在全球AI轉型的最前線，並將持續以兼具雄心與責任的態度推動人工智慧發展。

▲印度人工智慧影響峰會登場，莫迪強調以人為本、全民共享的AI發展。（圖／翻攝莫迪X、印度新聞局官網）

印度鐵道、通訊與電子資訊科技部長Ashwini Vaishnaw在此次峰會期間舉辦的「AI及其影響研究論壇」也發表了專題演說。他指出，在峰會AI展區與大量年輕人互動後，對未來充滿信心。印度的AI發展重點在於「邊緣AI」（AI at the edge），強調解決真實世界問題、提升企業生產力，以及應對醫療、農業與氣候變遷等人口規模挑戰，希望與會者提出具體建議，確保AI安全且真正造福人類。

在論壇上有專家與學者針對人工智慧正邁向通用人工智慧（AGI）門檻所面臨的影響發表意見，他們認為，這項未來將成為人類歷史上最具變革性的技術之一，在科學、醫療與健康領域具有巨大潛力，但同時也伴隨風險。由於AI將影響全球，國際對話與合作至關重要，必須確保技術紅利共享、風險受到負責任管理。

對於日益強大的代理型AI系統所帶來的風險，包括錯誤對齊、欺騙行為及風險控管不足等問題，專家指出，當前AI能力進展已超越既有評估與安全機制，涉及迎合偏誤、偏見、越獄攻擊、網路濫用及自我保護行為，呼籲從根本改變AI設計思維，由模仿人類、目標導向模式，轉向以科學推理為基礎的模型架構。

▲印度人工智慧影響峰會登場，莫迪強調以人為本、全民共享的AI發展。（圖／翻攝莫迪X、印度新聞局官網）

另外，也有專家針對當前AGI敘事提出質疑，認為包括大型語言模型在內的目前系統距離人類智慧仍有顯著差距，因為現行AI缺乏對物理世界的真正理解、持續性記憶與長期規劃能力，安全控制機制亦不夠健全。為突破限制，對此，他們也提出發展「世界模型」（world models）的構想建議，希望透過可預測環境變化的系統，使AI能預測行動後果、有效規劃並在安全邊界內運作。

論壇總結上，與會者一致認為，隨著人工智慧快速演進，科技創新所帶來的不僅是前所未有的機遇，也伴隨重大責任。未來AI發展必須在科學突破、全球治理、安全對齊與新一代架構創新之間取得平衡，打造兼具強大能力、可信賴性、包容性，且與人類價值一致的人工智慧系統。

