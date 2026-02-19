今年13起顯著地震「花蓮掛0」　專家驚喊反常：已打破2紀錄

▲郭鎧紋表示，今年花蓮至今未發生顯著有感地震，明顯反常。（圖／郭鎧紋提供）

記者許敏溶／台北報導

花蓮是全台地震活動最頻繁縣市，但地震專家郭鎧紋今日指出，從元旦起到昨天為止，今年台灣前13個顯著有感地震，竟沒有一個出現在花蓮，打破歷年來花蓮當年度最晚發生首震等兩項紀錄，這對地震最活躍的花蓮來說相當反常。

根據中央氣象署統計，台灣1年平均約4萬次的地震，發生在花東就超過一半，其中花蓮就更占38.8%，也是台灣地震活動最頻繁區域。但地震專家郭鎧紋表示，今年到昨天為止，台灣總計發生13起有感地震，竟然沒有1個位在花蓮縣，「這相當反常」。

郭鎧紋指出，根據氣象署地震測報中心資料，從2000至2025年第001號顯著有感地震報告，位在花蓮縣共13次，占了5成，花蓮縣第1個顯著有感地震編號為002至013號共13次，同樣占5成，但今年花蓮縣第1個顯著有感地震編號將大於013號，同樣寫下最晚紀錄。另外，花蓮第1個顯著有感地震出現日期為2019年2月13日，今年也是打破27年來最晚紀錄。

郭鎧紋進一步表示，若不是看花蓮縣每年年初顯著有感地震的表現，考慮跨年情況，從2025年12月23日到今天為止，花蓮已有57天無顯著有感地震。近3年花蓮縣無顯著有感地震的最長間距紀錄為70天（2023年11月11日到2024年1月20日），是否會再創紀錄，未來兩周將是觀察重點。

▲郭鎧紋表示，今年花蓮已經間隔57天沒發生顯著有感地震。（圖／郭鎧紋提供）