除夕到初三都待婆家！人妻嘆「婚後討厭過年」曝原因　網：要反抗

農曆春節是許多人期待的假期，但對部分已婚女性來說，卻是惡夢的開始。近日有一名女網友發文抱怨，理應放鬆的連假，自從結婚後就變了調，因為她整個過年期間都被困在夫家，不僅無法好好休息，還得在廚房忙進忙出。貼文曝光後，引起討論。

除夕忙到初三 人妻嘆沒休息

這名女網友在臉書社團「匿名公社」發文表示，她的丈夫在過年期間，只會帶她回婆家，從除夕夜一直待到大年初三，且這幾天，她除了吃飯就是煮飯，而她又是初四、初五就要開工上班，「沒有讓我好好休息，真的很煩。」她也坦言，結婚之後，實在很討厭過年。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我也是」、「就別煮啊！為什麼要你一個人忙碌」、「完全沒有想過老婆也想放假，還覺得只是過年回婆家煮個飯吃個飯而已是會怎樣」、「哇，真傳統」、「就別煮啊！為什麼要你一個人忙碌」、「你為什麼不反抗呢」。

還有網友建議，「如果你覺得不好意思講的話，你直接給錢去外面吃，再難以啟齒就只能說尾牙抽到什麼券」、「要勇敢的說給你老公知道，你並不想要這樣的新年假期，你要有自己的新年假期」、「網友說離婚的可能矯枉過正，但可以跟老公建議去外面吃」、「你要反抗，不想煮，建議買回來或提前預訂年夜飯」。