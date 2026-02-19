網封賈永婕「轉型正義油罐車」　張育萌：國民黨仍在阻止台灣追求真相

▲賈永婕被封為「轉型正義油罐車」。（資料照／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

記者詹詠淇／台北報導

電影《世紀血案》改編自林宅血案，卻未取得林義雄及其家屬授權，引發社會抨擊，而台北101董事長賈永婕因持續關注相關事件與歷史脈絡，而被網友封為「轉型正義油罐車」。賈永婕透露，自己在小年夜和林義雄時任助理田秋堇通上電話，兩人聊了30多分鐘，「真的很溫暖」，她也自爆，當晚因發出篇關於鄭南榕的貼文，導致老公對她冷暴力、臭臉對待。台灣青年世代共好協會理事長張育萌今（19日）指出，「為什麼台灣人記憶歷史如此困難？有個威權政黨阻止我們追求真相，仍是現在進行式」。

談及賈永婕在小年夜跟田秋堇通上電話，張育萌有感而發表示，為什麼台灣人記憶歷史如此困難？「有個威權政黨阻止我們追求真相，仍是現在進行式」。去年初，立法院審《不義遺址條例》草案，努力把威權統治時期不義遺址的保存法制化，如果草案通過，現在的「義光教會」是林宅血案的發生地，可以被保存為不義遺址。

張育萌指出，結果，藍委鄭天財不斷阻撓，要求「不義遺址」時間範圍要「納入清朝」。藍委林倩綺接力，說荷蘭統治時期也要納入，要求1624年荷蘭人建立的熱蘭遮城也要納入。最後，因為缺乏專法，林宅血案的遺址申請古蹟，被台北市文化局駁回。

張育萌提及，2022年，文化部把中正紀念堂一樓，原本陳列「蔣中正事蹟」的展廳，一半維持「蔣中正與中華民國」展，另一半改為「自由的靈魂vs.獨裁者」常設展。展場重現鄭南榕自焚殉難的場景，還原當時《自由時代》週刊的辦公室。結果，「國民黨連給台灣人『一半』都不願意」。

張育萌指出，藍白在立法院過半後，去年立刻提案，砲轟「『自由的靈魂vs.獨裁者』展覽，與蔣中正總統文物常設展放置同一樓層展廳」，是「扭曲國家對重要歷史人物紀念的意義，破壞國家主要藝術文化門面的主視覺」。最後，中正紀念堂的預算被重砍3,000萬。「對，國民黨瘋起來，連中正紀念堂的預算都敢砍」。

張育萌也提到，國家人權博物館訪談看守所前所長黃福周，比對政治受難者陳中統日記，還原當時看守所的場景，人權館的景美園區，就是白色恐怖時期的景美看守所，橫跨1968到1992年，景美看守所是警總的軍法處看守所。美麗島事件發生後，全台大抓捕。當時的「美麗島大審」就是在景美看守所的第一法庭進行。

張育萌表示，人權館的常設展，還原當時的收發室、職員辦公室、輔導長室。到展場，可以體驗跟親人面會，還有通信內容被監看的高壓身心狀態。然而，去年1月，藍白把人權館三成業務費通通凍結；去年8月，文化部再提追加預算，包括人權館、台灣文學館和台灣博物館的營運費，總共大概5,300萬，被藍委王鴻薇、羅智強聯手，把文化部追加預算通通刪除，一毛都不留。

針對近期網友封賈永婕為「轉型正義油罐車」，賈永婕透露，自己發文談鄭南榕的事，是「趁老公去洗澡的時候發的」，張育萌感慨，身為台灣人，本身就是很不容易的事。他年前才跟日本朋友到中正紀念堂大廳。友人看完了「蔣公座車」威風展示，再走向對面如今是「自由花蕊」常設展。朋友看見鄭南榕先生的自焚後的辦公室，很困惑的問他，「剛剛對面那個展的黨，不就是加害者嗎？」

張育萌回憶，自己和田秋堇僅有一場人權公約審查會議的一面之緣，他剛好坐田秋堇旁邊。當時田秋堇聽見他對台灣未來感到焦慮，便向他分享自己的故事片段，「我永遠記得她最後很溫柔地說，『民主就是這樣啊，我們手拉著手一起往前進。我們以前要衝破的是戒嚴令。那時候，就像在黑漆漆的隧道裡，不知道盡頭在哪，但民主不就是這樣嗎？只要看到哪裡有光，我們就手拉著手，一起往盡頭的光衝過去。』」