　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

網封賈永婕「轉型正義油罐車」　張育萌：國民黨仍在阻止台灣追求真相

▲▼賈永婕。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

▲賈永婕被封為「轉型正義油罐車」。（資料照／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

記者詹詠淇／台北報導

電影《世紀血案》改編自林宅血案，卻未取得林義雄及其家屬授權，引發社會抨擊，而台北101董事長賈永婕因持續關注相關事件與歷史脈絡，而被網友封為「轉型正義油罐車」。賈永婕透露，自己在小年夜和林義雄時任助理田秋堇通上電話，兩人聊了30多分鐘，「真的很溫暖」，她也自爆，當晚因發出篇關於鄭南榕的貼文，導致老公對她冷暴力、臭臉對待。台灣青年世代共好協會理事長張育萌今（19日）指出，「為什麼台灣人記憶歷史如此困難？有個威權政黨阻止我們追求真相，仍是現在進行式」。

談及賈永婕在小年夜跟田秋堇通上電話，張育萌有感而發表示，為什麼台灣人記憶歷史如此困難？「有個威權政黨阻止我們追求真相，仍是現在進行式」。去年初，立法院審《不義遺址條例》草案，努力把威權統治時期不義遺址的保存法制化，如果草案通過，現在的「義光教會」是林宅血案的發生地，可以被保存為不義遺址。

張育萌指出，結果，藍委鄭天財不斷阻撓，要求「不義遺址」時間範圍要「納入清朝」。藍委林倩綺接力，說荷蘭統治時期也要納入，要求1624年荷蘭人建立的熱蘭遮城也要納入。最後，因為缺乏專法，林宅血案的遺址申請古蹟，被台北市文化局駁回。

張育萌提及，2022年，文化部把中正紀念堂一樓，原本陳列「蔣中正事蹟」的展廳，一半維持「蔣中正與中華民國」展，另一半改為「自由的靈魂vs.獨裁者」常設展。展場重現鄭南榕自焚殉難的場景，還原當時《自由時代》週刊的辦公室。結果，「國民黨連給台灣人『一半』都不願意」。

張育萌指出，藍白在立法院過半後，去年立刻提案，砲轟「『自由的靈魂vs.獨裁者』展覽，與蔣中正總統文物常設展放置同一樓層展廳」，是「扭曲國家對重要歷史人物紀念的意義，破壞國家主要藝術文化門面的主視覺」。最後，中正紀念堂的預算被重砍3,000萬。「對，國民黨瘋起來，連中正紀念堂的預算都敢砍」。

張育萌也提到，國家人權博物館訪談看守所前所長黃福周，比對政治受難者陳中統日記，還原當時看守所的場景，人權館的景美園區，就是白色恐怖時期的景美看守所，橫跨1968到1992年，景美看守所是警總的軍法處看守所。美麗島事件發生後，全台大抓捕。當時的「美麗島大審」就是在景美看守所的第一法庭進行。

張育萌表示，人權館的常設展，還原當時的收發室、職員辦公室、輔導長室。到展場，可以體驗跟親人面會，還有通信內容被監看的高壓身心狀態。然而，去年1月，藍白把人權館三成業務費通通凍結；去年8月，文化部再提追加預算，包括人權館、台灣文學館和台灣博物館的營運費，總共大概5,300萬，被藍委王鴻薇、羅智強聯手，把文化部追加預算通通刪除，一毛都不留。

針對近期網友封賈永婕為「轉型正義油罐車」，賈永婕透露，自己發文談鄭南榕的事，是「趁老公去洗澡的時候發的」，張育萌感慨，身為台灣人，本身就是很不容易的事。他年前才跟日本朋友到中正紀念堂大廳。友人看完了「蔣公座車」威風展示，再走向對面如今是「自由花蕊」常設展。朋友看見鄭南榕先生的自焚後的辦公室，很困惑的問他，「剛剛對面那個展的黨，不就是加害者嗎？」

張育萌回憶，自己和田秋堇僅有一場人權公約審查會議的一面之緣，他剛好坐田秋堇旁邊。當時田秋堇聽見他對台灣未來感到焦慮，便向他分享自己的故事片段，「我永遠記得她最後很溫柔地說，『民主就是這樣啊，我們手拉著手一起往前進。我們以前要衝破的是戒嚴令。那時候，就像在黑漆漆的隧道裡，不知道盡頭在哪，但民主不就是這樣嗎？只要看到哪裡有光，我們就手拉著手，一起往盡頭的光衝過去。』」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
74 0 7511 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「不死鳥」神之左腕重現！　WBC國手驚呼
快訊／港男陳屍台北5星飯店　母接噩耗崩潰
快訊／高雄墜樓！1人倒臥立體停車場前死亡
雪碧首度爆「黃明志謝侑芯交往中」！
回娘家走進浴室沒出來　家人破門驚見已死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／陳佩琪連2天諷單身狗　賴清德PO冷笑話片！第一夫人亮相

影／蔡英文「山上狗朋友」全曝光　走春拔菜摘橘！燦笑割一大把蔥

網封賈永婕「轉型正義油罐車」　張育萌：國民黨仍在阻止台灣追求真相

山豬窟掩埋場大火濃煙3小時撲滅　蔣萬安：無毒但有異味

何時與李四川合體助小雞？　蔣萬安笑回：風調雨順、國泰民安

打菜嗨唱〈雪中紅〉！蕭美琴蘇巧慧化身志工　拚手速挑戰500愛心便當

諷賴清德「單身狗」挨轟　陳佩琪：我只講一條狗已經很節制了！

賴清德昨遭諾羅嘔吐噴濺　今健康無虞！將連跑7行程橫跨6縣市

曝藍營最嚴重問題！　郭正亮：有實力選2028的人沒有認真在領導

見證林郁婷從校園到奧運金牌　蘇巧慧：要為新北選手搭建更好舞台

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

主委親自回感染諾羅病毒

離譜畫面曝！除夕夜嫌4歲女太吵　狠父竟趕下車丟包4線大馬路

招財狗1

離譜畫面曝！除夕夜嫌4歲女太吵　狠父竟趕下車丟包4線大馬路

王淨誤答「飛龍在天→天龍八部？」 柯震東根本遊戲王「閃電五連鞭也懂」

影／陳佩琪連2天諷單身狗　賴清德PO冷笑話片！第一夫人亮相

影／蔡英文「山上狗朋友」全曝光　走春拔菜摘橘！燦笑割一大把蔥

網封賈永婕「轉型正義油罐車」　張育萌：國民黨仍在阻止台灣追求真相

山豬窟掩埋場大火濃煙3小時撲滅　蔣萬安：無毒但有異味

何時與李四川合體助小雞？　蔣萬安笑回：風調雨順、國泰民安

打菜嗨唱〈雪中紅〉！蕭美琴蘇巧慧化身志工　拚手速挑戰500愛心便當

諷賴清德「單身狗」挨轟　陳佩琪：我只講一條狗已經很節制了！

賴清德昨遭諾羅嘔吐噴濺　今健康無虞！將連跑7行程橫跨6縣市

曝藍營最嚴重問題！　郭正亮：有實力選2028的人沒有認真在領導

見證林郁婷從校園到奧運金牌　蘇巧慧：要為新北選手搭建更好舞台

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫

北市打詐破獲件數翻倍！年節三大詐騙行為曝　勿信一頁式廣告

九紫離火運來了！　選品女王曝「30到50歲開運穿搭」：增桃花與貴人

影／陳佩琪連2天諷單身狗　賴清德PO冷笑話片！第一夫人亮相

日月潭九蛙全都露！水位將跌破743m　日管處啟動二階段應變

平溪餐廳驚見「野生啦啦隊女神」！0偽裝當工讀生　洗碗畫面全被拍

驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

窮鬼日別出門！　陸媒分析：為何古人勸你「大年初三別出門」

重案回顧／警滿身血哀求「不要這樣」⋯林信吾殺紅眼！一審判死刑

改善疲勞超有感！6款高鎂食物盤點　深綠色蔬菜也在內

主委親自回感染諾羅病毒

政治熱門新聞

賴清德拜廟遇婦人昏倒　柯文哲：賴非急救專家怎常遇到有人昏倒？

蔡上機預言2026台海恐爆「類戰爭」藍白贏反救賴清德

美國智庫才放話「擋國防取消綠卡」　矢板明夫：風向立刻變了

主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

初三大火　南港垃圾掩埋場突發火災「濃煙竄天」搶滅中

諷賴清德「單身狗」挨轟　陳佩琪：我只講一條狗已經很節制了！

柳采葳合體陳菁徽　換上泳裝挑戰「水中飛輪」

賴清德昨遭諾羅嘔吐噴濺　今健康無虞！將連跑7行程橫跨6縣市

吐賴清德一身　主委曝染諾羅病毒：忍不住歹勢啦

鄭麗文祈福紅繩狂抖！通靈少女看完稱

曝藍營最嚴重問題！　郭正亮：有實力選2028的人沒有認真在領導

日學者分析中共特性：台灣被統一會先整肅國民黨　承諾隨時可推翻

阿蘇火山口尋獲3遺體「含2台人」　外交部證實：提供家屬必要協助

賴清德親PO10張迷因圖　背後原因曝光

更多熱門

相關新聞

賈永婕聯繫上田秋堇了！小年夜通話30分鐘

賈永婕聯繫上田秋堇了！小年夜通話30分鐘

電影《世紀血案》引起爭議，再度引發社會對林義雄家滅門血案的討論。賈永婕看完田秋堇還原事件真相的專訪影片，「我哭著看完了」，坦言內心悲憤又難過，並為自己過去未充分了解歷史致歉。如今2人終於聯繫上，她也不禁感嘆，身為台灣人應記得這段歷史、無數為民主付出的人，持續守護得來不易的價值。

賈永婕被酸爆！財經網美「很看好」力挺

賈永婕被酸爆！財經網美「很看好」力挺

賈永婕懺悔了！　羞愧認鄭南榕「可怕激進派」

賈永婕懺悔了！　羞愧認鄭南榕「可怕激進派」

賈永婕「誤解鄭南榕」自責：天啊！我在天真什麼

賈永婕「誤解鄭南榕」自責：天啊！我在天真什麼

真誠是資產「但專業是保險」　從賈永婕風波看領導者的跨界危機

真誠是資產「但專業是保險」　從賈永婕風波看領導者的跨界危機

關鍵字：

賈永婕張育萌轉型正義林宅血案田秋堇

讀者迴響

熱門新聞

37歲女下體遭踼裂爆血　疑人肉佔停車位起禍端

吊車大王擁4妻「初二怎回娘家」？解決方法超霸氣

今初三「赤狗日」過年最凶　6禁忌一次看

情侶出國玩「回飯店會做什麼？」　網吐實話

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽淚控差點死在漢神巨蛋

4口春遊成死別！媽媽長春祠「犁田」搶救不治

只賣新台幣20萬！Nissan「全新7人座MPV」發表

八德女客中10萬竟沒發現　彩券行急發文尋人

鳥水裡放麵包　下秒手刀咬起大魚爽吃

購物天后尪想「邊看A片邊做」5女星房事全招了

澎湖村長自撞「與妻雙亡」！娘家宴完遇劫

帶客戶看房「發現明顯變化！」　房仲：影響轉手與保值

對另一半斤斤計較星座Top 3

年假剩4天！一票人愣住「1狀況大崩壞」網吵翻

國道3路段「紫爆」　最慘時速剩12公里

更多

最夯影音

更多
賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝
吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面