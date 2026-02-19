影／蔡英文「山上狗朋友」全曝光　走春拔菜摘橘！燦笑割一大把蔥

記者陶本和／台北報導

前總統蔡英文卸任後，「爬山」是她的日常運動，她說公務之餘，不是在爬山，就是往爬山的路上，身體力行感受台灣土地的美。在農曆春節期間，喜愛貓狗的她，透過社群平台PO出她在春節期間走春，分享不同口味零食給她「山上狗朋友們」；她還分享不少到鄰居家體驗拔菜、摘橘子的照片，其中還有一張照片，是她露出燦笑，手中握著一大把蔥。

▲蔡英文春節爬山走春，體驗採收農作物，割了一大把蔥。（圖／蔡英文辦公室提供）



蔡英文表示，卸任後公務之餘，常常不是在爬山，就是在往爬山的路上，身體力行感受台灣土地的美，山上的朋友都很熱情又熱心，三不五時就送來自家種植的蔬菜水果，還會分享隱藏版特製的美食及飲品。

蔡英文在爬山前，都會先跟石頭公或樹頭公（不可考）拜拜，保佑狗狗們身體健康。她分享，過新年，她給山上鄰居養的10隻狗朋友送零食加菜，她依照每隻狗狗喜好，親自分配不同口味的零食，帶著樂樂與鳳梨妹到鄰居家打招呼，還幫狗朋友拍了美美的新年照。

▼蔡英文春節爬山走春，採收農作物。（圖／蔡英文辦公室提供）



▼蔡英文春節爬山走春，爬山前都會先跟石頭公或樹頭公（不可考）拜拜，保佑狗狗們身體健康。（圖／蔡英文辦公室提供）



▼蔡英文春節爬山走春，與鄰居好友聊天。（圖／蔡英文辦公室提供）



▼蔡英文春節爬山走春，體驗採收農作物。（圖／蔡英文辦公室提供）



▼蔡英文春節爬山走春，分享了她的山上狗朋友們。（圖／蔡英文辦公室提供）

