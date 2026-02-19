　
生活

過年被逼喝酒「過敏也是要喝」　老公1反應...讓她心寒：決定離婚

▲▼年夜飯,圍爐,過年,親戚,團圓,年菜,海鮮,鴨肉,雞肉,吃飯,聚餐,家族。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO遭逼喝酒，她怒提離婚。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

農曆春節本該是闔家歡樂的日子，但有一名女網友發文控訴，過年期間，婆家長輩不顧她對酒精過敏，聯手逼迫她喝酒，甚至在她照顧未滿六個月大的嬰兒時，強行將孩子抱去充滿菸味的房間。由於老公自始至終都不敢出聲，因此她最後決定提離婚。貼文曝光後，引起討論。

酒精過敏仍遭逼喝酒　老公全程沒出聲

這名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，婆家親戚在聚餐時，無視她對酒精過敏，仍以「不喝就是不尊重長輩」為由情緒勒索。原PO當時還需照顧不到六個月大的嬰兒，所以在眾人不斷施壓下，不耐煩的意思意思敬酒，但果真，就出現過敏反應。

只是沒想到，婆家人見狀竟冷血說道「過敏也是要喝」，而原PO的丈夫夾在中間，全程不敢吭聲。

▲▼鼎泰豐,炒飯,油雞,醉雞,約會,聚餐,吃飯。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

孩子差點被摔到地上　她怒吼提離婚

更讓原PO崩潰的是，親戚擅自將她的孩子抱進有人抽菸的室內，不僅無視她的抗議、不願把孩子還她，甚至有人醉酒後，差點將嬰兒摔在地上。原PO當場情緒爆發，對眾人怒吼，但丈夫卻仍置身事外，繼續陪喝，讓她只能獨自帶著孩子離開。原PO最後心寒表示，她已決定離婚。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這個家庭好不正常喔？以後小孩在這種環境長大讓人很擔憂」、「好誇張的家庭，我也會當下離開現場並離婚」、「這老公沒用了吧」、「是我的話，一開始逼喝酒就翻臉了」、「好誇張的一家人，不要也罷」、「好誇張的家庭，一整群爛人！我也是酒精過敏的人，甚至會氣喘休克，他們真的是不知道嚴重性欸」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

02/17 全台詐欺最新數據

史雪燕紀錄片哽咽：民進黨修理我們給大陸看
《富爸爸》作者預警　史上最大股市崩盤
大年初三命案！　男遭4人痛毆倒地2小時亡
陳晨威辣妻曬「渾圓孕肚照」：看起來像大肚魚

