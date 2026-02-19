　
社會焦點

前車暫停禮讓行人　駕駛「超車閃過辯沒違規」被打臉

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿茂（化名）去年4月間開車行經台北市大同區一處巷口，因未禮讓行人被檢舉，挨罰6000元罰鍰。雖然阿茂自認沒有違規，但台中高等行政法院法官認為，他為了超越暫停禮讓行人的前車駕駛（檢舉人），不僅占用對向車道，也未禮讓行人，縱使主觀上沒有故意，亦有過失，日前裁定駁回他的告訴。

▲▼過馬路,斑馬線,行人,路人。（圖／達志影像／示意圖）

▲阿茂被檢舉未禮讓行人。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿茂2025年4月間開車行經台北市大同區一處巷口，因有「行人穿越道有行人通行，不暫停讓行人先行」的違規行為，被其他駕駛檢舉，因而挨罰6000元罰鍰，還要參加道路交通安全講習。

阿茂不滿受罰，決定提出行政訴訟並辯稱，當時他的車輛進入行人穿越道時，行人還在紅線外，尚未進入行人穿越道，所以他沒有違規。

台中高等行政法院法官當庭檢視相關行車記錄器影像檔案，發現檢舉人的車輛暫停禮讓之後，行人有舉手示意，接著從道路邊緣跨到紅線外，右腳踏上行人穿越道第一條白枕木紋線。

法官表示，就在此時，阿茂的車輛從檢舉人車輛的左側超越，並占用部分對向車道，車輛前懸進入行人穿越道時，車輛與行人之間相距大約2條白色枕木紋線及3個間距的距離；接著，阿茂的車輛繼續向前行駛，當他跨越雙黃線後想回到順向車道時，幾乎是以貼近行人的狀態通過行人穿越道，明顯違規。

法官認為，阿茂本應注意車前狀況，卻疏於注意，在行經行人穿越道時，沒有減速慢行，甚至為了超越暫停禮讓行人的車輛，占用對向車道繞過，然後逕自通過行人穿越道，縱使他主觀上沒有故意，亦有過失，原處分裁罰並無違誤，最終認定他的訴求為無理由，裁定駁回，全案仍可上訴。

02/17 全台詐欺最新數據

74 0 7511 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝
吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

