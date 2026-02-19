蕭美琴初三赴台南開基玉皇宮走春　發送總統府一元紅包向市民拜年

▲副總統蕭美琴大年初三前往開基玉皇宮走春參拜，與市長黃偉哲發送總統府一元紅包，民眾排隊領取好兆頭。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆大年初三喜氣洋洋，副總統蕭美琴19日上午南下台南，前往開基玉皇宮走春參拜祈福，並發送總統府一元紅包向市民賀歲致意，台南市長黃偉哲全程陪同，與副總統一同向現場民眾發送福袋，廟埕前人潮湧現，年節氣氛濃厚。

一早即有大批民眾攜家帶眷排隊等候，只為親手領取象徵吉祥圓滿的一元紅包。不少市民直呼，「拿到紅包，感覺整年都會順順利利」，也有長輩特地帶著孫子前來，希望把好兆頭帶回家，現場洋溢溫馨歡樂氛圍。

蕭美琴在市長黃偉哲及廟方人員陪同下，依循古禮虔誠進香，祈願國泰民安、風調雨順、百業興盛。她向市民拜年，祝福大家新的一年平安健康、事事順心，也盼國家持續穩健向前。

黃偉哲表示，感謝副總統於年初三特地走訪台南，展現中央對地方的重視與支持。他指出，開基玉皇宮長年投入公益慈善，在公共衛生、健康促進及災害救助等領域與市府攜手合作，守護市民福祉，是地方重要的信仰與公益力量。

黃偉哲也提到，台南身為文化古都，宗教信仰興盛，春節期間廟宇活動豐富多元，藉由走春參拜與發放福袋活動，不僅為市民送上新春祝福，也讓更多人看見台南深厚的人文底蘊與城市活力。市府將持續推動市政建設，提升城市競爭力與市民生活品質，讓幸福感更有感。

今日參拜活動，包括開基玉皇宮主委涂大松、立法委員陳亭妃、郭國文，市議員陳怡珍、周麗津、沈震東等人到場致意，立法委員林俊憲及多位議員服務處亦派員參與，為新春活動增添熱鬧氣息。

副總統蕭美琴19日蒞台南開基玉皇宮參拜，並發放1200個「七喜春來」的紅包袋，現場還有她讀後甲國中二、三年級時的同班同學蔡碧原前來排隊領取她親手發送的紅包，2人至少20年沒見面，難得在大年初三開了一個同學會。