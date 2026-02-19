　
親戚給1200元紅包！提出「2要求」他一肚子火：超想爆粗口

▲▼馬年專用紅包,新年,春節,新春,紅包。（圖／記者曾筠淇攝）

▲親戚給了紅包後，要求請客、幫跑腿。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／曾筠淇報導

農曆春節期間，長輩包紅包給晚輩本是傳遞祝福，增添過年喜氣。只是，近日有一名網友發文卻抱怨，自己在親戚中，雖然經濟條件最差，但包出的紅包金額卻是最多的，而有錢親戚包給小孩紅包時，反倒表現得像是在「援助」，不僅言語刻薄，還要求各種回報，讓他實在氣不過。貼文曝光後，引起討論。

單親媽包最大包　反遭富親戚羞辱

這名網友在臉書社團「匿名公社」發文透露，雖然他們是單親家庭，薪水也低，但為了年節氣氛，他包給晚輩的紅包從不手軟，甚至比其他有錢親戚還包得多。原PO無奈的說，他對於回收的金額本就不計較，收到幾百元也無所謂，但今年其中一個有錢親戚包了1200元給孩子後，態度卻讓他滿肚子火，「超想爆粗口」。

紅包變調成施捨　他氣炸喊拒收

原PO指出，該名親戚將這1200元視為對他們的「資助」與「同情」，給完紅包後便開始酸言酸語，以此討人情，甚至要求請客、幫忙跑腿。原PO不滿紅包變質成有條件的施捨，甚至還要求回報，他回家後也告訴孩子，以後不要收那個親戚的紅包了。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「以後別跟他往來！太過分了吧！收個1200元還要幫他幹嘛」、「不管有沒有錢，問心無愧就好了，我們各有各的生存之道，我不欠你，你也別想在我身上占我便宜」、「現在直接拿去還，並對他說，我的人生關你屁事」。也有網友表示，「講好都不包，都沒事。留著自己花，不香嗎」、「都不要包最省事」。

02/17 全台詐欺最新數據

親戚給1200元紅包！提出「2要求」他一肚子火：超想爆粗口

