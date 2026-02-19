　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋

記者吳奕靖／高雄報導

高雄左營漢神巨蛋地下停車場一場「人肉佔車位」糾紛，演變成壓地毆打的驚悚畫面。37歲呂姓女子控訴，自己只是帶著孩子吃飯停車，卻遭兩名女子當場圍攻，頭髮被整把抓起拖行，私密處遭重踢撕裂流血，整個人被壓在地上長達十多分鐘，「我一直喊放手，她們完全不理我。」

▲呂姓女子出面親曝當時被抓頭髮 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲呂姓女子出面親曝當時被抓頭髮 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

呂女19日親自出面，回憶17日當天下午近5時，她在地下室一樓洗車場斜對面發現一輛車準備離場，倒車準備停入。未料一輛白色自小客車副駕駛女子竟從四、五個車位外下車，直接走到停車格中央站定，她說：「我都倒退到一半了，她就站在那裡不讓我進。」她搖下車窗示意要停車，對方毫無反應。她下車詢問「人肉站停車格是什麼意思？」對方冷回一句「我很多時間跟妳耗」。話音未落，白車駕駛也下車加入戰局，當場三字經、五字經狂飆。

▲左營漢神巨蛋地下停車場爆發嚴重肢體暴力衝突 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲左營漢神巨蛋地下停車場爆發嚴重肢體暴力衝突 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

呂女表示，她原本打算息事寧人轉身回車，沒想到對方突然伸手抓住她頭髮，「整把扯住往下拉，我整個人被拖出去。」她形容，自己當場被壓制在地，頭部被死死按住，對方徒手毆打，還朝她私密處猛踢，「踢得非常大力，痛到我整個人發抖。」

「她壓著我大概十多分鐘，我一直說我要報警，她還抓著我不讓我拿手機。」呂女說，現場圍觀民眾越來越多，有人拿手機錄影，也有人上前勸說「有什麼事好好講」，對方才鬆手。

她撥開頭髮給記者看紅腫的頭皮，直言這兩天不斷掉髮，「我現在私密處是撕裂傷流血，頭整個腫，全身痠痛發抖。」她強調，當時還帶著孩子，為了保護孩子只能先把孩子鎖在車內，「小孩親眼看到媽媽被打，不知道會不會有陰影。」

更讓她崩潰的是，事後向百貨公司調閱監視器，竟被告知地下室一樓「沒有相關畫面」。她直言，「那是最亮的地方，怎麼可能沒有攝影機？」她質疑，整整十多分鐘壓制畫面竟然無法還原，「如果對方拿刀呢？如果沒有民眾制止，我會不會死在那邊？」

呂女強調，自己已驗傷提告傷害，但對方也反提告，「我明明是被打的那個，卻被反告，現在連證據都沒有。」她三度呼籲當天在場民眾，如有拍到畫面，盼能出面協助。

警方表示，雙方均提出傷害告訴，全案已依規定函送橋頭地檢署偵辦，實際肢體衝突過程仍待釐清。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
74 0 7511 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「不死鳥」神之左腕重現！　WBC國手驚呼
快訊／港男陳屍台北5星飯店　母接噩耗崩潰
快訊／高雄墜樓！1人倒臥立體停車場前死亡
雪碧首度爆「黃明志謝侑芯交往中」！
回娘家走進浴室沒出來　家人破門驚見已死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北市打詐破獲件數翻倍！年節三大詐騙行為曝　勿信一頁式廣告

驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

重案回顧／警滿身血哀求「不要這樣」⋯林信吾殺紅眼！一審判死刑

快訊／港男陳屍台北某5星飯店　母接噩耗崩潰...後天來台認屍

快訊／高雄苓雅驚傳墜樓！1人倒臥立體停車場前　已明顯死亡

前車暫停禮讓行人　駕駛「超車閃過辯沒違規」被打臉

彰化毒駕「街頭亂衝」！毒蟲連2撞肇逃　撞上派出所階梯起火遭逮

「水水噠」泰國爆乳妹藏中和套房賣淫　每日接客量曝

台中27層大樓驚傳火警！22樓竄濃煙7人受困　勇消搶救疏散百戶

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

主委親自回感染諾羅病毒

離譜畫面曝！除夕夜嫌4歲女太吵　狠父竟趕下車丟包4線大馬路

招財狗1

離譜畫面曝！除夕夜嫌4歲女太吵　狠父竟趕下車丟包4線大馬路

王淨誤答「飛龍在天→天龍八部？」 柯震東根本遊戲王「閃電五連鞭也懂」

北市打詐破獲件數翻倍！年節三大詐騙行為曝　勿信一頁式廣告

驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

重案回顧／警滿身血哀求「不要這樣」⋯林信吾殺紅眼！一審判死刑

快訊／港男陳屍台北某5星飯店　母接噩耗崩潰...後天來台認屍

快訊／高雄苓雅驚傳墜樓！1人倒臥立體停車場前　已明顯死亡

前車暫停禮讓行人　駕駛「超車閃過辯沒違規」被打臉

彰化毒駕「街頭亂衝」！毒蟲連2撞肇逃　撞上派出所階梯起火遭逮

「水水噠」泰國爆乳妹藏中和套房賣淫　每日接客量曝

台中27層大樓驚傳火警！22樓竄濃煙7人受困　勇消搶救疏散百戶

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋

北市打詐破獲件數翻倍！年節三大詐騙行為曝　勿信一頁式廣告

九紫離火運來了！　選品女王曝「30到50歲開運穿搭」：增桃花與貴人

影／陳佩琪連2天諷單身狗　賴清德PO冷笑話片！第一夫人亮相

日月潭九蛙全都露！水位將跌破743m　日管處啟動二階段應變

平溪餐廳驚見「野生啦啦隊女神」！0偽裝當工讀生　洗碗畫面全被拍

驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

窮鬼日別出門！　陸媒分析：為何古人勸你「大年初三別出門」

重案回顧／警滿身血哀求「不要這樣」⋯林信吾殺紅眼！一審判死刑

改善疲勞超有感！6款高鎂食物盤點　深綠色蔬菜也在內

70%動畫「虧損製作」？日協會籲改善動畫師工作室待遇

【就是在等最後一幕】小狗咬碗遮臉前進　神級閃柱仍敵不過命運

社會熱門新聞

37歲女下體遭踼裂爆血　疑人肉佔停車位起禍端

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽淚控差點死在漢神巨蛋

4口春遊成死別！媽媽長春祠「犁田」搶救不治

澎湖村長自撞「與妻雙亡」！娘家宴完遇劫

初二回娘家傳悲劇　家人驚見他陳屍浴室

獨／男師害慘單親媽　家屬控生前不探視死後猛上香

女子騎機車長春祠附近自摔　頭部重創送醫不治

台中高樓深夜大火　警消救出受困7人

特寵禁養1／955種特寵擬禁養　飼主怒：做錯了什麼？

廢死聯盟鎖留言後首發文：全球多數國家已廢死

國道一號連環撞！移工騎機車誤闖遭4車碰撞

除夕夜嫌女兒太吵丟包大馬路　離譜父親最重罰63.6萬

綠帽男等不到300萬遮羞費　姦夫賤招藏錢

即／台南流當車倉庫惡火！多輛車燒成火球

更多熱門

相關新聞

快訊／高雄驚傳墜樓！1人倒臥立體停車場前死亡

快訊／高雄驚傳墜樓！1人倒臥立體停車場前死亡

高雄市苓雅區苓雅一路、永定街口市府立體停車場前今(19日)上午11時許傳出墜樓案，警方初步了解，一名民眾不明原因墜落，倒臥在停車場前，被發現時已經明顯死亡，後續並未送醫，目前警方已經封鎖線場，將進一步調查死者身份、以及墜樓原因。

彰化毒駕！毒蟲撞上派出所階梯起火遭逮

彰化毒駕！毒蟲撞上派出所階梯起火遭逮

情人節遇「無照阿伯」！22歲男騎士擦撞飛墜水溝

情人節遇「無照阿伯」！22歲男騎士擦撞飛墜水溝

獨／左營太子宮遶境大典爆衝突！移車問題釀全武行

獨／左營太子宮遶境大典爆衝突！移車問題釀全武行

自爆「陳三歲」黑歷史！陳其邁雄中青澀照曝

自爆「陳三歲」黑歷史！陳其邁雄中青澀照曝

關鍵字：

高雄停車場暴力事件人肉佔位左營巨蛋停車地下室影音

讀者迴響

熱門新聞

37歲女下體遭踼裂爆血　疑人肉佔停車位起禍端

吊車大王擁4妻「初二怎回娘家」？解決方法超霸氣

今初三「赤狗日」過年最凶　6禁忌一次看

情侶出國玩「回飯店會做什麼？」　網吐實話

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽淚控差點死在漢神巨蛋

4口春遊成死別！媽媽長春祠「犁田」搶救不治

只賣新台幣20萬！Nissan「全新7人座MPV」發表

八德女客中10萬竟沒發現　彩券行急發文尋人

鳥水裡放麵包　下秒手刀咬起大魚爽吃

購物天后尪想「邊看A片邊做」5女星房事全招了

澎湖村長自撞「與妻雙亡」！娘家宴完遇劫

帶客戶看房「發現明顯變化！」　房仲：影響轉手與保值

對另一半斤斤計較星座Top 3

年假剩4天！一票人愣住「1狀況大崩壞」網吵翻

國道3路段「紫爆」　最慘時速剩12公里

更多

最夯影音

更多
賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝
吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面