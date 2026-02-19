下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋

記者吳奕靖／高雄報導

高雄左營漢神巨蛋地下停車場一場「人肉佔車位」糾紛，演變成壓地毆打的驚悚畫面。37歲呂姓女子控訴，自己只是帶著孩子吃飯停車，卻遭兩名女子當場圍攻，頭髮被整把抓起拖行，私密處遭重踢撕裂流血，整個人被壓在地上長達十多分鐘，「我一直喊放手，她們完全不理我。」

▲呂姓女子出面親曝當時被抓頭髮 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

呂女19日親自出面，回憶17日當天下午近5時，她在地下室一樓洗車場斜對面發現一輛車準備離場，倒車準備停入。未料一輛白色自小客車副駕駛女子竟從四、五個車位外下車，直接走到停車格中央站定，她說：「我都倒退到一半了，她就站在那裡不讓我進。」她搖下車窗示意要停車，對方毫無反應。她下車詢問「人肉站停車格是什麼意思？」對方冷回一句「我很多時間跟妳耗」。話音未落，白車駕駛也下車加入戰局，當場三字經、五字經狂飆。

▲左營漢神巨蛋地下停車場爆發嚴重肢體暴力衝突 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

呂女表示，她原本打算息事寧人轉身回車，沒想到對方突然伸手抓住她頭髮，「整把扯住往下拉，我整個人被拖出去。」她形容，自己當場被壓制在地，頭部被死死按住，對方徒手毆打，還朝她私密處猛踢，「踢得非常大力，痛到我整個人發抖。」

「她壓著我大概十多分鐘，我一直說我要報警，她還抓著我不讓我拿手機。」呂女說，現場圍觀民眾越來越多，有人拿手機錄影，也有人上前勸說「有什麼事好好講」，對方才鬆手。

她撥開頭髮給記者看紅腫的頭皮，直言這兩天不斷掉髮，「我現在私密處是撕裂傷流血，頭整個腫，全身痠痛發抖。」她強調，當時還帶著孩子，為了保護孩子只能先把孩子鎖在車內，「小孩親眼看到媽媽被打，不知道會不會有陰影。」

更讓她崩潰的是，事後向百貨公司調閱監視器，竟被告知地下室一樓「沒有相關畫面」。她直言，「那是最亮的地方，怎麼可能沒有攝影機？」她質疑，整整十多分鐘壓制畫面竟然無法還原，「如果對方拿刀呢？如果沒有民眾制止，我會不會死在那邊？」

呂女強調，自己已驗傷提告傷害，但對方也反提告，「我明明是被打的那個，卻被反告，現在連證據都沒有。」她三度呼籲當天在場民眾，如有拍到畫面，盼能出面協助。

警方表示，雙方均提出傷害告訴，全案已依規定函送橋頭地檢署偵辦，實際肢體衝突過程仍待釐清。