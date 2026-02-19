過年「舊襪子」別急著丟！擦紗窗清潔力超猛　5神用途曝光

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

新北市環保局昨（18）日在官方粉專發文，針對民眾家中常見的「落單襪」或「破洞襪」提出創意解方。值得一提的是，襪子屬於貼身衣物，依規定不可投入舊衣回收箱，若隨意丟棄不僅浪費，更有可能因分類錯誤挨罰。

舊襪變身清潔與防護神器

環保局整理了5個實用的「舊襪再利用魔法」。首先，襪子沾水後擦拭紗窗，灰塵吸附力極佳且不沾手，用後即丟相當便利；其次，將襪頭套在椅腳可作為防撞套，達到防刮與靜音效果。

此外，選用花色可愛的舊襪剪裁縫邊，能製成獨特的環保杯套；塞入舊棉花後，還能變身寵物最愛的拉扯玩具；甚至可剪成條狀作為植物綁帶，柔軟材質能支撐攀緣植物而不傷莖部。

襪子嚴禁投入舊衣回收箱

談到舊衣回收規範，襪子與內衣褲、泳衣等貼身衣物，因涉及衛生問題，皆屬於「不可回收項目」，即便外觀良好也禁止投入回收箱。

而正確處理方式應是，將其裝入專用垃圾袋，交由循線垃圾車作為一般垃圾處理。若民眾將不可回收物強行投入回收箱，依《廢棄物清理法》最高可處新台幣6000元罰鍰。