諷賴清德「單身狗」挨轟　陳佩琪：我只講一條狗已經很節制了！

▲陳佩琪 。（圖／民眾黨提供）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德在西洋情人節貼出一張和狗狗的合照，遭民眾黨創黨主席柯文哲妻子陳佩琪大酸，把老婆比喻成狗，若是她會覺得不可原諒，弄得像單身狗一樣，很不尊重另一半。此發言後續遭到議論批評。對此，陳佩琪今（19日）表示，自己要跟民進黨和賴清德講，「你們一張狗照片就要如此罵我，要不要去看看過去一年我們是怎樣被你們對待的？老公被惡整關一年，關到差點掛掉，我只講一條狗，已經很有水準、很節制了」！此恨永無絕期、此仇永不共戴天！

陳佩琪發文表示，過去一年先生柯文哲莫名被搜索、羈押，一個法官說證據不足，卻被另一個法官收押， 沒人回應她這到底是怎麼回事， 從此自己的先生柯文哲就在身邊消失一年，甚至父親過世、生病開刀，還被用羈押兼禁見這種惡劣手段對付。



陳佩琪表示，柯文哲說京華城他全無介入，只是便當會by議員陳情，市長請專人處理，卻因為這樣被搜索、羈押，從此出現在媒體面前，就是銬著手銬像賤狗一樣被拖行著，比賴清德的斑斑都還不如，這還不打緊，從此玩柯文哲玩上癮，一直被延押，提抗告永遠被駁回，民進黨還很得意，派人親自拿雞鴨飯去北所賞給柯文哲吃，黨檢媒一體，配合的天衣無縫，網軍、媒體、柯黑一天24小時LIVE加重播，用國家機器、24小時羞辱、誣賴。

陳佩琪說，今早自己出門前，跟柯文哲提到這段慘痛，柯文哲說要她把講比特幣、冷錢包、家裡藏三億、拿議員或沈的錢去存、買辦公室是行賄或用名畫賄賂，這些所謂「一刀斃命」證據的影片找出來，剪接給社會大眾看看這些人的嘴臉， 是的，這些人的嘴臉是這樣，但通告費、廣告費、出版費已經賺飽飽了。

陳佩琪痛批，更可惡的是關到柯文哲爸爸過世了，兒子也不能送行，柯文哲身體垮了要開刀，自己這個醫生太太也被隔在外不能看，自己要跟民進黨和賴清德講，「你們一張狗照片就要上來如此罵我，你們要不要去看看過去一年來我們是怎樣被你們對待的？老公被惡整關一年，關到差點掛掉，我只講一條狗，已經很有水準、很節制了」！此恨永無絕期、此仇永不共戴天！

▼賴清德日前為情人節獻上祝福。（圖／賴清德臉書）