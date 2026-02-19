　
賴清德昨遭諾羅嘔吐噴濺　今健康無虞！將連跑7行程橫跨6縣市

▲▼總統賴清德春節積極參拜宮廟，發放福袋。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德春節積極參拜宮廟，發放福袋。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德昨天（18日）參拜祀典武廟時，主委林培火因身體不適嘔吐，波及站在一旁的賴清德；事後才知道，林的家中有人疑似諾羅，導致他身體不適。由於諾羅的傳染力很強，外界也關心總統後續的身體狀況，不過賴清德今天（19日）健康狀況無虞，他繼續依照行程安排，將連跑7個行程，橫跨台中、彰化、苗栗、新竹市、新竹縣與桃園市等6縣市。

賴清德昨天上午前往台南的祀典武廟參拜，祀典武廟主委林培火忽然身體不適，用右手摀住嘴巴，但仍擋不住嘔吐物直接噴濺出來，轉身的時候波及站在右邊的賴清德。林培火事後解釋，因為媳婦跟兒子得諾羅病毒，自己也被感染，「吐一吐就好了，真的很抱歉忍不住歹勢啦！」

但是，小兒科醫師傑登表示，當事人說「吐一吐就沒事了」，其實多數情況並不是這樣，因為諾羅病毒(noro virus) 沒有想像中的那麼簡單。

醫師表示，諾羅的症狀很激烈，感染諾羅病毒時，常會連續劇烈嘔吐，接著開始水瀉，有些人還會發燒、全身痠痛，症狀可能持續 1–3 天(或更久)，除非是天選之人，不然「吐完就好」很少見。

其次是「傳染力超強」，接觸到嘔吐物或靠近的人都有感染風險，只要10到100個病毒顆粒即可感染，而且大人小孩都不會放過，是標準「一人中獎、全家共享」的病毒。傑登醫師建議，若衣物被嘔吐物噴到，應盡快更換衣物，用高溫清洗較安全，還要立即用肥皂＋清水徹底洗手，若能直接洗個澡更好。

正因為諾羅的感染力強，外界也關心賴清德後續的健康狀況。不過，賴清德今天（19日）健康狀況無虞，一早9點整開始，依照原訂規劃繼續宮廟參香、發放福袋的行程，將連跑7行程，橫跨台中、彰化、苗栗、新竹市、新竹縣與桃園市等6縣市。

賴清德19日公開行程如下：

09:00 「鹿港天后宮」參香、發放福袋(鹿港天后宮/彰化縣鹿港鎮中山路430號)

10:10 「新庄永順宮」參香、發放福袋(新庄永順宮/臺中市龍井區中沙路新庄仔巷19號)

11:00 「臺中市元保宮」參香、發放福袋(臺中市元保宮/臺中市北區梅川西路三段109號)

13:30 「永貞宮」參香、發放福袋(永貞宮/苗栗縣頭份市永貞路一段206號)

14:30 「香山財神廟」參香、發放福袋(香山財神廟/新竹市香山區大湖路3號)

15:45 「北埔慈天宮」參香、發放福袋(北埔慈天宮/新竹縣北埔鄉北埔街1號)

17:00 「桃園景福宮」參香、發放福袋(桃園景福宮/桃園市桃園區中正路208號)

