見證林郁婷從校園到奧運金牌　蘇巧慧：要為新北選手搭建更好舞台

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（19日）推出第二支「會做事、事做對」政績影片，內容敘述她長期支持基層體育，和她與台灣首位奧運拳擊金牌得主林郁婷長達十年的深厚友誼。

蘇巧慧提到，她剛上任立委時便認識了當時還是學生選手的林郁婷，當時鶯歌工商的練習環境還相當辛苦，蘇巧慧得知後，立即向教育部體育署爭取上百萬經費，為鶯歌工商設置「拳擊基訓站」，全面更新器材並改善訓練空間。除了硬體提升，蘇巧慧也與林郁婷的教練曾自強攜手，協助修正拳擊量級規範，讓更多選手有機會站上擂台。

蘇巧慧強調「體育要從基層紮根」，良好的訓練環境是發掘潛能的基礎，自上任以來，她已為新北超過40間學校，爭取近200項、總經費超過8億元的軟硬體設施改善，包括翻新操場跑道、整建活動中心地坪，改善老舊廁所及通學步道；在專業訓練場地上，她陸續為學校爭取天幕球場、室內投打練習場、紅土棒球場、拳擊基訓站及網球場等等，希望不僅為師生提供更好的校園空間，也為地方建設更好的運動環境。

不僅支持基層運動，蘇巧慧表示，當學生離開校園成為選手和教練，她也期盼可以給予他們最好的照顧，她在立法院一直支持政府推動「黃金計畫」及各項運通賽事培訓經費，提供選手最完整的培訓資源。蘇巧慧說，未來她會持續用同樣的態度，持續為新北的體育選手搭建更好的舞台，讓更多選手在舞台上發光發熱。