　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

夜間上國道沒開燈挨罰4500元　駕駛辯「有自動感應」敗訴

記者黃翊婷／綜合報導

女子小芸（化名）2023年12月間開車行經國道1號北向48公里處，因「夜間未使用燈光」遭檢舉，挨罰4500元，但她辯稱，車子配備自動啟閉頭燈功能系統，可能是後車的大燈太亮，影響到燈光感應系統正常運作。不過，台中高等行政法院法官並未採信小芸的說詞，日前裁定駁回。

國道,開車,駕駛,高速公路,塞車,車。（圖／ETtoday資料照）

▲小芸被檢舉夜間行駛高速公路未使用燈光。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小芸2023年12月間開車行經國道1號北向48公里處，被民眾檢舉違規，經國道公路警察局警員審視相關影像資料後，認定有「行駛高速公路不依規定使用燈光－夜間未使用燈光」的違規行為，事後挨罰4500元罰鍰。

小芸質疑本案有執法過當的疑慮，決定提出行政訴訟，她強調，當時駕駛的車輛配備自動啟閉頭燈功能系統，系統會依據環境光線條件自動調整燈光啟閉，可能是因為後車大燈光線太亮，才會影響到燈光感應系統正常運作。

不過，台中高等行政法院法官表示，經檢視採證影像截圖，確認案發當時天色昏暗，道路兩側景觀黑到難以辨識，沿途路燈亮起，其他車輛也都開啟尾燈，另外依據交通部中央氣象署的資料顯示，事發當時已經日落，舉發違規時間確實屬於夜間。

法官指出，小芸駕駛的車輛款式，開啟頭燈時，尾燈會自動開啟，如果她已經依照自動系統開啟或手動開啟頭燈，尾燈應當也會一併亮起，但從現有證據看來，她的車輛尾燈當時並未亮起，可見她確實沒有開啟頭燈，違規事實屬實。

法官強調，縱使車輛配備感應系統，若有需要使用頭燈，駕駛仍應隨時注意是否自行手動操作開啟，小芸主觀上縱無故意，也有應注意且能注意，而不注意的過失，最終沒有採信她的說詞，裁定駁回，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
74 0 7511 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「不死鳥」神之左腕重現！　WBC國手驚呼
快訊／港男陳屍台北5星飯店　母接噩耗崩潰
快訊／高雄墜樓！1人倒臥立體停車場前死亡
雪碧首度爆「黃明志謝侑芯交往中」！
回娘家走進浴室沒出來　家人破門驚見已死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

重案回顧／警滿身血哀求「不要這樣」⋯林信吾殺紅眼！一審判死刑

快訊／港男陳屍台北某5星飯店　母接噩耗崩潰...後天來台認屍

快訊／高雄苓雅驚傳墜樓！1人倒臥立體停車場前　已明顯死亡

前車暫停禮讓行人　駕駛「超車閃過辯沒違規」被打臉

彰化毒駕「街頭亂衝」！毒蟲連2撞肇逃　撞上派出所階梯起火遭逮

「水水噠」泰國爆乳妹藏中和套房賣淫　每日接客量曝

台中27層大樓驚傳火警！22樓竄濃煙7人受困　勇消搶救疏散百戶

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋

北市輪椅翁街頭迷路神情空洞　熱心警一路護送返家

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

主委親自回感染諾羅病毒

離譜畫面曝！除夕夜嫌4歲女太吵　狠父竟趕下車丟包4線大馬路

招財狗1

離譜畫面曝！除夕夜嫌4歲女太吵　狠父竟趕下車丟包4線大馬路

王淨誤答「飛龍在天→天龍八部？」 柯震東根本遊戲王「閃電五連鞭也懂」

驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

重案回顧／警滿身血哀求「不要這樣」⋯林信吾殺紅眼！一審判死刑

快訊／港男陳屍台北某5星飯店　母接噩耗崩潰...後天來台認屍

快訊／高雄苓雅驚傳墜樓！1人倒臥立體停車場前　已明顯死亡

前車暫停禮讓行人　駕駛「超車閃過辯沒違規」被打臉

彰化毒駕「街頭亂衝」！毒蟲連2撞肇逃　撞上派出所階梯起火遭逮

「水水噠」泰國爆乳妹藏中和套房賣淫　每日接客量曝

台中27層大樓驚傳火警！22樓竄濃煙7人受困　勇消搶救疏散百戶

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋

北市輪椅翁街頭迷路神情空洞　熱心警一路護送返家

影／陳佩琪連2天諷單身狗　賴清德PO冷笑話片！第一夫人亮相

日月潭九蛙全都露！水位將跌破743m　日管處啟動二階段應變

平溪餐廳驚見「野生啦啦隊女神」！0偽裝當工讀生　洗碗畫面全被拍

驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

窮鬼日別出門！　陸媒分析：為何古人勸你「大年初三別出門」

重案回顧／警滿身血哀求「不要這樣」⋯林信吾殺紅眼！一審判死刑

改善疲勞超有感！6款高鎂食物盤點　深綠色蔬菜也在內

70%動畫「虧損製作」？日協會籲改善動畫師工作室待遇

快訊／港男陳屍台北某5星飯店　母接噩耗崩潰...後天來台認屍

快訊／高雄苓雅驚傳墜樓！1人倒臥立體停車場前　已明顯死亡

【買這什麼鬼】主人買新玩具下秒把狗狗原地嚇飛！

社會熱門新聞

37歲女下體遭踼裂爆血　疑人肉佔停車位起禍端

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽淚控差點死在漢神巨蛋

4口春遊成死別！媽媽長春祠「犁田」搶救不治

澎湖村長自撞「與妻雙亡」！娘家宴完遇劫

初二回娘家傳悲劇　家人驚見他陳屍浴室

獨／男師害慘單親媽　家屬控生前不探視死後猛上香

女子騎機車長春祠附近自摔　頭部重創送醫不治

台中高樓深夜大火　警消救出受困7人

特寵禁養1／955種特寵擬禁養　飼主怒：做錯了什麼？

廢死聯盟鎖留言後首發文：全球多數國家已廢死

國道一號連環撞！移工騎機車誤闖遭4車碰撞

除夕夜嫌女兒太吵丟包大馬路　離譜父親最重罰63.6萬

綠帽男等不到300萬遮羞費　姦夫賤招藏錢

即／台南流當車倉庫惡火！多輛車燒成火球

更多熱門

相關新聞

遇救護車卻遭「包夾」　駕駛逆轉免罰

遇救護車卻遭「包夾」　駕駛逆轉免罰

駕駛小清（化名）去年5月間開車行經國道4號，被民眾檢舉未避讓救護車，因而挨罰3600元罰鍰。然而，台中高等行政法院法官審理之後，發現當時小清的車輛遭到「包夾」，無法變換車道讓道，原處分沒有考慮到這一點，裁處顯然有違誤，最終裁定撤銷原處分，小清免罰，全案仍可上訴。

反光被取締沒繫安全帶　駕駛1招自救

反光被取締沒繫安全帶　駕駛1招自救

行人雙腳平行站路邊　駕駛沒暫停免罰

行人雙腳平行站路邊　駕駛沒暫停免罰

酒測前又買酒喝　駕駛抗罰18萬被打臉

酒測前又買酒喝　駕駛抗罰18萬被打臉

駕駛未禮讓挨罰　控行人穿太黑被打臉

駕駛未禮讓挨罰　控行人穿太黑被打臉

關鍵字：

台中高等行政法院

讀者迴響

熱門新聞

37歲女下體遭踼裂爆血　疑人肉佔停車位起禍端

吊車大王擁4妻「初二怎回娘家」？解決方法超霸氣

今初三「赤狗日」過年最凶　6禁忌一次看

情侶出國玩「回飯店會做什麼？」　網吐實話

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽淚控差點死在漢神巨蛋

4口春遊成死別！媽媽長春祠「犁田」搶救不治

只賣新台幣20萬！Nissan「全新7人座MPV」發表

八德女客中10萬竟沒發現　彩券行急發文尋人

鳥水裡放麵包　下秒手刀咬起大魚爽吃

購物天后尪想「邊看A片邊做」5女星房事全招了

澎湖村長自撞「與妻雙亡」！娘家宴完遇劫

帶客戶看房「發現明顯變化！」　房仲：影響轉手與保值

對另一半斤斤計較星座Top 3

年假剩4天！一票人愣住「1狀況大崩壞」網吵翻

國道3路段「紫爆」　最慘時速剩12公里

更多

最夯影音

更多
賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝
吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面