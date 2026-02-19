夜間上國道沒開燈挨罰4500元　駕駛辯「有自動感應」敗訴

記者黃翊婷／綜合報導

女子小芸（化名）2023年12月間開車行經國道1號北向48公里處，因「夜間未使用燈光」遭檢舉，挨罰4500元，但她辯稱，車子配備自動啟閉頭燈功能系統，可能是後車的大燈太亮，影響到燈光感應系統正常運作。不過，台中高等行政法院法官並未採信小芸的說詞，日前裁定駁回。

▲小芸被檢舉夜間行駛高速公路未使用燈光。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小芸2023年12月間開車行經國道1號北向48公里處，被民眾檢舉違規，經國道公路警察局警員審視相關影像資料後，認定有「行駛高速公路不依規定使用燈光－夜間未使用燈光」的違規行為，事後挨罰4500元罰鍰。

小芸質疑本案有執法過當的疑慮，決定提出行政訴訟，她強調，當時駕駛的車輛配備自動啟閉頭燈功能系統，系統會依據環境光線條件自動調整燈光啟閉，可能是因為後車大燈光線太亮，才會影響到燈光感應系統正常運作。

不過，台中高等行政法院法官表示，經檢視採證影像截圖，確認案發當時天色昏暗，道路兩側景觀黑到難以辨識，沿途路燈亮起，其他車輛也都開啟尾燈，另外依據交通部中央氣象署的資料顯示，事發當時已經日落，舉發違規時間確實屬於夜間。

法官指出，小芸駕駛的車輛款式，開啟頭燈時，尾燈會自動開啟，如果她已經依照自動系統開啟或手動開啟頭燈，尾燈應當也會一併亮起，但從現有證據看來，她的車輛尾燈當時並未亮起，可見她確實沒有開啟頭燈，違規事實屬實。

法官強調，縱使車輛配備感應系統，若有需要使用頭燈，駕駛仍應隨時注意是否自行手動操作開啟，小芸主觀上縱無故意，也有應注意且能注意，而不注意的過失，最終沒有採信她的說詞，裁定駁回，全案仍可上訴。