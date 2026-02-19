今起回暖到上班日「高溫飆30度」　下周二變天北部轉濕涼

▲隨冷氣團減弱，今天起氣溫逐步回升。（圖／氣象署提供）

記者許敏溶／台北報導

今（19日）是大年初三，中央氣象署表示，白天起大陸冷氣團減弱，各地氣溫逐步回升到上班日，中南部高溫上看30度，春暖如夏，但中南部日夜溫差大。明起水氣增多，迎風面有短暫雨。下波降溫則在下周二晚上到下周三，屆時因鋒面通過及東北季風影響，北台灣轉為濕涼，低溫下探16度。

氣象署預報員林定宜表示，今天清晨受大陸冷氣團影響，金馬與新竹近山區有10度左右低溫，但白天起隨冷氣團減弱，氣溫緩步回升，北部白天回升到約21度，中南部高溫可達24至25度，新竹以南則是日夜溫差大，北部、東半部與中部的部分地區雲量比較多一些，東南部、恆春半島與各地山區有局部短暫雨。

▲下周有鋒面通過加上東北季風影響，北部和東半部有雨。（圖／氣象署提供）

明天（20日）是大年初四，林定宜指出，因水氣略微增加，除了北北基、東半部有局部短暫雨，中部以北山區也有零星短暫雨，初五（21日）到下周二（24日）白天水氣稍微減少，僅迎風面有零星或短暫雨，其他地區大多是多雲到晴，但下周二晚上到下周三（25日），因為鋒面快速通過加上東北季風影響，北部和東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲。

在溫度部分，林定宜表示，今天因為冷氣團減弱，白天回溫，明天氣溫和今天類似，並持續回溫到下周二，從初五到下周二白天，北部高溫來到26至29度，東半部約25至27度，中南部更有29至31度，但在氣溫回升之際，中南部要留意日夜溫差擴大，早出晚歸民眾要注意保暖。

林定宜提醒，下周二晚上至下周三，因為鋒面快速通過加上東北季風增強影響，北部、東北部與東半部氣溫下滑，北部、東北部高溫從26至27度，下降至21度，低溫剩下16至17度，中南部略微降溫，但白天高溫仍有27至29度，日夜溫差大，請民眾注意天氣變化。