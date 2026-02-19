　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

佛跳牆料超多「最想踢掉哪一樣？」　一票點名1食材：少了它就完美

▲春韭新菜。（圖／記者黃士原攝）

▲每逢過年，許多人都會準備佛跳牆。圖與本文無關。（圖／記者黃士原攝）

網搜小組／曾筠淇報導

每到農曆春節，許多家庭的飯桌上，都會出現經典菜色「佛跳牆」，其配料豐富多元，但總有幾樣料不那麼受歡迎。近日有網友發文表示，今年家中的年菜也有這道料理，並列出裡面的食材，好奇詢問大家，若要從中移除一樣食材，會選擇哪一樣？貼文曝光後，引起討論。

年菜佛跳牆食材多，最想踢掉哪一樣？

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名網友在PTT上，以「佛跳牆裡面踢掉一道菜踢誰」為標題發文，提到他們家今年的年菜有佛跳牆，內容物包含了白菜、芋頭、鳥蛋、排骨、豬肚、大腸、九孔、干貝、冬粉、筍子以及香菇。對於這十一種食材，原PO不禁想問，如果真的要踢掉一道菜，大家會想剔掉哪一樣？

一票網友點名芋頭！

貼文曝光後，最多網友點名芋頭，「芋頭啊，味道都被汙染了」、「肯定先把芋頭撈出來，不能汙染其他菜品」、「芋頭，根本黑暗料理」、「整個味道都被芋頭破壞」、「芋頭根本毀了佛跳牆」、「芋頭或冬粉吧，會吸湯變得太稠」、「芋頭啊，放進去濫竽充數的」、「當然是芋頭，少了這個就完美了」。但也有網友直呼，「沒有芋頭怎麼算是佛跳牆」、「沒芋頭就不叫佛跳牆，叫豬肚排骨湯」、「你不放芋頭，這鍋就是雞湯而已」。

還有網友回應，「絕對是栗子」、「沒吃過放大腸的，倒是很常吃到栗子，我會踢栗子」、「冬粉沒有必要，會把湯汁吸光光」、「冬粉啊，怎麼會有冬粉」、「大腸，我沒吃過有放大腸的」、「大腸、豬肚兩個請離開」、「排骨，骨頭太佔空間」、「鳥蛋滾，湊數的」、「當然是砍香菇，芋頭是精髓」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
74 0 7511 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
遭求處死刑！尹錫悅今將「世紀審判」　法官爭議曝光
賴清德遭嘔吐噴濺健康無虞！　連跑7行程跨6縣市
快訊／國道3路段「紫爆」！　最慘時速剩12公里
大樂透加碼！　今6生肖好運

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣燈會主燈融入AI影像　首次「同步設計聲光」化為大型展演

全台9大賞櫻景區懶人包　阿里山一路美到4月

國中妹「內褲不手洗」她嘆噁心！兩派戰翻：比我自己洗還乾淨

翻身不是靠自己！2026馬年「貴人運爆棚」TOP3生肖

佛跳牆料超多「最想踢掉哪一樣？」　一票點名1食材：少了它就完美

國道3路段「紫爆」　最慘時速剩12公里

杜承哲突然發道歉聲明「對不起老婆」！男網友秒懂：認錯吧

耳機「戴1小時」細菌量就暴增！醫點名3情況：恐是真菌感染

大樂透加碼「今6生肖好運」　招財數字曝

高鐵駕駛「女性比例破2成」　空服員轉職通過考驗圓夢

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

主委親自回感染諾羅病毒

離譜畫面曝！除夕夜嫌4歲女太吵　狠父竟趕下車丟包4線大馬路

招財狗1

離譜畫面曝！除夕夜嫌4歲女太吵　狠父竟趕下車丟包4線大馬路

王淨誤答「飛龍在天→天龍八部？」 柯震東根本遊戲王「閃電五連鞭也懂」

台灣燈會主燈融入AI影像　首次「同步設計聲光」化為大型展演

全台9大賞櫻景區懶人包　阿里山一路美到4月

國中妹「內褲不手洗」她嘆噁心！兩派戰翻：比我自己洗還乾淨

翻身不是靠自己！2026馬年「貴人運爆棚」TOP3生肖

佛跳牆料超多「最想踢掉哪一樣？」　一票點名1食材：少了它就完美

國道3路段「紫爆」　最慘時速剩12公里

杜承哲突然發道歉聲明「對不起老婆」！男網友秒懂：認錯吧

耳機「戴1小時」細菌量就暴增！醫點名3情況：恐是真菌感染

大樂透加碼「今6生肖好運」　招財數字曝

高鐵駕駛「女性比例破2成」　空服員轉職通過考驗圓夢

台灣燈會主燈融入AI影像　首次「同步設計聲光」化為大型展演

Google AI助理變「懂你的人」　隱私風險也加大

全台9大賞櫻景區懶人包　阿里山一路美到4月

年終獎金聰明用！補強保險保障　搶進AI、半導體投資機會

AI翻譯來勢洶洶　CNN：逾三分之一譯者生計已受影響

國中妹「內褲不手洗」她嘆噁心！兩派戰翻：比我自己洗還乾淨

關西男國中生「沖天炮炸貓！」　點火還大喊：新年快樂喔

夜間上國道沒開燈挨罰4500元　駕駛辯「有自動感應」敗訴

補財庫怎麼補才有效？財神廟達人曝關鍵步驟　少了這張紙⋯恐白拜

新案換約+成屋轉手成賣壓　開春撿便宜！高雄3大社區有機會

【腳滑警報】兄弟你頭太油吧！但鳥界霍諾德登頂沒在怕XD

生活熱門新聞

今初三「赤狗日」過年最凶　6禁忌一次看

情侶出國玩「回飯店會做什麼？」　網吐實話

吊車大王擁4妻「初二怎回娘家」？解決方法超霸氣

年假剩4天！一票人愣住「1狀況大崩壞」網吵翻

明雨區擴大　降8℃時間曝

交往3年「愣見男友約砲」　女友心死：畫面揮之不去

尪結紮又中疑被綠！妻怒「你的種給我1000萬」結局曝

國道3路段「紫爆」　最慘時速剩12公里

北捷地圖為何不是北方在上？內行揭關鍵原因

104萬分之1奇蹟沒出現！慈天宮300萬大獎再槓龜

貼春聯不用再除膠！他曝「1招秒換」百萬人看傻眼

大樂透加碼「今6生肖好運」　招財數字曝

韓國買水！女友「喝一口噴出來」真相崩潰

年假剩4天！　先飆快30℃又有冷空氣

更多熱門

相關新聞

姑婆坐車「狂下指導棋」神煩！他1招全場痛快

姑婆坐車「狂下指導棋」神煩！他1招全場痛快

開車上路除了怕塞車，更怕坐在副駕瘋狂下指導棋的人。他分享自己過年載親戚的慘痛經驗，對方明明沒有駕照，卻一路碎念嫌東嫌西，最後他使出「大腳油門」狠招，成功讓對方全程安靜，超狂過程曝光後，引來一票網友拍手叫好。

手搖店「珍珠天花板級」　內行狂推它：吃過回不去

手搖店「珍珠天花板級」　內行狂推它：吃過回不去

公司聚餐「八、九年級生都不喝酒」　網支持

公司聚餐「八、九年級生都不喝酒」　網支持

汽車最擾人功能？大票人點名「螢幕觸控」

汽車最擾人功能？大票人點名「螢幕觸控」

除夕圍爐最怕哪道年菜？大票人點名「這2樣」

除夕圍爐最怕哪道年菜？大票人點名「這2樣」

關鍵字：

佛跳牆PTT

讀者迴響

熱門新聞

37歲女下體遭踼裂爆血　疑人肉佔停車位起禍端

今初三「赤狗日」過年最凶　6禁忌一次看

情侶出國玩「回飯店會做什麼？」　網吐實話

吊車大王擁4妻「初二怎回娘家」？解決方法超霸氣

4口春遊成死別！媽媽長春祠「犁田」搶救不治

八德女客中10萬竟沒發現　彩券行急發文尋人

購物天后尪想「邊看A片邊做」5女星房事全招了

只賣新台幣20萬！Nissan「全新7人座MPV」發表

澎湖村長自撞「與妻雙亡」！娘家宴完遇劫

年假剩4天！一票人愣住「1狀況大崩壞」網吵翻

帶客戶看房「發現明顯變化！」　房仲：影響轉手與保值

鳥水裡放麵包　下秒手刀咬起大魚爽吃

明雨區擴大　降8℃時間曝

X光驚見無名指戴鑽戒　她感動哭了

交往3年「愣見男友約砲」　女友心死：畫面揮之不去

更多

最夯影音

更多
賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝
吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面