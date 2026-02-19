佛跳牆料超多「最想踢掉哪一樣？」　一票點名1食材：少了它就完美

▲每逢過年，許多人都會準備佛跳牆。圖與本文無關。（圖／記者黃士原攝）

網搜小組／曾筠淇報導

每到農曆春節，許多家庭的飯桌上，都會出現經典菜色「佛跳牆」，其配料豐富多元，但總有幾樣料不那麼受歡迎。近日有網友發文表示，今年家中的年菜也有這道料理，並列出裡面的食材，好奇詢問大家，若要從中移除一樣食材，會選擇哪一樣？貼文曝光後，引起討論。

年菜佛跳牆食材多，最想踢掉哪一樣？

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名網友在PTT上，以「佛跳牆裡面踢掉一道菜踢誰」為標題發文，提到他們家今年的年菜有佛跳牆，內容物包含了白菜、芋頭、鳥蛋、排骨、豬肚、大腸、九孔、干貝、冬粉、筍子以及香菇。對於這十一種食材，原PO不禁想問，如果真的要踢掉一道菜，大家會想剔掉哪一樣？

一票網友點名芋頭！

貼文曝光後，最多網友點名芋頭，「芋頭啊，味道都被汙染了」、「肯定先把芋頭撈出來，不能汙染其他菜品」、「芋頭，根本黑暗料理」、「整個味道都被芋頭破壞」、「芋頭根本毀了佛跳牆」、「芋頭或冬粉吧，會吸湯變得太稠」、「芋頭啊，放進去濫竽充數的」、「當然是芋頭，少了這個就完美了」。但也有網友直呼，「沒有芋頭怎麼算是佛跳牆」、「沒芋頭就不叫佛跳牆，叫豬肚排骨湯」、「你不放芋頭，這鍋就是雞湯而已」。

還有網友回應，「絕對是栗子」、「沒吃過放大腸的，倒是很常吃到栗子，我會踢栗子」、「冬粉沒有必要，會把湯汁吸光光」、「冬粉啊，怎麼會有冬粉」、「大腸，我沒吃過有放大腸的」、「大腸、豬肚兩個請離開」、「排骨，骨頭太佔空間」、「鳥蛋滾，湊數的」、「當然是砍香菇，芋頭是精髓」。