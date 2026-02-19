國中妹「內褲不手洗」她嘆噁心！兩派戰翻：比我自己洗還乾淨

▲妹妹不會特別手洗內褲。（示意圖／取自Unsplash，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

貼身衣物會和家人共用嗎？還是會自己穿自己的？近日有一名網友發文提問，好奇若家中有其他的姊妹，大家的內褲是會混在一起洗、一起穿嗎？她也提到，就讀國中的妹妹至今沒有手洗內褲的習慣，讓她感到困擾，不知該如何引導妹妹自動自發清洗？貼文曝光後，引起討論。

母認為手洗內褲天生就會

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名女網友在Dcard上，以「大家家裡如果有姊妹，內褲會分誰的誰的嗎？」為標題發文，想知道大家會不會區分內褲是誰的？還是會一起洗、一起穿？另外，大家手洗完內褲後，是否會再丟入洗衣機？

原PO透露，她是上了大學有室友後，才知道要手洗內褲，因為母親過去從未教導此事，甚至覺得女兒們天生就該懂得要洗，導致目前就讀國中的妹妹，從小就沒有養成這個習慣。

妹妹沒有手洗內褲習慣

原PO表示，面對妹妹堆積的髒衣物，她每次看到都覺得很不衛生，因此想請教網友，到底該用什麼方式，才能讓妹妹學會主動清洗自己的貼身衣物呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「簡單清水洗過再丟洗衣機啊，舉例，不然會有人把沾到屎的衣物直接丟洗衣機的嗎？都不先把髒污稍微搓洗一下嗎？怎麼變成內褲就不能丟洗衣機」、「我手洗完還會丟洗衣機，我覺得手洗完還是不乾淨」、「我都是先手搓一下再丟洗衣機」、「手搓一下丟洗衣機，但沒有一起穿」。

但也有網友認為，「其實洗衣機比手洗乾淨，我一直都是直接丟洗衣機，沾到經血才會特地手洗再丟洗衣機」、「我都是直接丟洗衣機」、「我都是丟洗衣機，洗衣機比我自己洗還乾淨，還可以烘乾高溫殺菌」。還有網友表示，「小朋友的話因為不會有分泌物，所以就丟一起洗，但長大了開始有分泌物了就蠻自然的會想分開洗了，但也不能怪原PO，畢竟台灣家長真的很多事情都不教的」。

內褲到底要手洗還是機洗？新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹認為，「手洗容易導致洗滌劑殘留在內褲上，對私密處造成刺激」，所以除了內褲沾到分泌物或經血時需要強力洗滌，可以「先手洗再機洗」，否則平時用洗衣機清洗即可，「省時省力更健康」。