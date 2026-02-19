返台北市輔選小雞　柯文哲再下軍令狀：6席全壘打一定要做到

▲柯文哲、黃國昌萬華龍山寺初三參拜。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

過年期間政治人物也沒閒著，今年又適逢地方選舉年，各黨派參選人更是幾把勁把握機會與選民搏感情。民眾黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲今（19日）合體到台北市幫議員拚連任議員、新人參選人輔選，首站來到萬華龍山寺。對於回到台北市拜廟輔選小雞，是否希望全壘打？柯文哲說，「不是說希望，是一定要做到」。

柯文哲強調，這次台北市議員選舉6個選區只提6個，所以每一個選區只有1個，這算是保守提名，「只要集中選票，該做都做、把我們的理念推銷給市民朋友，應該要全壘打」。柯說，最重要的是，這次提出的候選人水準都相當高，所以應該沒有問題。

另外，針對黨中央擬開政論節目跟電視台打對台，柯文哲被問到是否會參加時，看向一旁的黃國昌說，「那個要開政論節目是你先講的，你來回答你的計劃是什麼」；黃國昌說，「人家是問你要不要參加」，柯說，只要人家叫他去參加就會去參加。

黃國昌說明，去日本參訪回來後，看到日本非常多新興政黨，為了突破主流媒體的封鎖，因此在網路上很多網路節目有新的創意。這次從日本參訪回來後，中央黨部同仁就有在規劃，除了中午民眾之聲外，也希望晚上能增加新的帶狀節目，針對台灣重要公共政策議題，除了提供民眾黨非常明確而且非常仔細的政策立場分析外，也會邀請不同陣營，乃至於在公共政策領域上的意見領袖，大家一起來參與。