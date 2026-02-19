杜承哲突然發道歉聲明「對不起老婆」！男網友秒懂：認錯吧

▲示意圖，與本文無關。（圖／VCG）

記者鄺郁庭／綜合報導

胸腔外科醫師杜承哲今（19）日突然發出「道歉聲明」，文中敘述他在18日深夜讓老婆不認識的女子坐上他的車，內容看似嚴重，卻讓不少已婚男網友一看秒懂。原來他「犯錯」的情節全都發生在老婆的夢裡，但他仍鄭重其事道歉，展現滿滿求生慾，貼文讓許多人都笑翻。

杜承哲19日在Threads寫下，「本人杜承哲於2026年2月18日深夜，不該讓老婆不認識的女子坐上我的車，不該讓她直接坐在副駕，不該對老婆什麼都沒有表示，讓老婆自己默默去坐在後座。」看似劇情狗血，最後卻神反轉補充，「雖然以上皆出現在老婆的夢裡，但我還是在此向老婆鄭重道歉。」並強調「老婆，我錯了，對不起。」

這則夢境道歉文立刻引來大量留言，不少男網友感同身受，「我老婆也常常這樣」、「就算在夢裡發生還是要先道歉無誤」、「這時候只能安太座了。」「乖乖認錯拿出你的神奇小卡片吧！」鬼才阿水則留言，「兄弟，這次幫不了你了，如果你要睡公園可以跟我說，我收留你。」

還有人打趣，「太扯了啦，你怎麼能在夢裡做這種事！」「觸爛，我以前也常常因為女朋友做夢而鄭重道歉」、「你怎麼可以這樣，老婆生氣是正常的，你趕緊好好彌補吧」、「這就對了，學會對不合理的事情先道歉，難怪你有老婆。」「請問年度安太座預算通過了嗎？」