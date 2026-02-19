耳機「戴1小時」細菌量就暴增！醫點名3情況：恐是真菌感染

▲張嘉峻提醒，相關研究顯示，戴入耳式耳機僅1小時，耳道內的細菌量就會顯著增加。（示意圖／unsplash）

文／CTWANT

許多民眾習慣使用藍牙耳機，有時一戴就是數小時，但耳鼻喉科醫師張嘉峻提醒，長時間戴入耳式耳機，恐讓耳道變成高溫潮濕的「溫室」，讓細菌與黴菌快速滋生，可能引發外耳道真菌感染。

張嘉峻在臉書粉專發文分享，常常聽到學生或上班族反映耳朵癢、悶悶的，懷疑是不是「耳屎太多塞住了」，進一步詢問後發現，不少民眾習慣藍牙耳機不離身，一戴就是好幾個小時，但如果長期使用，小心耳朵可能悄悄「發霉」。

張嘉峻指出，入耳式耳機其實就像個「塞子」，會將耳道完全密封；相關研究發現，戴上耳機僅1小時，耳道內的細菌量就會因為高溫、悶熱、潮濕而顯著增加，甚至有研究顯示細菌增長率可達數倍至10多倍，成為細菌與黴菌最愛的「溫室」。

張嘉峻提到，若發現耳朵出現3種情況，包括「耳內奇癢無比，甚至半夜癢醒」、「耳道流出帶有異味的液體」、「聽聲音好像隔著一層膜，悶悶的」，可能是外耳道真菌病，此時千萬別用棉花棒亂挖，那只會把黴菌孢子推得更深，甚至刮傷耳道，進而引發更嚴重的發炎或蜂窩性組織炎。

張嘉峻建議，如果有長期戴耳機的需求，應該讓耳朵適度放風，每戴50分鐘就摘下耳機，讓耳道呼吸通風；也要記得定期清潔耳機套，用酒精消毒，並保持乾爽；若耳朵開始感到不適，記得找耳鼻喉科醫師檢查。

