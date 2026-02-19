國道3路段「紫爆」　最慘時速剩12公里

▲國道上午多處路段車多壅塞。（圖／高公局即時路況）

生活中心／綜合報導

今日（2/19）為春節連續假期初三，預估交通量為135百萬車公里。根據高公局即時路況顯示，西部國道北中南多處車多壅塞；其中，國3環東-南港南向、新店-木柵休息站北向，以及國1中壢轉接二-校前路南向「紫爆」，時速最低剩12公里。另外，國5宜蘭-頭城北向路段時速也只剩22公里。

今日相關疏導措施包括：

1.匝道封閉：

(1)5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口。

(2)10-18時國1仁德、虎尾北向入口及國1王田雙向入口。

(3)12-24時國1埔鹽系統、國3西濱北向入口。

2.高乘載管制：

13-18時國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南、國5蘇澳至頭城各交流道之北向入口。

3.收費措施(單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費)。

4.另有開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

預判今日上午重點壅塞路段為：

1.南向：國1楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城

2.北向：國1西螺-埔鹽系統、南屯-后里、圓山-大華系統；國5宜蘭-坪林

3.東/西向：國4西向潭子系統-豐勢；國10東向鼎金系統-燕巢系統。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量於12時後出發，國5南向用路人建議於17時後出發；另西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。

▲國道初三疏運措施。（圖／高公局提供）