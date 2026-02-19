陳佩琪諷賴清德「單身狗」　柯文哲「求生欲」爆發：不要引誘我批評她

▲民眾黨創黨柯文哲、黨主席黃國昌以及市黨部主委的立委邱慧洳，與議員參選人吳怡萱、許甫，初三到萬華龍山寺參拜。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲妻子陳佩琪昨在臉書表示，賴總統在西洋情人節PO了一張自己和狗狗的合照，似把老婆比喻成狗，若是她會覺得不可原諒；陳還說，賴把自己弄得像單身狗一樣，很不尊重另一半。針對陳的言論引發熱議論，柯今（19日）被問及此事時，突「求生欲」爆發，對現場記者說，「你們千萬不要引誘我批評陳佩琪，這個不然連早餐都沒得吃」。

陳佩琪昨在臉書分享情人節當天柯文哲的粉色西裝穿搭，是十多年前做的， 但先生覺得太眩太年輕，都不敢穿出去。陳說，情人節那天要去圓山站發春聯，天氣暖如夏，才被逼穿上那件去亮相，「當天她也挑了一件粉色洋裝， 鏡頭下看起來就如同夫妻穿情侶裝一樣的搭嘎耶」。

接著陳佩琪話鋒一轉，指意識形態明顯的民進黨和賴清德，應該不喜歡中國故事衍生出來的七夕情人節，而是喜歡西洋情人節，只是賴總統在西洋情人節這天竟PO了一張自己和狗狗的合照，相信大家都很納悶怎麼這樣。

「2月14日是人過的情人節，也不是什麼狗狗節或寵物節的，結婚30多年的夫妻，竟把自己的老婆比喻成狗，這要是我，是會覺得實在不可原諒。」陳佩琪說，很奇怪，賴總統在當市長、行政院長或副總統時，也從不見有PO狗狗照片或發佈一些愛狗的文章，當了總統卻突然喜歡養起狗來？愛到PO出來當情人疼？

陳佩琪直言，台灣少子化嚴重，政治人物都鼓勵年輕人結婚生子，「總統卻把自己弄得像單身狗一樣，真的非常不尊重另一半耶」。

針對夫人陳佩琪在臉書的發文引發熱議，柯文哲今被問及此事時，似乎心中警報大響，趕忙對現場記者說，千萬不要引誘他批評陳佩琪，這個不然連早餐都沒得吃，「我已經回答妳問題，千萬不要引誘我批評陳佩琪」。