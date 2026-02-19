　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝藍營最嚴重問題！　郭正亮：有實力選2028的人沒有認真在領導

▲郭正亮。（圖／記者李毓康攝）

▲郭正亮。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

《美麗島電子報》公布最新民調，針對「國民黨主席鄭麗文信任度」，有53.5%不信任，對照本次調查有49.9%反感國民黨，可見目前民眾對國民黨印象評價高於該黨鄭麗文主席。對此，前立委郭正亮18日認為，藍營反感度增加不是鄭麗文因素，他直言，現在立院黨團、黨中央、縣市長給人感覺是三塊，民進黨則是一個聲音，這才是真正的要害，雖然地方選舉沒什麼，可是在立委選舉有很大影響，這個問題滿嚴重的，國民黨比較有實力選2028的人，現在沒有認真在領導這個黨。

郭正亮於節目《綠也掀桌》被問到「藍營反感度增加是誰的問題」，他表示，黨主席鄭麗文負面的東西時間都過了，像是吳石事件、講話方式講太快太滿，自己認為鄭麗文在調整，調整到現在已經好很多，趙少康都請她上節目了，所以不認為是鄭麗文的因素。

郭正亮表示，民調不能只看一個月，賴清德這個月得分就是因為台美關稅談判，非常明顯，國民黨不只沒有什麼特別論述，而且不只這樣，感覺還有點亂，當然也包括文宣能力遠不及民進黨，這已經不是個人問題。

郭正亮認為，賴清德是執政黨，往往講了什麼，接著整個機器是往那邊的，但國民黨不是這樣的，而且給人感覺各搞各的，比如說韓國瑜像跟鄭麗文沒有什麼關係，縣市長蔣萬安、盧秀燕好像也跟鄭麗文沒什麼關係，這些人也不一定會理鄭麗文。

郭正亮說，現在國民黨立院黨團、黨中央、縣市長給人感覺是三塊，民進黨則是一個聲音，這才是真正的要害，今年不容易能改變，國民黨如果不能克服這個問題，雖然在地方選舉沒什麼，可是在立委選舉就有很大影響，這個問題滿嚴重的，國民黨比較有實力選2028的人，現在沒有認真在領導這個黨。

郭正亮強調，鄭麗文沒有這麼大的實力，國民黨的能量是超過鄭麗文的，怎麼去說黨主席應該做到什麼什麼，自己甚至認為鄭麗文的能量還比過去江啟臣擔任黨主席還低，其實可以做比較多事的是朱立倫，能量比較高可是也沒有在做這些事情。

郭正亮說，國民黨這個問題從馬英九後一直都沒有處理，所以一旦黨主席不是執政者就會覺得大家兜不起來。

▼盧秀燕、鄭麗文。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲盧秀燕、鄭麗文。（圖／記者游瓊華翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
74 0 7511 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
遭求處死刑！尹錫悅今將「世紀審判」　法官爭議曝光
賴清德遭嘔吐噴濺健康無虞！　連跑7行程跨6縣市
快訊／國道3路段「紫爆」！　最慘時速剩12公里
大樂透加碼！　今6生肖好運

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

諷賴清德「單身狗」挨轟　陳佩琪：我只講一條狗已經很節制了！

賴清德昨遭諾羅嘔吐噴濺　今健康無虞！將連跑7行程橫跨6縣市

曝藍營最嚴重問題！　郭正亮：有實力選2028的人沒有認真在領導

見證林郁婷從校園到奧運金牌　蘇巧慧：要為新北選手搭建更好舞台

返台北市輔選小雞　柯文哲再下軍令狀：6席全壘打一定要做到

陳其邁雄中青澀照曝！自爆「陳三歲」黑歷史　14字對聯超搞笑　

陳佩琪諷賴清德「單身狗」　柯文哲「求生欲」爆發：不要引誘我批評她

賴清德拜廟遇婦人昏倒　柯文哲：賴非急救專家怎常遇到有人昏倒？

日學者分析中共特性：台灣被統一會先整肅國民黨　承諾隨時可推翻

過年勿忘運動！柳采葳合體陳菁徽　換上泳裝挑戰「水中飛輪」

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

主委親自回感染諾羅病毒

離譜畫面曝！除夕夜嫌4歲女太吵　狠父竟趕下車丟包4線大馬路

招財狗1

離譜畫面曝！除夕夜嫌4歲女太吵　狠父竟趕下車丟包4線大馬路

王淨誤答「飛龍在天→天龍八部？」 柯震東根本遊戲王「閃電五連鞭也懂」

諷賴清德「單身狗」挨轟　陳佩琪：我只講一條狗已經很節制了！

賴清德昨遭諾羅嘔吐噴濺　今健康無虞！將連跑7行程橫跨6縣市

曝藍營最嚴重問題！　郭正亮：有實力選2028的人沒有認真在領導

見證林郁婷從校園到奧運金牌　蘇巧慧：要為新北選手搭建更好舞台

返台北市輔選小雞　柯文哲再下軍令狀：6席全壘打一定要做到

陳其邁雄中青澀照曝！自爆「陳三歲」黑歷史　14字對聯超搞笑　

陳佩琪諷賴清德「單身狗」　柯文哲「求生欲」爆發：不要引誘我批評她

賴清德拜廟遇婦人昏倒　柯文哲：賴非急救專家怎常遇到有人昏倒？

日學者分析中共特性：台灣被統一會先整肅國民黨　承諾隨時可推翻

過年勿忘運動！柳采葳合體陳菁徽　換上泳裝挑戰「水中飛輪」

年終獎金聰明用！補強保險保障　搶進AI、半導體投資機會

AI翻譯來勢洶洶　CNN：逾三分之一譯者生計已受影響

國中妹「內褲不手洗」她嘆噁心！兩派戰翻：比我自己洗還乾淨

關西男國中生「沖天炮炸貓！」　點火還大喊：新年快樂喔

夜間上國道沒開燈挨罰4500元　駕駛辯「有自動感應」敗訴

補財庫怎麼補才有效？財神廟達人曝關鍵步驟　少了這張紙⋯恐白拜

新案換約+成屋轉手成賣壓　開春撿便宜！高雄3大社區有機會

《甄嬛》開播逾10年仍是「宮鬥劇天花板」！　6大經典場景全回顧

日本曾有野生「獅子」存在！重新分析老虎化石　專家驚：是穴獅

打完麻將「突現一強烈直覺」！直衝彩券行　李懿超狂戰果全場看傻

【被嚇到！】睦那京收到貓咪帽一秒轉手XD

政治熱門新聞

美國智庫才放話「擋國防取消綠卡」　矢板明夫：風向立刻變了

蔡上機預言2026台海恐爆「類戰爭」藍白贏反救賴清德

主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德拜廟遇婦人昏倒　柯文哲：賴非急救專家怎常遇到有人昏倒？

初三大火　南港垃圾掩埋場突發火災「濃煙竄天」搶滅中

吐賴清德一身　主委曝染諾羅病毒：忍不住歹勢啦

鄭麗文祈福紅繩狂抖！通靈少女看完稱

柳采葳合體陳菁徽　換上泳裝挑戰「水中飛輪」

阿蘇火山口尋獲3遺體「含2台人」　外交部證實：提供家屬必要協助

賴清德親PO10張迷因圖　背後原因曝光

被吐一身也要看診！賴清德「醫師魂」噴發　從政以來至少已救11人

宮廟主委身體不適突摀嘴嘔吐　噴濺賴清德一身

張育萌談對美軍購：國民黨務實派、鄭麗文失速親中派　在極限拉扯

黃妃、卜學亮登文總WE ARE對唱「子曰」　苗可麗、孫淑媚聯手坐鎮

更多熱門

相關新聞

日學者分析中共特性：台灣被統一會先整肅國民黨　承諾隨時可推翻

日學者分析中共特性：台灣被統一會先整肅國民黨　承諾隨時可推翻

日本靜岡大學教授楊海英近日接受資深媒體人矢板明夫訪談時，透過自身經歷與內蒙古歷史，來分析中國共產黨，他認為，如果台灣未來遭到中國共產黨統一，國民黨會因為其曾經是死敵，歷史反革命的定性，可能會比民進黨更早面臨整肅跟清算。

張育萌談對美軍購：國民黨務實派、鄭麗文失速親中派　在極限拉扯

張育萌談對美軍購：國民黨務實派、鄭麗文失速親中派　在極限拉扯

鄭麗文紅繩狂抖！　20年資深媒體人發聲

鄭麗文紅繩狂抖！　20年資深媒體人發聲

鄭麗文祈福紅繩狂抖　韓國瑜：多行善事！人在做天在看

鄭麗文祈福紅繩狂抖　韓國瑜：多行善事！人在做天在看

過年推「會做事、事做對」系列影片　蘇巧慧：用新方法解決老問題

過年推「會做事、事做對」系列影片　蘇巧慧：用新方法解決老問題

關鍵字：

郭正亮盧秀燕國民黨鄭麗文滿意度民進黨

讀者迴響

熱門新聞

37歲女下體遭踼裂爆血　疑人肉佔停車位起禍端

今初三「赤狗日」過年最凶　6禁忌一次看

情侶出國玩「回飯店會做什麼？」　網吐實話

吊車大王擁4妻「初二怎回娘家」？解決方法超霸氣

4口春遊成死別！媽媽長春祠「犁田」搶救不治

八德女客中10萬竟沒發現　彩券行急發文尋人

購物天后尪想「邊看A片邊做」5女星房事全招了

只賣新台幣20萬！Nissan「全新7人座MPV」發表

澎湖村長自撞「與妻雙亡」！娘家宴完遇劫

年假剩4天！一票人愣住「1狀況大崩壞」網吵翻

帶客戶看房「發現明顯變化！」　房仲：影響轉手與保值

鳥水裡放麵包　下秒手刀咬起大魚爽吃

明雨區擴大　降8℃時間曝

X光驚見無名指戴鑽戒　她感動哭了

交往3年「愣見男友約砲」　女友心死：畫面揮之不去

更多

最夯影音

更多
賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝
吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面