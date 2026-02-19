曝藍營最嚴重問題！　郭正亮：有實力選2028的人沒有認真在領導

▲郭正亮。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

《美麗島電子報》公布最新民調，針對「國民黨主席鄭麗文信任度」，有53.5%不信任，對照本次調查有49.9%反感國民黨，可見目前民眾對國民黨印象評價高於該黨鄭麗文主席。對此，前立委郭正亮18日認為，藍營反感度增加不是鄭麗文因素，他直言，現在立院黨團、黨中央、縣市長給人感覺是三塊，民進黨則是一個聲音，這才是真正的要害，雖然地方選舉沒什麼，可是在立委選舉有很大影響，這個問題滿嚴重的，國民黨比較有實力選2028的人，現在沒有認真在領導這個黨。

郭正亮於節目《綠也掀桌》被問到「藍營反感度增加是誰的問題」，他表示，黨主席鄭麗文負面的東西時間都過了，像是吳石事件、講話方式講太快太滿，自己認為鄭麗文在調整，調整到現在已經好很多，趙少康都請她上節目了，所以不認為是鄭麗文的因素。

郭正亮表示，民調不能只看一個月，賴清德這個月得分就是因為台美關稅談判，非常明顯，國民黨不只沒有什麼特別論述，而且不只這樣，感覺還有點亂，當然也包括文宣能力遠不及民進黨，這已經不是個人問題。

郭正亮認為，賴清德是執政黨，往往講了什麼，接著整個機器是往那邊的，但國民黨不是這樣的，而且給人感覺各搞各的，比如說韓國瑜像跟鄭麗文沒有什麼關係，縣市長蔣萬安、盧秀燕好像也跟鄭麗文沒什麼關係，這些人也不一定會理鄭麗文。

郭正亮說，現在國民黨立院黨團、黨中央、縣市長給人感覺是三塊，民進黨則是一個聲音，這才是真正的要害，今年不容易能改變，國民黨如果不能克服這個問題，雖然在地方選舉沒什麼，可是在立委選舉就有很大影響，這個問題滿嚴重的，國民黨比較有實力選2028的人，現在沒有認真在領導這個黨。

郭正亮強調，鄭麗文沒有這麼大的實力，國民黨的能量是超過鄭麗文的，怎麼去說黨主席應該做到什麼什麼，自己甚至認為鄭麗文的能量還比過去江啟臣擔任黨主席還低，其實可以做比較多事的是朱立倫，能量比較高可是也沒有在做這些事情。

郭正亮說，國民黨這個問題從馬英九後一直都沒有處理，所以一旦黨主席不是執政者就會覺得大家兜不起來。

▼盧秀燕、鄭麗文。（圖／記者游瓊華翻攝）