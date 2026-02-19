賴清德拜廟遇婦人昏倒　柯文哲：賴非急救專家怎常遇到有人昏倒？

▲民眾黨創黨柯文哲、黨主席黃國昌以及市黨部主委的立委邱慧洳，與議員參選人吳怡萱、許甫，初三到萬華龍山寺參拜。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德初二走春參拜行程連兩場出現意外，先是祀典武廟主委因感染諾羅病毒身體不適，在立委陳亭妃致詞時突然「噴發」嘔吐物；接著到屏東南州精明寶宮發紅包福袋時，又遇到婦人昏倒，連忙化身「賴醫師」。對此，民眾黨創黨主席柯文哲說，自己也是急救專家，但卻很少遇到有人昏倒，「為什麼賴清德不是急救專家常常遇到有人昏倒？這統計上有點奇怪」。

賴清德新春期間走訪全台各地宮廟參拜，18日大年初二上午到訪祀典武廟，主委因感染諾羅病毒身體不適，在立委陳亭妃致詞時突然「噴發」嘔吐物，引發關注。由於諾羅病毒傳染力強，外界更擔憂是否引發國安危機。

沒想到，賴清德接續到屏東南州精明寶宮發紅包福袋時，行程途中又遇上一名拄著拐杖的婦人，疑似因為在太陽照射下站太久昏倒，賴立即上前關心，後續給予婦人喝水後狀況好轉。

對此，柯文哲今到台北萬華龍山寺參拜發福袋時說，當下事件發生交給專業醫護人員是對的，除非現場沒有醫生、護士才需要去協助，「一般來講總統到哪裡都有醫療團隊，所以交給醫療團隊是合理的」。

但柯文哲也忍不住表示，「只是說，統計上很奇怪，我們都在算，我也是急救專家，我很少遇到有人昏倒，為什麼賴清德不是急救專家常常遇到有人昏倒？這統計上有點奇怪」。