政治焦點

陳其邁雄中青澀照曝！自爆「陳三歲」黑歷史　14字對聯超搞笑　

記者吳奕靖／高雄報導

年節時刻同時也是親朋好友歡聚敘舊的時候，在這個團圓的日子，高雄市長陳其邁特別拿出學生時期的老照片，重溫雄中求學時期的的青澀回憶，並與市民朋友分享自己從年輕至今念念不忘的高雄在地好滋味。不過最讓人意外的是他的雄中畢業紀念冊上的14字留言。

▲陳其邁翻出老照片，細數高中時光 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳其邁翻出老照片，細數高中時光 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

翻開高中時期的相片冊，陳其邁一一指著照片中的青澀少年，如數家珍地說：「這位現在是教授、這位是工程師，我們到現在都還有聯繫。」陳其邁也笑著說，雄中通常比較精靈古怪，高中時期同學們遲到時，為了躲避教官責罰，除了會翻牆進入校園，還想到混入打掃校外人行道的同學群中，拿著掃把悄悄一起進入學校。

談及高中趣事，陳其邁回憶，當時有堂課讓大家昏昏欲睡，遇到鄉音比較重的老師說「知道的同學站起來」時，自己常聽成「10號同學站起來」，因此莫名其妙地站了好幾次，一學期後才從同學口中得知是自己誤聽，這段插曲也成為班上的笑談。

但是讓人疑問的是畢業紀念冊上面的14字留言，為何會是「大泉本是同班鳥，大考來時各自飛」到底是什麼意思？陳其邁尷尬的笑著說，那是製作同學寫的，不是出自他的手筆，所以他也不清楚，而詢問陳其邁40年的雄中同屆同學，他說當時大家都很搞怪，所以也無法理解，至於「泉」這個字是不是台語發音的「很會扯話」，同學說他當時很安靜，應該不是這個意思。

▲陳其邁翻出老照片，細數高中時光 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳其邁品嘗從小吃到大的美食，回味在地好滋味與老交情 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳其邁翻出老照片，細數高中時光 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲翻開高中時期相片冊，陳其邁如數家珍地一一叫出同學名字。（圖／記者吳奕靖翻攝）

細數少年時代喜愛的美食，陳其邁如數家珍，娓娓道來那些念念不忘的好滋味與老交情。他表示，因為老家住在國民市場附近，許多店家都是從小吃到大，從主顧互動變成老友之交。像自己愛吃辣，「川味牛肉麵」老闆還會特製加入花椒的「邁邁版」牛肉麵，店家的獨門麻辣醬更令他難忘，甚至在辦公室也特別擺放一罐，搭配各種菜餚都很美味。

陳其邁補充，自己吃牛肉麵的標配，是走過一甲子的「雲家檸檬大王」，酸酸甜甜的滋味，剛好能舒緩牛肉麵的麻辣感，同時補充維生素C；而附近的「冷熱飲之家」也是他的一直吃到現在的老味道，紅豆湯、綠豆湯，以及紅豆湯加湯圓，都是必點的懷舊品項。

陳其邁歡迎國內外旅客春節期間到高雄走春，在感受高雄暖冬熱情的同時，也別忘了用在地美食填飽五臟廟。他也邀請大家前往愛河灣及16至18號碼頭，親身感受串起老中青三代集體記憶的「超人力霸王」迷人魅力，帶著「超人」的加持，為新的一年迎來事事「馬上好、馬上成功」的吉兆。

關鍵字：高雄陳其邁春節美食回憶陳三歲雄中

