日學者分析中共特性：台灣被統一會先整肅國民黨　承諾隨時可推翻

▲中國國民黨主席鄭麗文。（圖／達志影像／美聯社）



記者陶本和／台北報導

日本靜岡大學教授楊海英近日接受資深媒體人矢板明夫訪談時，透過自身經歷與內蒙古歷史，來分析中國共產黨，他認為，如果台灣未來遭到中國共產黨統一，國民黨會因為其曾經是死敵，歷史反革命的定性，可能會比民進黨更早面臨整肅跟清算；他認為，歷史都證明了，中共只要掌控了整體局勢，承諾都可以隨時推翻，因此台灣民眾應該要看清楚中共政權的本質，不該存有不切實際的幻想。

楊海英在訪談中表示，內蒙古人民革命黨成立於1925年，在早期階段，中共當成是兄弟黨，甚至支持他們爭取蒙古獨立，但當中共政權穩固之後，先是吸納合併，在文化大革命後，則是將他們定義為叛國集團、民族分裂份子，進行大規模的整肅。

若以此對照台灣，楊海英表示，許多國民黨人士或認為對中共釋出善意就可以換取和平，但從中共的邏輯來看，國民黨曾經是中共的死敵，被視為歷史反革命跟叛徒；因此，台灣被統一，中共為了鞏固政權與歷史清算，首要整肅的對象絕對是國民黨，不是民進黨。

楊海英進一步分析，中共很擅長使用「拉一派打一派」的鬥爭策略，在還沒有完全掌控整體局勢之前，會對台灣特定的政黨釋出善意，但是歷史都證明了，只要掌控了整體局勢，承諾都可以隨時推翻，因此台灣民眾應該要看清楚中共政權的本質，不該存有不切實際的幻想。