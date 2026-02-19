台美貿易協定「獲美國農牧業大讚」　美國貿易代表署聲明曝光

記者吳美依／綜合報導

美國貿易代表署（USTR）17日發布聲明指出，美台簽署貿易協議後，獲得美國農民、畜牧業等產業領袖紛紛高度讚賞。

根據官網聲明，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）上周親自出席「台美對等貿易協定」（ART）簽署儀式。這份文件的最大亮點在於台灣將對美國出口商品調降99%關稅，降低非關稅貿易壁壘，預料為美國農工業帶來龐大商機。

聲明引述《美聯社》、《路透社》、《彭博社》等各大外媒對ART的頭條報導，並且羅列多名產業領袖的高度肯定之詞。美國產業界普遍認為，這項協定將為雙邊貿易關係開啟新篇章。

美國全國牛奶生產者聯合會（National Milk Producers Federation）主席陶德（Gregg Doud）直言，「與台灣簽署這項協定，延續了政府確保全球新貿易協定方面所取得的強大勢頭」，每項擴大市場准入、降低貿易壁壘的協議，都能夠強化美國酪農業與支撐該產業的社區。

美國乳製品出口協會（U.S. Dairy Export Council）主席哈登（Krysta Harden）看好這份協定的競爭效益，認為將強化美國相較於其他供應商的優勢地位，並確保非關稅壁壘不會阻礙美國乳品外銷擴張。該協會期盼持續與台灣官方及在地業者合作，提升乳品消費並擴大市占率。

國際乳製食品協會（International Dairy Foods Association）主席戴克斯（Michael Dykes）也堅定支持這項協定，並認為台灣全面取消液態乳品關稅，為美國乳品生產者與加工業者創造重大競爭機會。