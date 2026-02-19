　
台美貿易協定「獲美國農牧業大讚」　美國貿易代表署聲明曝光

▲▼在行政院副院長鄭麗君（右2）、美國商務部長盧特尼克（左1）、美國貿易代表葛里爾（左2）等人見證下，美國在台協會執行理事藍鶯（左3）和駐美代表俞大㵢（右3）於美東時間12日共同簽署台美對等貿易協定。（圖／美國貿易代表署）

記者吳美依／綜合報導

美國貿易代表署（USTR）17日發布聲明指出，美台簽署貿易協議後，獲得美國農民、畜牧業等產業領袖紛紛高度讚賞。

根據官網聲明，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）上周親自出席「台美對等貿易協定」（ART）簽署儀式。這份文件的最大亮點在於台灣將對美國出口商品調降99%關稅，降低非關稅貿易壁壘，預料為美國農工業帶來龐大商機。

聲明引述《美聯社》、《路透社》、《彭博社》等各大外媒對ART的頭條報導，並且羅列多名產業領袖的高度肯定之詞。美國產業界普遍認為，這項協定將為雙邊貿易關係開啟新篇章。

美國全國牛奶生產者聯合會（National Milk Producers Federation）主席陶德（Gregg Doud）直言，「與台灣簽署這項協定，延續了政府確保全球新貿易協定方面所取得的強大勢頭」，每項擴大市場准入、降低貿易壁壘的協議，都能夠強化美國酪農業與支撐該產業的社區。

美國乳製品出口協會（U.S. Dairy Export Council）主席哈登（Krysta Harden）看好這份協定的競爭效益，認為將強化美國相較於其他供應商的優勢地位，並確保非關稅壁壘不會阻礙美國乳品外銷擴張。該協會期盼持續與台灣官方及在地業者合作，提升乳品消費並擴大市占率。

國際乳製食品協會（International Dairy Foods Association）主席戴克斯（Michael Dykes）也堅定支持這項協定，並認為台灣全面取消液態乳品關稅，為美國乳品生產者與加工業者創造重大競爭機會。

02/17 全台詐欺最新數據

影／對美關稅爭取多項農產品不降稅　紅豆農樂送賴清德紅豆餅

影／對美關稅爭取多項農產品不降稅　紅豆農樂送賴清德紅豆餅

今日適逢大年初二，總統賴清德赴屏東精明寶宮參香祈福，並發送福袋給現場鄉親。值得注意的是，此次台美簽署對等貿易協定，許多農產品零關稅、豁免關稅，對美農產品政府降稅方面，台灣爭取多項關鍵農產品如雞肉、紅豆等不降稅；因此，現場有萬丹種紅豆的鄉親，特別送給賴清德、總統府秘書長潘孟安紅豆餅，他們則在跑行程間的車程中享用。

快訊／川普啟動美日「超大型貿易協議」　首波360億美元項目出爐

快訊／川普啟動美日「超大型貿易協議」　首波360億美元項目出爐

投資換關稅的幕後密碼

投資換關稅的幕後密碼

數萬外國名車經中國湧入俄　鑽漏洞避制裁

數萬外國名車經中國湧入俄　鑽漏洞避制裁

中國5月起對53非洲建交國「零關稅」　幾乎覆蓋整個非洲大陸

中國5月起對53非洲建交國「零關稅」　幾乎覆蓋整個非洲大陸

關鍵字：

台美貿易關稅農業乳製品出口

讀者迴響

