美國加州雪崩40年最慘！滑雪者「8死1失蹤」　難逃生死劫

記者羅翊宬／綜合報導

美國加州太浩湖附近內華達山脈於當地時間18日發生嚴重雪崩，造成至少8名野外滑雪者死亡、1人失蹤，成為美國40餘年來最致命的雪崩事件。內華達郡警長穆恩（Shannan Moon）指出，救援行動已由搶救轉為尋回遺體，已向家屬告知消息。

根據《美聯社》等外媒報導，事故發生於17日上午，當地一場猛烈冬季風暴肆虐，這群滑雪者正進行為期3天的北加州內華達山脈徒步滑雪行程。警方通報，救援隊接獲911報案，指出雪崩掩埋約15名滑雪者。隨後搜救人員立刻前往城堡峰（Castle Peak）區域展開搜救，最終6人獲救生還，其中兩人因受傷被送往醫院治療。

穆恩表示，目前尚有一名失蹤者未尋獲，推測可能已罹難。9名遇難者中，7名為女性、兩名為男性，3名隨行導遊也可能在罹難名單中。她說，部分倖存者的手機與緊急定位裝置發出求救訊號，救援人員一度與生還者透過簡訊聯繫。目擊者回憶，其中一名滑雪者見到雪崩來臨時大喊「Avalanche（雪崩）」，但仍無法及時避開。

專家分析，城堡峰地區屬於高山險峻地形，徒步與野外滑雪需攜帶所有食物與物資，並具備雪崩訓練與安全裝備。滑雪者在此地過夜通常需要花費數小時抵達山中小屋，這次事故發生於返回登山口的最後一天。雪崩預報員雷諾（Steve Reynaud）指出，當地地形崎嶇，冬季徒步行動充滿挑戰。

雪崩發生後，救援隊面臨大雪與二次雪崩威脅，導致搜尋行動延宕。領導救援行動的格林（Russell Greene）表示，8名罹難者仍在雪崩區域，且由於降雪可能再次掩埋遺體，志願救援人員的安全也受到威脅。

滑雪團體「Blackbird Mountain Guides」發布聲明證實，遇難者中包含4名導遊，他們在雪崩發生時正帶隊返回登山口，公司正協助當局搜尋。聲明中寫道，「我們的心與失蹤者及其家屬、第一線救援人員同在。」

據悉，美國自從1981年華盛頓州雷尼爾峰發生11名登山者遇難雪崩以來，已無類似致命事故。