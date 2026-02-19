　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

遭檢方求處死刑！尹錫悅戒嚴今將面臨「世紀審判」　法官爭議曝光

▲▼ 南韓前總統尹錫悅。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓前總統尹錫悅將迎來世紀審判。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統尹錫悅今（19）日下午將迎來「命運審判」！首爾中央地方法院就他涉嫌於2024年12月3日發布緊急戒嚴、觸犯主導內亂罪進行一審宣判，且提供開庭影像供各大媒體直播。距離尹錫悅發布戒嚴後至今已經過443天，特檢組已於上月求處死刑，他在南韓憲政史上成為繼全斗煥、盧泰愚之後，第3位因內亂罪受審的前總統。

根據《韓聯社》，本案由首爾中央地方法院刑事合議25部審理，部長法官為池貴然，19日下午3時（台灣時間下午2時）將在417號大法庭進行一審宣判。法界焦點在於，法院是否認定「12月3日緊急戒嚴」已符合《刑法》第87條內亂罪的兩大構成要件──「毀憲亂政」與「暴動」。

▲▼指揮內亂特檢組的特別檢察長趙垠奭，15日針對尹錫悅案最終調查結果召開記者會。（圖／VCG）

▲指揮內亂特檢組的特別檢察長趙垠奭，針對尹錫悅案最終調查結果召開記者會。（圖／VCG）

內亂特別檢察小組特別檢察長趙垠奭指控，尹錫悅與時任國防部長金龍顯等人共謀，在並無戰時或國家緊急狀態徵兆下，宣布違憲戒嚴，並動員軍警封鎖國會與中選會，阻撓國會表決解除戒嚴，同時試圖逮捕前國民力量黨代表韓東勳、時任共同民主黨黨代表李在明（現任南韓總統）、國會議長禹元植等重要黨政人士。

趙垠奭曾於去年12月15日公布最終調查結果，指出尹錫悅早在2023年10月就開始籌備發布戒嚴，圖以武力消除政治反對勢力，建立行政、立法、司法、均是一把抓的獨裁體制，且其追求長期獨佔權利與自身和其夫人金建希涉及的司法風險有關。因此，趙垠奭於今年1月13日在結辯時的最終庭審上，向法官請求判處尹錫悅死刑。

另一方面，尹錫悅否認犯罪。他主張戒嚴屬於總統高度統治行為，不應成為司法審查對象，未達內亂構成要件。他在最終辯論聲稱，宣布戒嚴是為了向國民呼籲國家正面臨危機。

▲▼南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，軍隊入駐國會。（圖／路透）

▲▼尹錫悅2024年12月3日宣布戒嚴，軍隊入駐國會。（圖／路透）

▲▼南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，軍隊入駐國會。（圖／路透）

報導指出，在尹錫悅所涉及的主導內亂罪之相關案件審判中，已出現對於尹錫悅不利的審判，關鍵在於一審法官將12月3日發布緊急戒嚴的行徑視為「內亂」。例如，前國務總理韓悳洙今年1月21日在一審遭首爾中央地方法院刑事合議33部（部長法官為李珍官）判處23年有期徒刑，其法理依據便是尹錫悅與金龍顯戒嚴時所發布的佈告令，被視為達成毀壞國家憲法的目的。

另外，尹錫悅政府時期的行政安全部長李祥敏，也因戒嚴期間涉嫌向5家媒體實施「斷水斷電」指令，且配合封鎖國會行動，被認定參與「內亂」，本月12日在一審遭首爾中央地方法院宣判7年有期徒刑。

不過，尹錫悅主導內亂案的一審承審法官池貴然，遭共同民主黨質疑曾接受特定人士招待，前往高級的包廂餐廳。對此，大法院（最高法院）調查後解釋，池貴然與兩名後輩律師是在開放式餐廳用餐，自行支付餐費，之後短暫前往設有現場演唱設備的酒吧，並非包廂式陪酒場所，且難以認定與職務有關。

儘管如此，相關疑雲仍引來高位公職者犯罪搜查處（公搜處）介入調查。

