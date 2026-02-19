首創全球最強兵器！金正恩親駕「核彈頭」多管火箭車：神也難保佑

▲北韓首都平壤展現600mm大口徑改良款放射砲，暗示能夠更精準投放核彈頭，將南韓全境納入射程範圍。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）領導人金正恩昨（18）日在出席新型600mm大口徑放射砲（多管火箭砲）贈呈儀式，甚至親自駕駛發射車，宣稱此款武器結合戰術彈道飛彈的精準性與火箭炮的連續射擊威力，還引進人工智慧（AI）與複合誘導系統，強調開戰後將能瞬間癱瘓交戰敵對國的指揮體系與基層軍隊，就連神明也「難以庇佑」。

根據北韓官媒《朝中社》，這場600mm火箭砲贈呈活動18日在首都平壤舉行，北韓重要軍需企業的勞工短短2個月內增產50門新型火箭砲，並將其在朝鮮勞動黨第九次代表大會的舉行地點──4•25文化會館前展示。

從北韓官媒公開的影像來看，新款大口徑600mm火箭砲的改良款發射車擁有4軸底盤、搭載5支發射管，與先前的4支發射管相比擁有更強大的火力與打擊密度。

金正恩親自駕駛發射車的畫面也被媒體捕捉。他在演說強調，該款新型火箭砲是「世界最強攻擊武器」，能將戰術彈道飛彈的精準性與火箭炮連發射擊功能完美結合，並表示該武器引進人工智慧與複合誘導系統，徹底改變了現代砲兵所扮演的角色與戰爭概念。

▲▼金正恩親自駕駛600mm大口徑放射砲發射車。（圖／達志影像）

根據南韓《韓聯社》，該款600mm大口徑放射砲能將南韓全境納入射程範圍。對於「戰略任務」，專家認為其含意即可涵蓋核打擊。韓國國防安全論壇事務總長申宗佑（音譯）分析，金正恩強調AI技術與複合誘導系統，主要是為了提升火箭砲精準度，確保能精準命中射程400公里左右的目標，即便受氣候因素而影響飛行，也能透過AI修正偏差，提升精準打擊能力。

北韓此次亮相的600mm火箭砲，依其射程與導引功能，美國與南韓情報部門將之列為短程彈道飛彈（SRBM）。北韓先前已於1月27日在金正恩的指導下成功進行試射。《韓聯社》分析，此次活動顯示北韓即將進行新型火箭砲的實戰部署，未來可能進一步提升北韓對南韓全境的打擊能力。

另外，北韓早前曾提供俄軍4軸、4管的600mm火箭砲用於侵略烏克蘭戰爭，因此該款武器被推測已完成實戰部署。