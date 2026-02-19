　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

首創全球最強兵器！金正恩親駕「核彈頭」多管火箭車：神也難保佑

▲▼北韓首都平壤展現600mm大口徑改良款放射砲，暗示能夠更精準頭放核彈頭，將南韓全境納入射程範圍。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓首都平壤展現600mm大口徑改良款放射砲，暗示能夠更精準投放核彈頭，將南韓全境納入射程範圍。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）領導人金正恩昨（18）日在出席新型600mm大口徑放射砲（多管火箭砲）贈呈儀式，甚至親自駕駛發射車，宣稱此款武器結合戰術彈道飛彈的精準性與火箭炮的連續射擊威力，還引進人工智慧（AI）與複合誘導系統，強調開戰後將能瞬間癱瘓交戰敵對國的指揮體系與基層軍隊，就連神明也「難以庇佑」。

根據北韓官媒《朝中社》，這場600mm火箭砲贈呈活動18日在首都平壤舉行，北韓重要軍需企業的勞工短短2個月內增產50門新型火箭砲，並將其在朝鮮勞動黨第九次代表大會的舉行地點──4•25文化會館前展示。

▲▼北韓首都平壤展現600mm大口徑改良款放射砲，暗示能夠更精準頭放核彈頭，將南韓全境納入射程範圍。（圖／達志影像／美聯社）

從北韓官媒公開的影像來看，新款大口徑600mm火箭砲的改良款發射車擁有4軸底盤、搭載5支發射管，與先前的4支發射管相比擁有更強大的火力與打擊密度。

金正恩親自駕駛發射車的畫面也被媒體捕捉。他在演說強調，該款新型火箭砲是「世界最強攻擊武器」，能將戰術彈道飛彈的精準性與火箭炮連發射擊功能完美結合，並表示該武器引進人工智慧與複合誘導系統，徹底改變了現代砲兵所扮演的角色與戰爭概念。

▲▼金正恩親自駕駛600mm大口徑放射砲發射車。（圖／達志影像）

▲▼金正恩親自駕駛600mm大口徑放射砲發射車。（圖／達志影像）

▲▼金正恩親自駕駛600mm大口徑放射砲發射車。（圖／達志影像）

根據南韓《韓聯社》，該款600mm大口徑放射砲能將南韓全境納入射程範圍。對於「戰略任務」，專家認為其含意即可涵蓋核打擊。韓國國防安全論壇事務總長申宗佑（音譯）分析，金正恩強調AI技術與複合誘導系統，主要是為了提升火箭砲精準度，確保能精準命中射程400公里左右的目標，即便受氣候因素而影響飛行，也能透過AI修正偏差，提升精準打擊能力。

北韓此次亮相的600mm火箭砲，依其射程與導引功能，美國與南韓情報部門將之列為短程彈道飛彈（SRBM）。北韓先前已於1月27日在金正恩的指導下成功進行試射。《韓聯社》分析，此次活動顯示北韓即將進行新型火箭砲的實戰部署，未來可能進一步提升北韓對南韓全境的打擊能力。

另外，北韓早前曾提供俄軍4軸、4管的600mm火箭砲用於侵略烏克蘭戰爭，因此該款武器被推測已完成實戰部署。

02/17 全台詐欺最新數據

74 0 7511 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

日韓要聞國際軍武北韓朝鮮金正恩核武平壤核彈頭放射砲多管火箭砲600mm

