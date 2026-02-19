快訊／尹錫悅一審「無期徒刑」！戒嚴派軍闖國會毀憲亂政　檢求死刑

▲南韓前總統尹錫悅。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統尹錫悅涉嫌於2024年12月3日發布緊急戒嚴、派遣軍警封鎖國會，試圖逮捕朝野主要政治人物與中選會職員，毀憲亂政等行徑觸犯主導內亂罪。今年1月，特檢曾在結辯求處「死刑」。對此，南韓首爾中央地方法院今（19）日下午進行一審宣判，認定其主導內亂，判處尹錫悅「無期徒刑」、前國防部長金龍顯30年有期徒刑、前情報司令官盧尚元18年徒刑。

根據《韓聯社》，首爾中央地方法院刑事合議25部部長法官池貴然，19日下午3時（台灣時間下午2時）在一審宣判指出，該案事實關係核心在於尹錫悅是否向國會派遣軍警，認定尹錫悅在戒嚴佈告令中，明確凸顯出阻止國會進行政治活動的意圖，因此，宣布戒嚴、封鎖國會、公告戒嚴佈告令等屬於「暴動」。

對此，一審法官認定尹錫悅「主導內亂罪」成立，認定尹錫悅、金龍顯以「毀憲亂政」為目的、並引發「暴動」的犯罪事實，符合《刑法》所規定的主導內亂罪。韓媒《YTN News》指出，當法官宣讀完一審宣判結果後，尹錫悅在座位上笑著和辯護律師打招呼。

法官解釋，儘管光是宣布戒嚴的行徑難以被認定符合內亂罪，但尹錫悅以癱瘓憲法機關（指國會）為目的，便能使內亂罪成立，因此2024年12月3日緊急宣布戒嚴被認定符合內亂罪，而其事件核心在於向國會派出軍隊。

▼尹錫悅2024年12月3日宣布戒嚴，軍隊闖入國會。（圖／路透）

▲首爾中央地方法院法官池貴然進行一審宣判，提起查理一世，當場上起歷史課。（圖／達志影像／newscom）

另外，法官也認定前警察廳長趙志浩、前首爾警察廳長金峰植參與從事內亂重要任務，因此判趙志浩12年徒刑、金峰植10年徒刑。法官指控，尹錫悅宣布戒嚴的行徑，造成國家無法估算的巨大損失，不僅得在彈劾罷免後重新進行總統選舉、多名軍警重要人士被送上法庭，導致軍警嚴重失去政治中立，更造成國家地位在全球顏面盡失。

法官池貴然表示，尹錫悅毫未展現反省之意，且訴訟期間多次無故缺席接受調查，不過考量到軍警進入國會時未持有實彈、未造成流血傷亡等衝突，顯示尹錫悅發布戒嚴時並無詳細計畫。另外，法官也表示，戒嚴計畫最終宣告失敗、無其他犯罪前科、被告尹錫悅長年從事公職、目前為65歲「較高齡者」，都是影響量刑關鍵。

尹錫悅與前國防部長金龍顯等人出席受審，審判過程由法院提供媒體影像全程直播。

據悉，2024年12月3日，尹錫悅在發布戒嚴後，曾動用戒嚴軍與警力闖入國會進行封鎖，並試圖逮捕拘禁國民力量（當時執政黨）時任黨代表韓東勳、時任共同民主黨黨代表李在明（現任南韓總統）、國會議長禹元植等主要政治人物和中選會職員。

