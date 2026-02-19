　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

NHK又出包！拍高市早苗「鏡頭詭異狂晃」　日網罵爆：攝影師喝醉？

▲▼日本首相高市早苗9日下午在自民黨總部針對眾議院選舉結果召開記者會。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

《日本放送協會》（NHK）17日報導首相高市早苗相關新聞時，鏡頭竟出現詭異且不自然的劇烈晃動，但官方播出畫面卻非常正常且穩定，這一次出包再度引發輿論撻伐。

高市接見茨城縣政要　NHK畫面詭異抖動

2月17日，高市早苗在首相官邸接見茨城縣土浦市長安藤真理子等人，並且試吃當地特產蓮藕料理。蓮藕因多孔形狀帶有「能夠看見未來」的寓意，她也藉機表示，將徹底改變預算編列方式，提高政策可預見性。

不過日本週刊《女性PRIME》指出，內閣廣報室發布的官方畫面非常穩定，NHK的新聞畫面卻出現不自然的劇烈晃動，由於對比太過強烈，讓網友質疑NHK故意使用不穩定畫面，營造首相「不安定」或「缺乏權威感」的負面印象。

日本民眾也紛紛吐槽，「身為公共廣播機構簡直令人傻眼」、「攝影師是喝醉了嗎？」、「這攝影師大概沒辦法拍運動賽事吧」。

▼網友整理出日本媒體放送事故。最後一部影片是高市17日品嚐蓮藕料理的畫面。

已非首次出包　朝日電視台也犯過

事實上，NHK的拍攝手法過去多次引發爭論。去年10月報導高市內閣成立時，採用傾斜畫面的「荷蘭角」（Dutch Angle）技巧，被批評刻意營造不安及負面印象。一周後轉播高市與川普見面的日美峰會時，美國國歌演奏畫面竟出現數分鐘的混亂，川普臉部模糊不清，甚至一度切換到彩色條訊號畫面，在當時引發了強烈抨擊。

儘管NHK澄清無意製造負面印象，只是新聞使用的拍攝手法，但接連出包已讓外界對其公信力產生質疑。

除了NHK，《朝日電視台》先前報導高市在眾議院發表施政方針演說時，同樣出現多台攝影機畫面劇烈搖晃的狀況，被日本網友諷刺，「在支持率下跌前，收視率會先掉吧」、「難道連買防手震相機、腳架，或僱用專業攝影師的錢都沒了嗎？」

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
74 0 7511 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／陳光復最新傷況曝！
春節兩大病毒！　初二逾6千人掛急診
獨／汽車硬闖新樂街夜市！　困人海2hrs畫面曝
打完麻將「突現強烈直覺」直衝彩券行！　李懿超狂戰果全場看傻
黃仁勳撂話！　下月多款新品「世界前所未見」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

性侵犯判死！劫財不成「強暴2女遊客」害死男伴　殘忍行徑曝光

繼父性侵、親父逼賣身！櫻花妹「國中賣原味內褲」　17歲賣淫養家

13萬人研究曝：每天2杯咖啡「失智風險降18%」　紅茶也有效

出席世紀審判！尹錫悅搭乘專車「抵達法院」　兩派人馬圍堵爆衝突

首創全球最強兵器！金正恩親駕「核彈頭」多管火箭車：神也難保佑

NHK又出包！拍高市早苗「鏡頭詭異狂晃」　日網罵爆：攝影師喝醉？

印度人工智慧影響峰會登場　莫迪強調以人為本、全民共享的AI發展

美國加州雪崩40年最慘！滑雪者「8死1失蹤」　難逃生死劫

白宮旗下帳號曬出「Taiwan+國旗！」　與中國並列22大貿易夥伴

俄烏停戰談不攏！澤倫斯基不滿「美逼讓領土」 　控普丁拖延談判

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

主委親自回感染諾羅病毒

離譜畫面曝！除夕夜嫌4歲女太吵　狠父竟趕下車丟包4線大馬路

招財狗1

離譜畫面曝！除夕夜嫌4歲女太吵　狠父竟趕下車丟包4線大馬路

王淨誤答「飛龍在天→天龍八部？」 柯震東根本遊戲王「閃電五連鞭也懂」

性侵犯判死！劫財不成「強暴2女遊客」害死男伴　殘忍行徑曝光

繼父性侵、親父逼賣身！櫻花妹「國中賣原味內褲」　17歲賣淫養家

13萬人研究曝：每天2杯咖啡「失智風險降18%」　紅茶也有效

出席世紀審判！尹錫悅搭乘專車「抵達法院」　兩派人馬圍堵爆衝突

首創全球最強兵器！金正恩親駕「核彈頭」多管火箭車：神也難保佑

NHK又出包！拍高市早苗「鏡頭詭異狂晃」　日網罵爆：攝影師喝醉？

印度人工智慧影響峰會登場　莫迪強調以人為本、全民共享的AI發展

美國加州雪崩40年最慘！滑雪者「8死1失蹤」　難逃生死劫

白宮旗下帳號曬出「Taiwan+國旗！」　與中國並列22大貿易夥伴

俄烏停戰談不攏！澤倫斯基不滿「美逼讓領土」 　控普丁拖延談判

斷開王泉仁2年「麻衣回台過年」！吃餅乾驚見籤詩⋯感情運勢曝：真的嗎

《刺客教條》主機版傳畫質大提升　「60幀」吸老玩家重溫回憶

縱火燒死5人　死囚林旺仁曾說：我有神精病，我最大

白宮帳號秀「台灣+國旗」還與中國並列　綠委：視台灣為獨立國家夥伴

陳光復最新傷況曝！昏迷指數「從5往上升」　高劑量鎮定劑給藥中

桃竹苗分署推「幸滿福」年節禮盒　應景體面兼支持地方產業

性侵犯判死！劫財不成「強暴2女遊客」害死男伴　殘忍行徑曝光

買130年老屋收「前屋主神秘信件」　夫妻循線找到陰森密室古物

叼菸惡男4／挑釁女友被「燒成火球」慘死！姊心碎：皮膚還黏在牆上

過年也要顧安全　南消初三前進熱門景點推廣防火急救觀念

【太滑順了吧XD】奴才幫貓咪穿衣服　牠全程沒反抗超乖巧！

國際熱門新聞

X光驚見無名指戴鑽戒　她感動哭了

全身87%皮膚脫落！30歲女吃醫生開的藥竟失明

美女議員避答「協防台灣」　副總統范斯批丟臉

加州恐怖雪崩「滑雪團遭埋」9人失蹤

遭求處死刑！尹錫悅戒嚴今「世紀審判」

1支影片賺9年　神秘YTR收益破4千萬

金正恩駕「核彈頭」多管火箭車：神也難保佑

白宮旗下帳號曬出「Taiwan+國旗！」

阿蘇火山搜救隊「放棄吊掛救援」　台家屬反應曝

南加州鮮肉警「抱狗照太帥」爆紅　女粉也想當狗了

川普失言？美專家：替在野黨解圍

即／阿蘇火山「發現3人」！疑直升機罹難者

中國情侶芭達雅「海中激戰」！畫面曝

高市早苗預計3月訪美會晤川普

更多熱門

相關新聞

高市早苗預計3月訪美會晤川普

高市早苗預計3月訪美會晤川普

日本國會18日召開特別國會進行首相指名選舉，自民黨總裁高市早苗分別在眾議院與參議院本會議中再度獲得指名，正式成為日本第105屆內閣總理大臣。高市早苗18日晚間在記者會上表示，預計將在3月訪美，並與美國總統川普進行會談，鞏固日美雙方的信賴關係。

高市早苗連任日本首相　外交部誠摯祝賀

高市早苗連任日本首相　外交部誠摯祝賀

即／高市早苗當選第105任日本首相！

即／高市早苗當選第105任日本首相！

高市今將連任首相！　內閣將全員續任

高市今將連任首相！　內閣將全員續任

快訊／川普啟動美日「超大型貿易協議」　首波360億美元項目出爐

快訊／川普啟動美日「超大型貿易協議」　首波360億美元項目出爐

關鍵字：

NHK高市早苗畫面晃動攝影失誤日本新聞

讀者迴響

熱門新聞

37歲女下體遭踼裂爆血　疑人肉佔停車位起禍端

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽淚控差點死在漢神巨蛋

吊車大王擁4妻「初二怎回娘家」？解決方法超霸氣

今初三「赤狗日」過年最凶　6禁忌一次看

情侶出國玩「回飯店會做什麼？」　網吐實話

對另一半斤斤計較星座Top 3

只賣新台幣20萬！Nissan「全新7人座MPV」發表

4口春遊成死別！媽媽長春祠「犁田」搶救不治

雪碧首度爆「黃明志謝侑芯交往中」！

初二回娘家傳悲劇　家人驚見他陳屍浴室

鳥水裡放麵包　下秒手刀咬起大魚爽吃

八德女客中10萬竟沒發現　彩券行急發文尋人

澎湖村長自撞「與妻雙亡」！娘家宴完遇劫

帶客戶看房「發現明顯變化！」　房仲：影響轉手與保值

購物天后尪想「邊看A片邊做」5女星房事全招了

更多

最夯影音

更多
賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝
吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面