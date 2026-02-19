NHK又出包！拍高市早苗「鏡頭詭異狂晃」　日網罵爆：攝影師喝醉？

▲日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

《日本放送協會》（NHK）17日報導首相高市早苗相關新聞時，鏡頭竟出現詭異且不自然的劇烈晃動，但官方播出畫面卻非常正常且穩定，這一次出包再度引發輿論撻伐。

高市接見茨城縣政要 NHK畫面詭異抖動

2月17日，高市早苗在首相官邸接見茨城縣土浦市長安藤真理子等人，並且試吃當地特產蓮藕料理。蓮藕因多孔形狀帶有「能夠看見未來」的寓意，她也藉機表示，將徹底改變預算編列方式，提高政策可預見性。

不過日本週刊《女性PRIME》指出，內閣廣報室發布的官方畫面非常穩定，NHK的新聞畫面卻出現不自然的劇烈晃動，由於對比太過強烈，讓網友質疑NHK故意使用不穩定畫面，營造首相「不安定」或「缺乏權威感」的負面印象。

日本民眾也紛紛吐槽，「身為公共廣播機構簡直令人傻眼」、「攝影師是喝醉了嗎？」、「這攝影師大概沒辦法拍運動賽事吧」。

已非首次出包 朝日電視台也犯過

事實上，NHK的拍攝手法過去多次引發爭論。去年10月報導高市內閣成立時，採用傾斜畫面的「荷蘭角」（Dutch Angle）技巧，被批評刻意營造不安及負面印象。一周後轉播高市與川普見面的日美峰會時，美國國歌演奏畫面竟出現數分鐘的混亂，川普臉部模糊不清，甚至一度切換到彩色條訊號畫面，在當時引發了強烈抨擊。

儘管NHK澄清無意製造負面印象，只是新聞使用的拍攝手法，但接連出包已讓外界對其公信力產生質疑。

除了NHK，《朝日電視台》先前報導高市在眾議院發表施政方針演說時，同樣出現多台攝影機畫面劇烈搖晃的狀況，被日本網友諷刺，「在支持率下跌前，收視率會先掉吧」、「難道連買防手震相機、腳架，或僱用專業攝影師的錢都沒了嗎？」