CNN爆「美軍最快週末可攻伊朗」　川普顧問：開戰機率90％

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國與伊朗17日在瑞士日內瓦展開第2輪核談判，雖雙方均宣稱取得進展，但CNN引述消息人士說法報導，美軍已準備好「最快」本週末攻擊伊朗，只是川普尚未針對是否批准此類行動做出最終決定。一名川普顧問則推測，未來幾週內的開戰機率高達90%。

美軍周末備戰完畢 川普還沒決定

消息人士向CNN透露，白宮已獲悉，隨著美軍近日在中東大規模集結海空軍力，可以在週末前做好攻擊準備。

但其中一人指出，川普私下對於是否動武陷入兩難，持續徵詢幕僚與盟友意見，目前尚不清楚他是否會在週末前做出決定，「他正花費大量時間思考這件事。」

開戰機率9成？多項變因曝光

Axios引述2名以色列官員說法報導，以色列政府正為數日內爆發戰爭的情境做準備，以方推動方案目標包括摧毀伊朗核武與飛彈計畫，甚至德黑蘭政權更迭。一名川普顧問則表示，「老闆已經不耐煩了，儘管身邊有人警告他別跟伊朗開戰，但我認為未來幾週內發生軍事行動的機率高達9成。」

CNN也指出，多項時程因素都可能影響攻擊時機，包括冬奧閉幕、穆斯林齋戒月、川普國情咨文等。

▼美國航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）。（示意圖／達志影像／美聯社）

美軍擴大集結 華府動態一次看

儘管伊朗宣稱雙方已就「指導原則」達成廣泛共識，美國副總統范斯卻在《福斯新聞》專訪時潑冷水，「從某些角度來看，會談進展順利，他們同意之後再舉行會面」，但另一方面「伊朗人顯然還不願意真正承認和處理總統設定的某些紅線。」

美軍中東部署規模持續擴大，目前已有2艘航空母艦、10餘艘軍艦、數百架戰機及多套防空系統。過去24小時內又有50架F-35、F-22和F-16戰機前往該區域，並已執行超過150架次貨運航班，運送武器系統與彈藥。此外，最先進航母福特號（The USS Gerald Ford）預計本週末抵達。

白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）18日表示，伊朗預計未來幾週內提供更多談判細節，但她拒絕透露川普是否會在此期間暫緩軍事行動。她說，儘管「外交永遠是他的首選方案」，但軍事行動仍在檯面上。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）預計28日訪問以色列，向總理納坦雅胡簡報伊朗談判進展。