大樂透加碼「今6生肖好運」　招財數字曝

▲大樂透持續加碼。（示意圖／記者呂佳賢攝）
記者陳俊宏／綜合報導
金馬年春節大樂透持續加碼，今天初三晚間開獎，頭獎累積金額預估上看1.3億元。對此，清水孟國際塔羅小孟老師分享，樂透好運生肖包括「鼠、牛、虎、兔、龍、馬」，招財數字為「1、3、6、9」；而刮刮樂財神方位為東北方，可找住家東北方彩券行。
鼠
工作：走春巧遇貴人
感情：拜年大受歡迎
財運：收穫理財知識
健康：留意腳步濕滑
幸運色：亮銀色
牛
工作：同事全力支援
感情：伴侶攜手出遊
財運：偏財運亨通
健康：避免暴飲暴食
幸運色：草綠色
虎
工作：帶頭規劃行程
感情：單身桃花旺盛
財運：牌桌手氣極佳
健康：注意行車安全
幸運色：寶藍色
兔
工作：展現親和魅力
感情：邂逅心儀對象
財運：偏財運勢旺盛
健康：喉嚨多喝溫水
幸運色：淺紫色
龍
工作：廟宇祈福靈驗
感情：全家團聚溫馨
財運：搶紅包手氣旺
健康：膝蓋適度休息
幸運色：正紅色
蛇
工作：聰明安排路線
感情：談話幽默風趣
財運：注意走春花費
健康：眼睛適度休息
幸運色：鵝黃色
馬
工作：展現充沛活力
感情：朋友介紹新歡
財運：小賭怡情獲利
健康：睡眠務必充足
幸運色：靛藍色
羊
工作：效率無人能及
感情：受到異性關注
財運：賣場花費較多
健康：腸胃消化注意
幸運色：米白色
猴
工作：製造歡樂氣氛
感情：逗樂長輩開心
財運：家人有偏財運
健康：喉嚨保護嗓子
幸運色：亮桃紅
雞
工作：市場由你主導
感情：嘗試網路交友
財運：注意家庭開銷
健康：避免熬夜通宵
幸運色：金色
狗
工作：守護家人出遊
感情：舊愛主動聯繫
財運：可去參觀房市
健康：注意保暖頭部
幸運色：磚紅色
豬
工作：享受悠閒時光
感情：曖昧關係升溫
財運：購買便宜商品
健康：多走動促代謝
幸運色：深灰色
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響