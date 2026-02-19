　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大樂透加碼「今6生肖好運」　招財數字曝

▲▼大年初三彩券行人氣刮刮樂大樂透買氣人潮絡繹不絕。（圖／記者呂佳賢攝）

▲大樂透持續加碼。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者陳俊宏／綜合報導

金馬年春節大樂透持續加碼，今天初三晚間開獎，頭獎累積金額預估上看1.3億元。對此，清水孟國際塔羅小孟老師分享，樂透好運生肖包括「鼠、牛、虎、兔、龍、馬」，招財數字為「1、3、6、9」；而刮刮樂財神方位為東北方，可找住家東北方彩券行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

工作：走春巧遇貴人
感情：拜年大受歡迎
財運：收穫理財知識
健康：留意腳步濕滑
幸運色：亮銀色

工作：同事全力支援
感情：伴侶攜手出遊
財運：偏財運亨通
健康：避免暴飲暴食
幸運色：草綠色

工作：帶頭規劃行程
感情：單身桃花旺盛
財運：牌桌手氣極佳
健康：注意行車安全
幸運色：寶藍色

工作：展現親和魅力
感情：邂逅心儀對象
財運：偏財運勢旺盛
健康：喉嚨多喝溫水
幸運色：淺紫色

工作：廟宇祈福靈驗
感情：全家團聚溫馨
財運：搶紅包手氣旺
健康：膝蓋適度休息
幸運色：正紅色

工作：聰明安排路線
感情：談話幽默風趣
財運：注意走春花費
健康：眼睛適度休息
幸運色：鵝黃色

工作：展現充沛活力
感情：朋友介紹新歡
財運：小賭怡情獲利
健康：睡眠務必充足
幸運色：靛藍色

工作：效率無人能及
感情：受到異性關注
財運：賣場花費較多
健康：腸胃消化注意
幸運色：米白色

工作：製造歡樂氣氛
感情：逗樂長輩開心
財運：家人有偏財運
健康：喉嚨保護嗓子
幸運色：亮桃紅

工作：市場由你主導
感情：嘗試網路交友
財運：注意家庭開銷
健康：避免熬夜通宵
幸運色：金色

工作：守護家人出遊
感情：舊愛主動聯繫
財運：可去參觀房市
健康：注意保暖頭部
幸運色：磚紅色

工作：享受悠閒時光
感情：曖昧關係升溫
財運：購買便宜商品
健康：多走動促代謝
幸運色：深灰色

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
74 0 7511 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
遭求處死刑！尹錫悅今將「世紀審判」　法官爭議曝光
賴清德遭嘔吐噴濺健康無虞！　連跑7行程跨6縣市
快訊／國道3路段「紫爆」！　最慘時速剩12公里
大樂透加碼！　今6生肖好運
賴清德拜廟救人　柯文哲：賴非急救專家怎常遇到有人昏倒？

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

翻身不是靠自己！2026馬年「貴人運爆棚」TOP3生肖

佛跳牆料超多「最想踢掉哪一樣？」　一票點名1食材：少了它就完美

國道3路段「紫爆」　最慘時速剩12公里

杜承哲突然發道歉聲明「對不起老婆」！男網友秒懂：認錯吧

耳機「戴1小時」細菌量就暴增！醫點名3情況：恐是真菌感染

大樂透加碼「今6生肖好運」　招財數字曝

高鐵駕駛「女性比例破2成」　空服員轉職通過考驗圓夢

白飯放冰箱冷藏2大壞處！　專家揭「正確保存法」方便又保鮮

過年吃飯「多做一事」才有年味　一票喊：我家也是

吊車大王擁4妻「初二怎回娘家」？　解決方法超霸氣

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

主委親自回感染諾羅病毒

離譜畫面曝！除夕夜嫌4歲女太吵　狠父竟趕下車丟包4線大馬路

招財狗1

離譜畫面曝！除夕夜嫌4歲女太吵　狠父竟趕下車丟包4線大馬路

王淨誤答「飛龍在天→天龍八部？」 柯震東根本遊戲王「閃電五連鞭也懂」

翻身不是靠自己！2026馬年「貴人運爆棚」TOP3生肖

佛跳牆料超多「最想踢掉哪一樣？」　一票點名1食材：少了它就完美

國道3路段「紫爆」　最慘時速剩12公里

杜承哲突然發道歉聲明「對不起老婆」！男網友秒懂：認錯吧

耳機「戴1小時」細菌量就暴增！醫點名3情況：恐是真菌感染

大樂透加碼「今6生肖好運」　招財數字曝

高鐵駕駛「女性比例破2成」　空服員轉職通過考驗圓夢

白飯放冰箱冷藏2大壞處！　專家揭「正確保存法」方便又保鮮

過年吃飯「多做一事」才有年味　一票喊：我家也是

吊車大王擁4妻「初二怎回娘家」？　解決方法超霸氣

夜間上國道沒開燈挨罰4500元　駕駛辯「有自動感應」敗訴

補財庫怎麼補才有效？財神廟達人曝關鍵步驟　少了這張紙⋯恐白拜

新案換約+成屋轉手成賣壓　開春撿便宜！高雄3大社區有機會

《甄嬛》開播逾10年仍是「宮鬥劇天花板」！　6大經典場景全回顧

日本曾有野生「獅子」存在！重新分析老虎化石　專家驚：是穴獅

打完麻將「突現一強烈直覺」！直衝彩券行　李懿超狂戰果全場看傻

諷賴清德「單身狗」挨轟　陳佩琪：我只講一條狗已經很節制了！

春節鐵腕掃賭！　南警破獲天九職業賭場一舉帶回32人

情人節遇「無照阿伯」！雲林22歲男騎士路口擦撞噴飛　慘墜水溝

遭檢方求處死刑！尹錫悅戒嚴今將面臨「世紀審判」　法官爭議曝光

【太滑順了吧XD】奴才幫貓咪穿衣服　牠全程沒反抗超乖巧！

生活熱門新聞

今初三「赤狗日」過年最凶　6禁忌一次看

情侶出國玩「回飯店會做什麼？」　網吐實話

吊車大王擁4妻「初二怎回娘家」？解決方法超霸氣

年假剩4天！一票人愣住「1狀況大崩壞」網吵翻

明雨區擴大　降8℃時間曝

交往3年「愣見男友約砲」　女友心死：畫面揮之不去

尪結紮又中疑被綠！妻怒「你的種給我1000萬」結局曝

國道3路段「紫爆」　最慘時速剩12公里

北捷地圖為何不是北方在上？內行揭關鍵原因

104萬分之1奇蹟沒出現！慈天宮300萬大獎再槓龜

貼春聯不用再除膠！他曝「1招秒換」百萬人看傻眼

大樂透加碼「今6生肖好運」　招財數字曝

韓國買水！女友「喝一口噴出來」真相崩潰

年假剩4天！　先飆快30℃又有冷空氣

更多熱門

相關新聞

初三「不宜愛愛」睏甲飽！

初三「不宜愛愛」睏甲飽！

民間傳說初三是赤狗日為憤怒之神，容易有凶事發生，同時也為年節最凶之日。 以下禁忌務必遵守：

今初三「赤狗日」過年最凶　6禁忌一次看

今初三「赤狗日」過年最凶　6禁忌一次看

小港彩券行「連2天」開出大紅包！284組持續加開

小港彩券行「連2天」開出大紅包！284組持續加開

大樂透初三上看1.3億！春節大紅包送出36組

大樂透初三上看1.3億！春節大紅包送出36組

大樂透1億獎號來了！6碼對中直接躺平

大樂透1億獎號來了！6碼對中直接躺平

關鍵字：

大樂透小孟老師

讀者迴響

熱門新聞

37歲女下體遭踼裂爆血　疑人肉佔停車位起禍端

今初三「赤狗日」過年最凶　6禁忌一次看

情侶出國玩「回飯店會做什麼？」　網吐實話

吊車大王擁4妻「初二怎回娘家」？解決方法超霸氣

4口春遊成死別！媽媽長春祠「犁田」搶救不治

八德女客中10萬竟沒發現　彩券行急發文尋人

購物天后尪想「邊看A片邊做」5女星房事全招了

只賣新台幣20萬！Nissan「全新7人座MPV」發表

澎湖村長自撞「與妻雙亡」！娘家宴完遇劫

年假剩4天！一票人愣住「1狀況大崩壞」網吵翻

帶客戶看房「發現明顯變化！」　房仲：影響轉手與保值

鳥水裡放麵包　下秒手刀咬起大魚爽吃

明雨區擴大　降8℃時間曝

X光驚見無名指戴鑽戒　她感動哭了

交往3年「愣見男友約砲」　女友心死：畫面揮之不去

更多

最夯影音

更多
賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝
吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面