白飯放冰箱冷藏2大壞處！　專家揭「正確保存法」方便又保鮮

▲沒吃完的白飯，該放冷凍還是冷藏保存？專家告訴你。（圖／取自Pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

許多人吃不完白飯，會把飯放進冰箱冷藏。對此，台灣米業者提醒，千萬別冷藏保存，因為冷藏溫度不夠低，又易吸收異味，最好「冷凍」密封保存，等要吃的時候也不用退冰，只要撒少許水再「微波」既方便又保鮮。

冷藏易吸異味又變乾 保鮮膜攤平密封冷凍

[廣告]請繼續往下閱讀...

業者「大倉米鋪」在臉書粉專分享，冷藏溫度不夠低，容易吸收異味，而且米飯表面水分很容易被抽乾，所以最好「密封冷凍保存」，方法是將米飯鋪在保鮮膜上攤平，再密封包起來，以夾鏈袋保存，放入冰箱冷凍。

免退冰直接微波 500W加熱3分30秒

至於最好的復熱方式是「微波」，冷凍過的米飯不需退冰，表面噴灑少許水，放入微波爐以500W加熱3分30秒，但各家微波爐功率不一，可自行增減加熱時間。若是使用傳統電鍋，則大約蒸15至20分鐘。

用可微波保鮮盒更方便 米飯厚度別超過2公分

大倉米鋪建議，若有可密封、材質可微波的保鮮盒，可直接將沒吃完的米飯放入保鮮盒冷凍，米飯盡量攤平，厚度不要超過2公分，屆時取出就可以直接微波加熱。

不過，因加熱後會產生水蒸氣，最好盡快取出掀開蓋子，以免過多蒸氣滴落導致米飯浸軟，同時也要注意保鮮盒材質是否可微波，又是否有透氣孔。