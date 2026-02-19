　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

白飯放冰箱冷藏2大壞處！　專家揭「正確保存法」方便又保鮮

▲沒吃完的白飯，該放冷凍還是冷藏保存？（圖／取自免費圖庫Pixabay） 

▲沒吃完的白飯，該放冷凍還是冷藏保存？專家告訴你。（圖／取自Pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

許多人吃不完白飯，會把飯放進冰箱冷藏。對此，台灣米業者提醒，千萬別冷藏保存，因為冷藏溫度不夠低，又易吸收異味，最好「冷凍」密封保存，等要吃的時候也不用退冰，只要撒少許水再「微波」既方便又保鮮。

冷藏易吸異味又變乾　保鮮膜攤平密封冷凍

[廣告]請繼續往下閱讀...

業者「大倉米鋪」在臉書粉專分享，冷藏溫度不夠低，容易吸收異味，而且米飯表面水分很容易被抽乾，所以最好「密封冷凍保存」，方法是將米飯鋪在保鮮膜上攤平，再密封包起來，以夾鏈袋保存，放入冰箱冷凍。

免退冰直接微波　500W加熱3分30秒

至於最好的復熱方式是「微波」，冷凍過的米飯不需退冰，表面噴灑少許水，放入微波爐以500W加熱3分30秒，但各家微波爐功率不一，可自行增減加熱時間。若是使用傳統電鍋，則大約蒸15至20分鐘。

用可微波保鮮盒更方便　米飯厚度別超過2公分

大倉米鋪建議，若有可密封、材質可微波的保鮮盒，可直接將沒吃完的米飯放入保鮮盒冷凍，米飯盡量攤平，厚度不要超過2公分，屆時取出就可以直接微波加熱。

不過，因加熱後會產生水蒸氣，最好盡快取出掀開蓋子，以免過多蒸氣滴落導致米飯浸軟，同時也要注意保鮮盒材質是否可微波，又是否有透氣孔。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
74 0 7511 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
遭求處死刑！尹錫悅今將「世紀審判」　法官爭議曝光
賴清德遭嘔吐噴濺健康無虞！　連跑7行程跨6縣市
快訊／國道3路段「紫爆」！　最慘時速剩12公里
大樂透加碼！　今6生肖好運
賴清德拜廟救人　柯文哲：賴非急救專家怎常遇到有人昏倒？

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

翻身不是靠自己！2026馬年「貴人運爆棚」TOP3生肖

佛跳牆料超多「最想踢掉哪一樣？」　一票點名1食材：少了它就完美

國道3路段「紫爆」　最慘時速剩12公里

杜承哲突然發道歉聲明「對不起老婆」！男網友秒懂：認錯吧

耳機「戴1小時」細菌量就暴增！醫點名3情況：恐是真菌感染

大樂透加碼「今6生肖好運」　招財數字曝

高鐵駕駛「女性比例破2成」　空服員轉職通過考驗圓夢

白飯放冰箱冷藏2大壞處！　專家揭「正確保存法」方便又保鮮

過年吃飯「多做一事」才有年味　一票喊：我家也是

吊車大王擁4妻「初二怎回娘家」？　解決方法超霸氣

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

主委親自回感染諾羅病毒

離譜畫面曝！除夕夜嫌4歲女太吵　狠父竟趕下車丟包4線大馬路

招財狗1

離譜畫面曝！除夕夜嫌4歲女太吵　狠父竟趕下車丟包4線大馬路

王淨誤答「飛龍在天→天龍八部？」 柯震東根本遊戲王「閃電五連鞭也懂」

翻身不是靠自己！2026馬年「貴人運爆棚」TOP3生肖

佛跳牆料超多「最想踢掉哪一樣？」　一票點名1食材：少了它就完美

國道3路段「紫爆」　最慘時速剩12公里

杜承哲突然發道歉聲明「對不起老婆」！男網友秒懂：認錯吧

耳機「戴1小時」細菌量就暴增！醫點名3情況：恐是真菌感染

大樂透加碼「今6生肖好運」　招財數字曝

高鐵駕駛「女性比例破2成」　空服員轉職通過考驗圓夢

白飯放冰箱冷藏2大壞處！　專家揭「正確保存法」方便又保鮮

過年吃飯「多做一事」才有年味　一票喊：我家也是

吊車大王擁4妻「初二怎回娘家」？　解決方法超霸氣

夜間上國道沒開燈挨罰4500元　駕駛辯「有自動感應」敗訴

補財庫怎麼補才有效？財神廟達人曝關鍵步驟　少了這張紙⋯恐白拜

新案換約+成屋轉手成賣壓　開春撿便宜！高雄3大社區有機會

《甄嬛》開播逾10年仍是「宮鬥劇天花板」！　6大經典場景全回顧

日本曾有野生「獅子」存在！重新分析老虎化石　專家驚：是穴獅

打完麻將「突現一強烈直覺」！直衝彩券行　李懿超狂戰果全場看傻

諷賴清德「單身狗」挨轟　陳佩琪：我只講一條狗已經很節制了！

春節鐵腕掃賭！　南警破獲天九職業賭場一舉帶回32人

情人節遇「無照阿伯」！雲林22歲男騎士路口擦撞噴飛　慘墜水溝

遭檢方求處死刑！尹錫悅戒嚴今將面臨「世紀審判」　法官爭議曝光

【就是要待在外出袋】萌汪被抱出下秒竟快速衝回去XD

生活熱門新聞

今初三「赤狗日」過年最凶　6禁忌一次看

情侶出國玩「回飯店會做什麼？」　網吐實話

吊車大王擁4妻「初二怎回娘家」？解決方法超霸氣

年假剩4天！一票人愣住「1狀況大崩壞」網吵翻

明雨區擴大　降8℃時間曝

交往3年「愣見男友約砲」　女友心死：畫面揮之不去

尪結紮又中疑被綠！妻怒「你的種給我1000萬」結局曝

國道3路段「紫爆」　最慘時速剩12公里

北捷地圖為何不是北方在上？內行揭關鍵原因

104萬分之1奇蹟沒出現！慈天宮300萬大獎再槓龜

貼春聯不用再除膠！他曝「1招秒換」百萬人看傻眼

大樂透加碼「今6生肖好運」　招財數字曝

韓國買水！女友「喝一口噴出來」真相崩潰

年假剩4天！　先飆快30℃又有冷空氣

更多熱門

相關新聞

日作家揭拉麵禁忌「白飯別加湯裡」　老闆會開罵

日作家揭拉麵禁忌「白飯別加湯裡」　老闆會開罵

拉麵是台日共同愛好的美食，但仍有許多台灣人對超鹹湯頭難以下嚥。旅居台灣的日籍作家下坂泰生透露，其實日本人也覺得拉麵湯頭很鹹，所以才點白飯來搭配，但絕不會「加入湯裡」，因為這種吃法「非常沒禮貌」。

薑母鴨都沒賣白飯？內行曝原因全場秒懂

薑母鴨都沒賣白飯？內行曝原因全場秒懂

別再不吃飯了！營養師：減重更要吃白飯　

別再不吃飯了！營養師：減重更要吃白飯　

日本人三餐吃白飯卻沒糖尿病　醫曝原因

日本人三餐吃白飯卻沒糖尿病　醫曝原因

屏縣衛生局抽驗32件盒裝雞蛋全數合格

屏縣衛生局抽驗32件盒裝雞蛋全數合格

關鍵字：

白飯保存米飯

讀者迴響

熱門新聞

37歲女下體遭踼裂爆血　疑人肉佔停車位起禍端

今初三「赤狗日」過年最凶　6禁忌一次看

情侶出國玩「回飯店會做什麼？」　網吐實話

吊車大王擁4妻「初二怎回娘家」？解決方法超霸氣

4口春遊成死別！媽媽長春祠「犁田」搶救不治

八德女客中10萬竟沒發現　彩券行急發文尋人

購物天后尪想「邊看A片邊做」5女星房事全招了

只賣新台幣20萬！Nissan「全新7人座MPV」發表

澎湖村長自撞「與妻雙亡」！娘家宴完遇劫

年假剩4天！一票人愣住「1狀況大崩壞」網吵翻

帶客戶看房「發現明顯變化！」　房仲：影響轉手與保值

鳥水裡放麵包　下秒手刀咬起大魚爽吃

明雨區擴大　降8℃時間曝

X光驚見無名指戴鑽戒　她感動哭了

交往3年「愣見男友約砲」　女友心死：畫面揮之不去

更多

最夯影音

更多
賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝
吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面