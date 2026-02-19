偽造房東簽名詐3.2萬租屋補助　租客下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿豪（化名）為了領取每個月2880元的租屋補助，竟瞞著房東偽刻印章、簽名，私自提出申請，共計獲得3萬2544元，後來事情露餡，他被要求搬家，還因為此案挨告，最終被新竹地院法官依法判處有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元，緩刑2年。

▲阿豪為了領取租屋補助，竟偽造房東的印章及簽名，最後不僅沒地方住了，還害自己吃上官司。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿豪透過他人向房東承租一間位於桃園市的房屋，但他為了領取內政部國土管理署「300億元中央擴大租金補貼專案計畫作業規定」的每月租屋補助2880元，竟在未經房東同意或授權之下，擅自偽刻印章，並在房屋租賃契約書上填寫租賃時間、每月租金6000元等資料，再自行蓋印偽刻的印章，以及偽簽房東的署名。

接著，阿豪在2023年9月間拿著相關資料，向內政部國土管理署承辦人員申請租金補貼，自2023年11月至2024年8月止，共計獲得撥款3萬2544元。

後來房東發現阿豪擅自申請租金補貼，氣得要求對方遷出房屋。阿豪在2024年8月中旬向內政部國土管理署提出自願放棄中央擴大租金補貼切結書，案情才因此曝光。

新竹地院法官表示，考量到阿豪已經將犯罪所得3萬2544元全數繳還，最終依犯行使偽造私文書罪，判處他有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元，緩刑2年，全案仍可上訴。