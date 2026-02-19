　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

偽造房東簽名詐3.2萬租屋補助　租客下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿豪（化名）為了領取每個月2880元的租屋補助，竟瞞著房東偽刻印章、簽名，私自提出申請，共計獲得3萬2544元，後來事情露餡，他被要求搬家，還因為此案挨告，最終被新竹地院法官依法判處有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元，緩刑2年。

▲▼ 房東,租屋,房仲。（圖／CFP）

▲阿豪為了領取租屋補助，竟偽造房東的印章及簽名，最後不僅沒地方住了，還害自己吃上官司。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿豪透過他人向房東承租一間位於桃園市的房屋，但他為了領取內政部國土管理署「300億元中央擴大租金補貼專案計畫作業規定」的每月租屋補助2880元，竟在未經房東同意或授權之下，擅自偽刻印章，並在房屋租賃契約書上填寫租賃時間、每月租金6000元等資料，再自行蓋印偽刻的印章，以及偽簽房東的署名。

接著，阿豪在2023年9月間拿著相關資料，向內政部國土管理署承辦人員申請租金補貼，自2023年11月至2024年8月止，共計獲得撥款3萬2544元。

後來房東發現阿豪擅自申請租金補貼，氣得要求對方遷出房屋。阿豪在2024年8月中旬向內政部國土管理署提出自願放棄中央擴大租金補貼切結書，案情才因此曝光。

新竹地院法官表示，考量到阿豪已經將犯罪所得3萬2544元全數繳還，最終依犯行使偽造私文書罪，判處他有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元，緩刑2年，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
74 0 7511 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
遭求處死刑！尹錫悅今將「世紀審判」　法官爭議曝光
賴清德遭嘔吐噴濺健康無虞！　連跑7行程跨6縣市
快訊／國道3路段「紫爆」！　最慘時速剩12公里
大樂透加碼！　今6生肖好運
賴清德拜廟救人　柯文哲：賴非急救專家怎常遇到有人昏倒？

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

夜間上國道沒開燈挨罰4500元　駕駛辯「有自動感應」敗訴

情人節遇「無照阿伯」！雲林22歲男騎士路口擦撞噴飛　慘墜水溝

獨／左營太子宮遶境大典爆衝突！移車請2男讓道　口角釀全武行

39歲男丟汽油彈燒4車...再持刀搶超商6000元！警當場逮人送辦

偽造房東簽名詐3.2萬租屋補助　租客下場慘了

苗栗自小客台3線自撞！車頭爛毀「電桿歪了」　車內4人送醫

獨／男師害慘單親媽照常任教　家屬怒控生前不探視死後猛上香

春節死別！一家4口騎車上中橫「母自摔撞號誌桿」　頭部重創亡

年收百萬女交往人夫辯被騙　結局敗在「6次出國紀錄」

黑衣男林邊車站前縱火燒4車　再衝派出所對面超商砸店

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

主委親自回感染諾羅病毒

離譜畫面曝！除夕夜嫌4歲女太吵　狠父竟趕下車丟包4線大馬路

招財狗1

離譜畫面曝！除夕夜嫌4歲女太吵　狠父竟趕下車丟包4線大馬路

王淨誤答「飛龍在天→天龍八部？」 柯震東根本遊戲王「閃電五連鞭也懂」

夜間上國道沒開燈挨罰4500元　駕駛辯「有自動感應」敗訴

情人節遇「無照阿伯」！雲林22歲男騎士路口擦撞噴飛　慘墜水溝

獨／左營太子宮遶境大典爆衝突！移車請2男讓道　口角釀全武行

39歲男丟汽油彈燒4車...再持刀搶超商6000元！警當場逮人送辦

偽造房東簽名詐3.2萬租屋補助　租客下場慘了

苗栗自小客台3線自撞！車頭爛毀「電桿歪了」　車內4人送醫

獨／男師害慘單親媽照常任教　家屬怒控生前不探視死後猛上香

春節死別！一家4口騎車上中橫「母自摔撞號誌桿」　頭部重創亡

年收百萬女交往人夫辯被騙　結局敗在「6次出國紀錄」

黑衣男林邊車站前縱火燒4車　再衝派出所對面超商砸店

夜間上國道沒開燈挨罰4500元　駕駛辯「有自動感應」敗訴

補財庫怎麼補才有效？財神廟達人曝關鍵步驟　少了這張紙⋯恐白拜

新案換約+成屋轉手成賣壓　開春撿便宜！高雄3大社區有機會

《甄嬛》開播逾10年仍是「宮鬥劇天花板」！　6大經典場景全回顧

日本曾有野生「獅子」存在！重新分析老虎化石　專家驚：是穴獅

打完麻將「突現一強烈直覺」！直衝彩券行　李懿超狂戰果全場看傻

諷賴清德「單身狗」挨轟　陳佩琪：我只講一條狗已經很節制了！

春節鐵腕掃賭！　南警破獲天九職業賭場一舉帶回32人

情人節遇「無照阿伯」！雲林22歲男騎士路口擦撞噴飛　慘墜水溝

遭檢方求處死刑！尹錫悅戒嚴今將面臨「世紀審判」　法官爭議曝光

【就是在等最後一幕】小狗咬碗遮臉前進　神級閃柱仍敵不過命運

社會熱門新聞

37歲女下體遭踼裂爆血　疑人肉佔停車位起禍端

4口春遊成死別！媽媽長春祠「犁田」搶救不治

澎湖村長自撞「與妻雙亡」！娘家宴完遇劫

獨／男師害慘單親媽　家屬控生前不探視死後猛上香

女子騎機車長春祠附近自摔　頭部重創送醫不治

國道一號連環撞！移工騎機車誤闖遭4車碰撞

廢死聯盟鎖留言後首發文：全球多數國家已廢死

除夕夜嫌女兒太吵丟包大馬路　離譜父親最重罰63.6萬

特寵禁養1／955種特寵擬禁養　飼主怒：做錯了什麼？

即／台南流當車倉庫惡火！多輛車燒成火球

即／25歲港男陳屍5星飯店房間　現場驚見化工原料

綠帽男等不到300萬遮羞費　姦夫賤招藏錢

即／北市南京東路某飯店傳命案　港籍男於房內身亡

年收百萬女交往人夫辯被騙　慘賠30萬

更多熱門

相關新聞

涉案人拍自己的筆錄PO網　挨告獲無罪

涉案人拍自己的筆錄PO網　挨告獲無罪

男子阿輝（化名）去年7月間因涉犯賭博罪，前往警局製作筆錄時，他卻在過程中用手機的相機拍下筆錄內容，再上傳至個人的社群平台帳號，結果再給自己添上一筆官司。不過，新竹地院法官審理之後，認為阿輝的行為不構成無故以照相竊錄他人非公開活動罪，日前裁定他無罪。

打瞌睡追撞2車　駕駛嚇到躲起來GG了

打瞌睡追撞2車　駕駛嚇到躲起來GG了

上網查才知錯過教召　後備軍人獲無罪

上網查才知錯過教召　後備軍人獲無罪

當街罵小王偷吃別人老婆　尪被判拘5日

當街罵小王偷吃別人老婆　尪被判拘5日

妻IG放閃小王牽手照　夫求償10萬

妻IG放閃小王牽手照　夫求償10萬

關鍵字：

新竹地院

讀者迴響

熱門新聞

37歲女下體遭踼裂爆血　疑人肉佔停車位起禍端

今初三「赤狗日」過年最凶　6禁忌一次看

情侶出國玩「回飯店會做什麼？」　網吐實話

吊車大王擁4妻「初二怎回娘家」？解決方法超霸氣

4口春遊成死別！媽媽長春祠「犁田」搶救不治

八德女客中10萬竟沒發現　彩券行急發文尋人

購物天后尪想「邊看A片邊做」5女星房事全招了

只賣新台幣20萬！Nissan「全新7人座MPV」發表

澎湖村長自撞「與妻雙亡」！娘家宴完遇劫

年假剩4天！一票人愣住「1狀況大崩壞」網吵翻

帶客戶看房「發現明顯變化！」　房仲：影響轉手與保值

鳥水裡放麵包　下秒手刀咬起大魚爽吃

明雨區擴大　降8℃時間曝

X光驚見無名指戴鑽戒　她感動哭了

交往3年「愣見男友約砲」　女友心死：畫面揮之不去

更多

最夯影音

更多
賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝
吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面