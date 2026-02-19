　
生活 生活焦點

吊車大王擁4妻「初二怎回娘家」？　解決方法超霸氣

▲吊車大王,竹北吊車大王,胡漢龑。（圖／翻攝啟德機械起重工程-股公司臉書）

▲竹北吊車大王胡漢龑。（圖／翻攝啟德機械起重工程-股公司臉書，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

「竹北吊車大王」胡漢龑事業有成，年收入高達30億，4個妻子跟14個兒女生活在同一屋簷下，成為地方傳奇。不過，有不少人好奇，若適逢「初二回娘家」，他該跟哪個妻子回去？對此，胡漢龑的解決辦法是，直接帶所有妻子及其家人出國，整團38人，讓網友直呼震撼。

38親友團搭紅眼飛濟州島　東北大花外套當團服

胡漢龑過去曾在臉書分享，他大年初二凌晨2點半，帶著母親及家人搭乘紅眼班機到韓國濟州島五日遊，一行38人穿著他最愛的東北大花外套作為團服，享受汗蒸幕體驗、藥泉寺、雪綠茶博物館，並入住神話世界五星級的藍鼎酒店。

▲▼吊車大王擁4妻「初二怎回娘家」？　解決方法超霸氣。（圖／翻攝自臉書／啟德機械起重工程-股公司）

▲胡漢龑的解決方法是直接帶38人親友團出國。

當時胡漢龑透露，這一趟行程每人3萬6000元，算下來38人就花掉近140萬。對於胡漢龑霸氣解決初二回娘家的問題，網友們也紛紛留言直呼：「好多人」、「好羨慕」、「後宮+皇室家族遊」、「胡董應該買飛機了」、「也是一種娶太多的困擾」。

▲▼吊車大王擁4妻「初二怎回娘家」？　解決方法超霸氣。（圖／翻攝自臉書／啟德機械起重工程-股公司）

▲幾乎一家都穿上「團服」東北大花外套。

春節拜拜買刮刮樂都一家出動　買彩券是做公益

另外，胡漢龑臉書也可見到，春節拜拜、買刮刮樂、大樂透，他都會帶著眾多家人前往同樂，而且刮刮樂一買就是好幾本。但他先前也強調，買彩券是做公益，不會指望中獎，因為他的本意不是炫富，而是做公益。

▲▼ 。（圖／翻攝自胡漢龑FB）

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

馬年拚市政好彩頭黃偉哲初二參拜祈福喊「一馬當先」

馬年拚市政好彩頭黃偉哲初二參拜祈福喊「一馬當先」

農曆大年初二回娘家，喜氣跟著人潮一起湧進廟埕，台南市長黃偉哲18日一早展開新春祈福行程，馬不停蹄走訪仁德保華宮、永康廣護宮等地方信仰中心參拜祈福，並親手發放馬年歲次小紅包，與市民面對面互動拜年，各大廟宇湧現參拜人潮，排隊領取紅包的民眾絡繹不絕，現場洋溢濃濃年節喜慶氛圍。

初二回娘家「做錯3事」恐帶衰家運！禁忌一次看

初二回娘家「做錯3事」恐帶衰家運！禁忌一次看

初二12生肖拜年、禁忌提醒

初二12生肖拜年、禁忌提醒

小姑初二回娘家！婆婆要她「取消娘家飯局」

小姑初二回娘家！婆婆要她「取消娘家飯局」

大年初二不能洗衣服？回娘家15禁忌避開

大年初二不能洗衣服？回娘家15禁忌避開

竹北吊車大王初二回娘家

37歲女下體遭踼裂爆血　疑人肉佔停車位起禍端

情侶出國玩「回飯店會做什麼？」　網吐實話

4口春遊成死別！媽媽長春祠「犁田」搶救不治

今初三「赤狗日」過年最凶　6禁忌一次看

八德女客中10萬竟沒發現　彩券行急發文尋人

購物天后尪想「邊看A片邊做」5女星房事全招了

澎湖村長自撞「與妻雙亡」！娘家宴完遇劫

年假剩4天！一票人愣住「1狀況大崩壞」網吵翻

只賣新台幣20萬！Nissan「全新7人座MPV」發表

帶客戶看房「發現明顯變化！」　房仲：影響轉手與保值

鳥水裡放麵包　下秒手刀咬起大魚爽吃

明雨區擴大　降8℃時間曝

X光驚見無名指戴鑽戒　她感動哭了

交往3年「愣見男友約砲」　女友心死：畫面揮之不去

世界現存最老貓刷新紀錄！相當於人類快140歲

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝
吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

