吊車大王擁4妻「初二怎回娘家」？　解決方法超霸氣

▲竹北吊車大王胡漢龑。（圖／翻攝啟德機械起重工程-股公司臉書，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

「竹北吊車大王」胡漢龑事業有成，年收入高達30億，4個妻子跟14個兒女生活在同一屋簷下，成為地方傳奇。不過，有不少人好奇，若適逢「初二回娘家」，他該跟哪個妻子回去？對此，胡漢龑的解決辦法是，直接帶所有妻子及其家人出國，整團38人，讓網友直呼震撼。

38親友團搭紅眼飛濟州島 東北大花外套當團服

[廣告]請繼續往下閱讀...

胡漢龑過去曾在臉書分享，他大年初二凌晨2點半，帶著母親及家人搭乘紅眼班機到韓國濟州島五日遊，一行38人穿著他最愛的東北大花外套作為團服，享受汗蒸幕體驗、藥泉寺、雪綠茶博物館，並入住神話世界五星級的藍鼎酒店。

▲胡漢龑的解決方法是直接帶38人親友團出國。

當時胡漢龑透露，這一趟行程每人3萬6000元，算下來38人就花掉近140萬。對於胡漢龑霸氣解決初二回娘家的問題，網友們也紛紛留言直呼：「好多人」、「好羨慕」、「後宮+皇室家族遊」、「胡董應該買飛機了」、「也是一種娶太多的困擾」。

▲幾乎一家都穿上「團服」東北大花外套。

春節拜拜買刮刮樂都一家出動 買彩券是做公益

另外，胡漢龑臉書也可見到，春節拜拜、買刮刮樂、大樂透，他都會帶著眾多家人前往同樂，而且刮刮樂一買就是好幾本。但他先前也強調，買彩券是做公益，不會指望中獎，因為他的本意不是炫富，而是做公益。