年收百萬女交往人夫辯被騙　結局敗在「6次出國紀錄」

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻控訴，丈夫阿強（化名）與女子小美（化名）發生婚外情，憤而決定對女方提告求償100萬元。小美雖然辯稱自己是遭到阿強欺騙，才會不慎成為他人婚外情的對象，最後卻敗在「6次入出境紀錄」，日前被台中地院法官判處應賠償人妻30萬元較為適當。

▲小美與阿強在大約1年半的時間內，搭乘同班飛機往返國內外6次。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，她和阿強結婚多年，小美明知阿強是有配偶之人，仍自2023年8月起與阿強發展出男女交往關係，並在交往期間做出擁吻、互相依偎、視訊裸聊、性行為、共同出國旅遊等行為，被她抓包之後，還一再挑撥她與丈夫之間的情感，憤而決定對小美提告求償100萬元。

小美則辯稱，她是在2023年5月認識阿強，當時阿強對她展開熱烈追求，宣稱已經離婚、是單身，兩人才成為男女朋友，直到2024年5月收到人妻的簡訊，她才知道自己誤成為他人的婚外情對象，她不僅遭到阿強欺騙，還受到人妻調查家底、言語辱罵，她所遭受的情感折磨及精神痛苦，恐怕不比人妻少。

台中地院法官表示，人妻針對自己的主張，提出簡訊、LINE對話截圖、出席宴會的照片等證據，但這些都無法證明小美在2023年8月至2024年5月這段期間，是否已經知曉阿強已婚；此外，人妻出示的另一部分照片，內容包含阿強和小美共同出遊、互相依偎、一同去廟宇參拜、視訊裸聊等等，因為無法確定顯示的時間究竟是攝影時間，還是儲存照片的時間，所以也無法採信。

不過，法官指出，經調閱阿強和小美的入出境紀錄，發現兩人在2024年5月至2025年11月間，曾6次搭乘同班飛機往返國內外，雖然小美辯稱是為了工作需求，但她的工作性質並無頻繁出國的必要，可見她在2024年5月收到人妻的簡訊之後，仍持續與阿強互動接觸，這部分確實侵害到人妻的權益。

最終，法官考量到雙方的身分地位、經濟情形（年收入均破百萬）等因素，判處小美應賠償人妻30萬元較為適當，全案仍可上訴。