國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南加州鮮肉警「抱狗照太帥」爆紅　女粉也想當狗了

▲▼南加州鮮肉警「抱狗照太帥」爆紅　女粉喊想當狗破37萬讚。（圖／翻攝自IG／burbankpolice）

▲南加州鮮肉警「抱狗照太帥」爆紅。（圖／翻攝自IG／burbankpolice，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

美國加州布班克市警局13日在粉專貼出帕克斯警官（Officer Parks）抱著法國鬥牛犬的勤務照，不料短短5天就累積超過37.5萬讚、近6000則留言。貼文原想傳達「警察也愛狗」，但網友一面倒「歪樓」把焦點全放在警官的帥氣外表上，貼文也迅速爆紅。

抱法鬥勤務照爆紅　焦點竟是帥警官

布班克市警局在貼文中表示，帕克斯出勤時遇到2隻法國鬥牛犬，忍不住停下腳步摸摸牠們，並把其中一隻抱起來合影，「警察也愛狗」。從畫面可見，帕克斯把一隻法鬥抱在胸前，另一隻則趴在他身後的草皮上，氣氛溫馨自然。

▲▼南加州鮮肉警「抱狗照太帥」爆紅　女粉喊想當狗破37萬讚。（圖／翻攝自IG／burbankpolice）

起初警局想呈現警方在勤務外親切溫暖的一面，並用簡單合照與民眾拉近距離，不料照片曝光後，留言區幾乎不聊法鬥的可愛模樣，而是一面倒把視線放在帕克斯身上。

網友留言求關注　示愛、自首甚至「狗化」

貼文曝光後，許多網友紛紛留言「示愛」甚至「狗化」：「我的狗很想見你，警官先生」、「我剛剛弄丟了我的狗，請警官幫幫我」、「汪」、「我是狗，快抱我」，還有人反串留言「沒人在看那隻貓」，結果單則留言就獲得5.1萬讚。

▲▼南加州鮮肉警「抱狗照太帥」爆紅　女粉喊想當狗破37萬讚。（圖／翻攝自IG／burbankpolice）

▲網友反串揶揄「根本沒人在看那隻貓」，單則留言就有5.1萬讚。（圖／翻攝自IG／burbankpolice）

其中，也不乏有人「自首」，笑說「我偷了2000元的東西，在停車場第三根路燈旁的黑色本田車旁，快來逮捕我」。截至台灣時間19日上午7點，這篇貼文已經累積37.5萬讚，相比前一篇警局PO文只有516讚，形成鮮明對比。

 
