廢死聯盟鎖留言後首發文　世界看見台灣「仍在少數之列」

▲廢死聯盟鎖留言後首發文，從世界來看，台灣「仍在少數之列」。（圖／翻攝自臉書／台灣廢除死刑推動聯盟 TAEDP）

記者柯沛辰／綜合報導

派出所所長劉宗鑫遭女毒蟲陳嘉瑩駕車拖行殉職，新北地院國民法官11日判處陳女死刑。隨後，廢死聯盟連續發文，稱各國廢死夥伴聽到台灣還有死刑都倒讚狂噓，而且台灣人對廢死的惡意排山倒海，但成員願與社會大眾對話，不料被罵翻後卻設定追蹤者才能留言。如今執行長林欣怡再發文，談到廢死聯盟參與國際，「讓國際社會看見台灣」。

相關報導：廢死聯盟PO文遭灌爆不忍了 出招反制網友

全球122國廢死、29國停止執行 台灣仍在少數之列

廢死聯盟16日設定追蹤者才能留言後，執行長林欣怡17日在粉專發文，題為「繞著世界走一圈，再直面台灣廢死運動的未來」。文中指出，截至 2024 年底，全球已有 122 國在法律上廢除死刑，29 國停止執行死刑，僅 47 國仍保留死刑，「死刑早已不是多數國家的選擇，台灣卻仍在少數之列。」

林欣怡指出，台灣2000年首次政黨輪替後，時任總統陳水扁宣示逐步廢除死刑，時任法務部長陳定南更提出三年內廢死的目標，但未能實現。隨後，台灣廢死聯盟於 2003 年世界人權日前夕成立，並在隔年參加第二屆世界反死刑大會，持續每屆參與至今，也是因為大會，讓台灣得以在國際平台發聲，「讓國際社會看見台灣。」

台灣能對中國產生示範效果 應理解自己在世界中的位置

林欣怡表示，雖然台灣非聯合國成員，難以直接參與暫停死刑的國際倡議，但因與中國同為華人社會，國際間曾認為若台灣成功廢死，或許能對中國產生示範效果。台灣因此逐步提升國際合作與能見度，並加入世界反死刑聯盟。

不過，全球廢死並非一蹴可幾，而是數十年跨國合作、外交倡議與制度改革的成果。當國際共識持續擴大，台灣卻在人權退潮的氛圍中重新提問方向。廢死運動要往哪裡去？「或許答案不只在台灣，也在我們如何理解自己在世界中的位置。」