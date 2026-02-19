日網紅帶爸媽體驗台灣過年刮刮樂　1舉動獲讚「很有教養」

記者黃翊婷／綜合報導

台灣媳婦、定居高雄的日本YouTuber Mana，日前分享父母來台體驗過年的影片，她帶著父母一起逛當地特色商圈、體驗寫春聯，還一起前往彩券行玩刮刮樂試手氣。有台灣網友發現，Mana的父母刮完之後會把桌子收拾乾淨，忍不住留言大讚，「真是了不起」、「很有教養」、「這舉動很日本」。

▲Mana的父母體驗完刮刮樂之後，還不忘將桌子清理乾淨。（圖／翻攝自YouTube／我是Mana）

Mana自2018年起長居在台灣高雄，去年2月宣布與台灣男友Ian登記結婚，成為台灣媳婦。Mana日前在YouTube頻道「我是Mana」發布VLOG影片，分享父母來台灣第一次體驗農曆春節的過程，影片中，她帶著父母前往三鳳中街年貨大街，採買特色零食、體驗寫春聯。

此外，Mana還和父母一起前往彩券行試手氣，他們買了一張2000元的刮刮樂，並在現場刮開，最終獲得獎金1000元，贏回一半的錢。就在準備離開之前，Mana的父母還不忘回頭清理剛才刮刮樂留下的碎屑，然後將桌子擦乾淨。

這一幕讓不少台灣網友驚訝直呼，「刮刮樂還會把桌子收乾淨、擦乾淨，真是了不起」、「真的只有少數（人）會清桌子，Mana的爸媽很有教養」、「這舉動很日本」、「我也注意到這個片段，值得讚許！雖然看似平常的動作，但對外客來說，不可思議」。

面對台灣網友的稱讚，Mana也在留言區暖心回應，「這是我們應該做的」。