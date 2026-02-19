　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日網紅帶爸媽體驗台灣過年刮刮樂　1舉動獲讚「很有教養」

記者黃翊婷／綜合報導

台灣媳婦、定居高雄的日本YouTuber Mana，日前分享父母來台體驗過年的影片，她帶著父母一起逛當地特色商圈、體驗寫春聯，還一起前往彩券行玩刮刮樂試手氣。有台灣網友發現，Mana的父母刮完之後會把桌子收拾乾淨，忍不住留言大讚，「真是了不起」、「很有教養」、「這舉動很日本」。

日本YouTuber Mana分享父母來台灣體驗過年的影片。（圖／翻攝自YouTube／我是Mana）

▲Mana的父母體驗完刮刮樂之後，還不忘將桌子清理乾淨。（圖／翻攝自YouTube／我是Mana）

[廣告]請繼續往下閱讀...

Mana自2018年起長居在台灣高雄，去年2月宣布與台灣男友Ian登記結婚，成為台灣媳婦。Mana日前在YouTube頻道「我是Mana」發布VLOG影片，分享父母來台灣第一次體驗農曆春節的過程，影片中，她帶著父母前往三鳳中街年貨大街，採買特色零食、體驗寫春聯。

此外，Mana還和父母一起前往彩券行試手氣，他們買了一張2000元的刮刮樂，並在現場刮開，最終獲得獎金1000元，贏回一半的錢。就在準備離開之前，Mana的父母還不忘回頭清理剛才刮刮樂留下的碎屑，然後將桌子擦乾淨。

這一幕讓不少台灣網友驚訝直呼，「刮刮樂還會把桌子收乾淨、擦乾淨，真是了不起」、「真的只有少數（人）會清桌子，Mana的爸媽很有教養」、「這舉動很日本」、「我也注意到這個片段，值得讚許！雖然看似平常的動作，但對外客來說，不可思議」。

面對台灣網友的稱讚，Mana也在留言區暖心回應，「這是我們應該做的」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
明雨區擴大　降8℃時間曝
科技股回神！輝達Meta合約帶動　美股收高油價金價走升

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

日網紅帶爸媽體驗台灣過年刮刮樂　1舉動獲讚「很有教養」

年假剩4天！　先飆快30℃又有冷空氣

今初三「赤狗日」過年最凶　6禁忌一次看

明雨區擴大　降8℃時間曝

初三國道估18處車多「3路段塞到半夜」　國5恐堵17小時

交往3年「愣見男友約砲對象」　女友崩潰心死：畫面揮之不去

走春零食戰！過年嘴饞、意志力薄弱？營養師分享3招輕盈吃

20聖筊抱走300萬！屏東慈天宮近3萬人挑戰　驚人機率曝光

北捷地圖「北不一定在上」德國人超困惑！內行揭密：設計很貼心

太平山遊樂區15人團隊撐全場　每人都具備基本3技能

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

主委親自回感染諾羅病毒

離譜畫面曝！除夕夜嫌4歲女太吵　狠父竟趕下車丟包4線大馬路

招財狗1

離譜畫面曝！除夕夜嫌4歲女太吵　狠父竟趕下車丟包4線大馬路

王淨誤答「飛龍在天→天龍八部？」 柯震東根本遊戲王「閃電五連鞭也懂」

日網紅帶爸媽體驗台灣過年刮刮樂　1舉動獲讚「很有教養」

年假剩4天！　先飆快30℃又有冷空氣

今初三「赤狗日」過年最凶　6禁忌一次看

明雨區擴大　降8℃時間曝

初三國道估18處車多「3路段塞到半夜」　國5恐堵17小時

交往3年「愣見男友約砲對象」　女友崩潰心死：畫面揮之不去

走春零食戰！過年嘴饞、意志力薄弱？營養師分享3招輕盈吃

20聖筊抱走300萬！屏東慈天宮近3萬人挑戰　驚人機率曝光

北捷地圖「北不一定在上」德國人超困惑！內行揭密：設計很貼心

太平山遊樂區15人團隊撐全場　每人都具備基本3技能

廢死聯盟鎖留言後首發文　世界看見台灣「仍在少數之列」

日網紅帶爸媽體驗台灣過年刮刮樂　1舉動獲讚「很有教養」

年假剩4天！　先飆快30℃又有冷空氣

科技股回神！輝達Meta合約帶動　美股收高油價金價走升

今初三「赤狗日」過年最凶　6禁忌一次看

WBC回顧／差點翻船！中華隊附加賽復仇西班牙　驚險搶正賽門票

59歲活成29歲鮮肉體格！新加坡最帥攝影師凍齡秘訣公開　每天6顆蛋早餐

明雨區擴大　降8℃時間曝

初三國道估18處車多「3路段塞到半夜」　國5恐堵17小時

萬事達卡調查：逾半民眾青睞雙幣卡 73％擁有日圓卡

【委屈小眼神】挑食阿金拒吃乾乾 飯送到嘴邊堅決SAY NO！

生活熱門新聞

情侶出國玩「回飯店會做什麼？」　網吐實話

年假剩4天！一票人愣住「1狀況大崩壞」網吵翻

尪結紮又中疑被綠！妻怒「你的種給我1000萬」結局曝

貼春聯不用再除膠！他曝「1招秒換」百萬人看傻眼

交往3年「愣見男友約砲」　女友心死：畫面揮之不去

北捷地圖為何不是北方在上？內行揭關鍵原因

韓國買水！女友「喝一口噴出來」真相崩潰

賀歲片天花板是哪部？PTT一致推「30年經典神片」

初二大樂透加碼！　命理師點名「6生肖」偏財最旺

以往紅包都是6600元　「今年改包600元」給爸媽

手搖店「珍珠天花板級」　內行狂推它：吃過回不去

104萬分之1奇蹟沒出現！慈天宮300萬大獎再槓龜

跨年約砲「單身妹暗示過夜」　激戰一半崩潰！

紅包袋別丟！4招「招財秘訣」

更多熱門

相關新聞

高市早苗預計3月訪美會晤川普

高市早苗預計3月訪美會晤川普

日本國會18日召開特別國會進行首相指名選舉，自民黨總裁高市早苗分別在眾議院與參議院本會議中再度獲得指名，正式成為日本第105屆內閣總理大臣。高市早苗18日晚間在記者會上表示，預計將在3月訪美，並與美國總統川普進行會談，鞏固日美雙方的信賴關係。

阿蘇火山口尋獲3遺體「含2台人」　外交部證實：提供家屬必要協助

阿蘇火山口尋獲3遺體「含2台人」　外交部證實：提供家屬必要協助

家寧初一拜拜許願「優雅奔向目標」

家寧初一拜拜許願「優雅奔向目標」

YTR鐵牛喜迎二寶！　甜曬陪產照

YTR鐵牛喜迎二寶！　甜曬陪產照

又有台男在日本詐騙！33歲男取贓款當場被逮

又有台男在日本詐騙！33歲男取贓款當場被逮

關鍵字：

網紅YouTuber日本台灣

讀者迴響

熱門新聞

37歲女下體遭踼裂爆血　疑人肉佔停車位起禍端

4口春遊成死別！媽媽長春祠「犁田」搶救不治

情侶出國玩「回飯店會做什麼？」　網吐實話

八德女客中10萬竟沒發現　彩券行急發文尋人

年假剩4天！一票人愣住「1狀況大崩壞」網吵翻

澎湖村長自撞「與妻雙亡」！娘家宴完遇劫

購物天后尪想「邊看A片邊做」5女星房事全招了

只賣新台幣20萬！Nissan「全新7人座MPV」發表

X光驚見無名指戴鑽戒　她感動哭了

帶客戶看房「發現明顯變化！」　房仲：影響轉手與保值

鳥水裡放麵包　下秒手刀咬起大魚爽吃

世界現存最老貓刷新紀錄！相當於人類快140歲

小港彩券行「連2天」開出大紅包！284組持續加開

尪結紮又中疑被綠！妻怒「你的種給我1000萬」結局曝

盤點5位台灣女童星「轉大人」

更多

最夯影音

更多
賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝
吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面