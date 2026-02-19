　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今初三「赤狗日」過年最凶　6禁忌一次看

拜拜,行香,廟裡祈福,廟宇。（圖／資料照）

▲許多人過年會拜廟走春。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

今天是大年初三，清水孟國際塔羅小孟老師提醒，過往民間傳說初三是「赤狗日」，為憤怒之神，容易有凶事發生，同時也為年節最凶之日。他分享六大禁忌，像是忌外出拜年，也不宜恩愛。

1、忌外出拜年

[廣告]請繼續往下閱讀...

赤狗為憤怒之神出來的日子，因此不可以拜年，拜年容易與人發生口角，或有憤怒的事情發生。

2、不宜點燈

初三晚上是老鼠娶親的好日子，因此不要開燈讓老鼠好好娶親，以免打擾鼠神。可在家中廚房放一些米、鹽巴、甜點，象徵給老鼠吃，老鼠飽足就不會來加害一般人。

3、不宜恩愛

初三一般來說也是最累的時刻，行房女生氣血不足，也防礙老鼠娶親。因此建議避開此日恩愛，夫妻才會恩愛，以免觸怒憤怒之神，導致夫妻產生口角。

4、莫吃過多米粒

因為老鼠吃米粒五穀，避免與老鼠搶食，因此避開攝取過多米粒。

5、在戶外撒一些米粒

在戶外撒一些米粒可以跟老鼠分錢，代表「鼠來寶」、「鼠錢鼠到爆」。

6、初三不宜早起睡到飽

俗話說「初一早、初二早、初三睏甲飽」，其睡飽飽是因避開宴客朋友聚會，以免衝煞赤狗日。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
明雨區擴大　降8℃時間曝
科技股回神！輝達Meta合約帶動　美股收高油價金價走升

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

日網紅帶爸媽體驗台灣過年刮刮樂　1舉動獲讚「很有教養」

年假剩4天！　先飆快30℃又有冷空氣

今初三「赤狗日」過年最凶　6禁忌一次看

明雨區擴大　降8℃時間曝

初三國道估18處車多「3路段塞到半夜」　國5恐堵17小時

交往3年「愣見男友約砲對象」　女友崩潰心死：畫面揮之不去

走春零食戰！過年嘴饞、意志力薄弱？營養師分享3招輕盈吃

20聖筊抱走300萬！屏東慈天宮近3萬人挑戰　驚人機率曝光

北捷地圖「北不一定在上」德國人超困惑！內行揭密：設計很貼心

太平山遊樂區15人團隊撐全場　每人都具備基本3技能

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

主委親自回感染諾羅病毒

離譜畫面曝！除夕夜嫌4歲女太吵　狠父竟趕下車丟包4線大馬路

招財狗1

離譜畫面曝！除夕夜嫌4歲女太吵　狠父竟趕下車丟包4線大馬路

王淨誤答「飛龍在天→天龍八部？」 柯震東根本遊戲王「閃電五連鞭也懂」

日網紅帶爸媽體驗台灣過年刮刮樂　1舉動獲讚「很有教養」

年假剩4天！　先飆快30℃又有冷空氣

今初三「赤狗日」過年最凶　6禁忌一次看

明雨區擴大　降8℃時間曝

初三國道估18處車多「3路段塞到半夜」　國5恐堵17小時

交往3年「愣見男友約砲對象」　女友崩潰心死：畫面揮之不去

走春零食戰！過年嘴饞、意志力薄弱？營養師分享3招輕盈吃

20聖筊抱走300萬！屏東慈天宮近3萬人挑戰　驚人機率曝光

北捷地圖「北不一定在上」德國人超困惑！內行揭密：設計很貼心

太平山遊樂區15人團隊撐全場　每人都具備基本3技能

廢死聯盟鎖留言後首發文　世界看見台灣「仍在少數之列」

日網紅帶爸媽體驗台灣過年刮刮樂　1舉動獲讚「很有教養」

年假剩4天！　先飆快30℃又有冷空氣

科技股回神！輝達Meta合約帶動　美股收高油價金價走升

今初三「赤狗日」過年最凶　6禁忌一次看

WBC回顧／差點翻船！中華隊附加賽復仇西班牙　驚險搶正賽門票

59歲活成29歲鮮肉體格！新加坡最帥攝影師凍齡秘訣公開　每天6顆蛋早餐

明雨區擴大　降8℃時間曝

初三國道估18處車多「3路段塞到半夜」　國5恐堵17小時

萬事達卡調查：逾半民眾青睞雙幣卡 73％擁有日圓卡

【買這什麼鬼】主人買新玩具下秒把狗狗原地嚇飛！

生活熱門新聞

情侶出國玩「回飯店會做什麼？」　網吐實話

年假剩4天！一票人愣住「1狀況大崩壞」網吵翻

尪結紮又中疑被綠！妻怒「你的種給我1000萬」結局曝

貼春聯不用再除膠！他曝「1招秒換」百萬人看傻眼

交往3年「愣見男友約砲」　女友心死：畫面揮之不去

北捷地圖為何不是北方在上？內行揭關鍵原因

韓國買水！女友「喝一口噴出來」真相崩潰

賀歲片天花板是哪部？PTT一致推「30年經典神片」

初二大樂透加碼！　命理師點名「6生肖」偏財最旺

以往紅包都是6600元　「今年改包600元」給爸媽

手搖店「珍珠天花板級」　內行狂推它：吃過回不去

104萬分之1奇蹟沒出現！慈天宮300萬大獎再槓龜

跨年約砲「單身妹暗示過夜」　激戰一半崩潰！

紅包袋別丟！4招「招財秘訣」

更多熱門

相關新聞

大年初二不能洗衣服？回娘家15禁忌避開

大年初二不能洗衣服？回娘家15禁忌避開

大年初二回娘家，是闔家歡慶的「迎婿日」。清水孟國際塔羅小孟老師提醒，這天從洗衣服、打掃到紅包金額、返家時辰到日常生活，共有15項關鍵禁忌。若不慎觸犯，恐會分走娘家財氣或讓財運下滑。快了解這些民俗避雷指南，助您避開厄運、守住整年福氣，過個順遂如意的平安年！

「3生肖」馬年賺翻！買刮刮樂、樂透易中大獎

「3生肖」馬年賺翻！買刮刮樂、樂透易中大獎

除夕6生肖旺翻！「刮刮樂財神方位、招財數字」曝光

除夕6生肖旺翻！「刮刮樂財神方位、招財數字」曝光

關鍵字：

小孟老師

讀者迴響

熱門新聞

37歲女下體遭踼裂爆血　疑人肉佔停車位起禍端

4口春遊成死別！媽媽長春祠「犁田」搶救不治

情侶出國玩「回飯店會做什麼？」　網吐實話

八德女客中10萬竟沒發現　彩券行急發文尋人

年假剩4天！一票人愣住「1狀況大崩壞」網吵翻

澎湖村長自撞「與妻雙亡」！娘家宴完遇劫

購物天后尪想「邊看A片邊做」5女星房事全招了

只賣新台幣20萬！Nissan「全新7人座MPV」發表

X光驚見無名指戴鑽戒　她感動哭了

帶客戶看房「發現明顯變化！」　房仲：影響轉手與保值

鳥水裡放麵包　下秒手刀咬起大魚爽吃

世界現存最老貓刷新紀錄！相當於人類快140歲

小港彩券行「連2天」開出大紅包！284組持續加開

尪結紮又中疑被綠！妻怒「你的種給我1000萬」結局曝

盤點5位台灣女童星「轉大人」

更多

最夯影音

更多
賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝
吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面