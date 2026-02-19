今初三「赤狗日」過年最凶　6禁忌一次看

▲許多人過年會拜廟走春。（圖／資料照）



記者陳俊宏／綜合報導

今天是大年初三，清水孟國際塔羅小孟老師提醒，過往民間傳說初三是「赤狗日」，為憤怒之神，容易有凶事發生，同時也為年節最凶之日。他分享六大禁忌，像是忌外出拜年，也不宜恩愛。

1、忌外出拜年

赤狗為憤怒之神出來的日子，因此不可以拜年，拜年容易與人發生口角，或有憤怒的事情發生。

2、不宜點燈

初三晚上是老鼠娶親的好日子，因此不要開燈讓老鼠好好娶親，以免打擾鼠神。可在家中廚房放一些米、鹽巴、甜點，象徵給老鼠吃，老鼠飽足就不會來加害一般人。

3、不宜恩愛

初三一般來說也是最累的時刻，行房女生氣血不足，也防礙老鼠娶親。因此建議避開此日恩愛，夫妻才會恩愛，以免觸怒憤怒之神，導致夫妻產生口角。

4、莫吃過多米粒

因為老鼠吃米粒五穀，避免與老鼠搶食，因此避開攝取過多米粒。

5、在戶外撒一些米粒

在戶外撒一些米粒可以跟老鼠分錢，代表「鼠來寶」、「鼠錢鼠到爆」。



6、初三不宜早起睡到飽

俗話說「初一早、初二早、初三睏甲飽」，其睡飽飽是因避開宴客朋友聚會，以免衝煞赤狗日。

